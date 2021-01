Ministeri torjui opposition edustajan Antti Häkkäsen arvostelun rajatarkastukset mahdollistavien lakien valmistelun viivyttelyssä A-Studiossa.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) puolusti hallitusta koronaviruksen torjunnan viivyttelysyytöksiä vastaan Ylen A-studiossa.

Koronarokotusten hidasta etenemistä koskevan kritiikin Kiuru myönsi osin oikeutetuksi.

– On pyrittävä siihen, että se tuotemäärä joka tulee, voidaan pistää välittömästi. On luvattu, että ensi viikolla tahti muuttuu. On pystyttävä parempaan, Kiuru sanoi.

Hallitusta on kritisoitu hitaan rokotustahdin lisäksi viipyilevästä toiminnasta ulkomailta tulevien uusien koronavirusmutaatioiden leviämisen estämisessä.

Muun muassa presidentti Sauli Niinistö ja myös asiantuntijaryhmä ovat esittäneet molemmat tiukennuksia koronatoimiin, erityisesti Iso-Britanniassa havaitun aiempaa herkemmin tarttuvan koronan muuntoviruskannan leviämisen hidastamiseksi.

Oppositiopuolue kokoomuksen kansanedustaja, puolueen varapuheenjohtaja ja perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja Antti Häkkänen katsoi hallituksen toimineen hitaasti erityisesti rajojen nykyistä kattavammat terveystarkastukset mahdollistavan lainsäädännön luomisessa.

– Valtioneuvoston on tehtävä riittävä lainsäädäntöpaketti, joka mahdollistaa rajojen kontrollin. Valtioneuvostolla on ollut aikaa puoli vuotta valmistella, mutta kesän aikana sitä lakivalmistelua ei saatu tehdyksi, Häkkänen arvosteli.

Lakivalmistelu tehtiin, mutta sen puutteellisuuksien vuoksi se edennyt eduskunnassa.

Häkkänen sanoi, että puutteellisten rajoille tehtyjen terveystarkastuksen vuoksi virusta pääsi maahan viime maaliskuussa ja elokuussa.

– Näistä pitäisi oppia. Edelleen on tilanne, että porukka tulee tänne suhteellisen vapaasti, Häkkänen kritisoi.

Kiuru kiisti arvostelun ja sanoi hallituksen aloittaneen lain valmistelun jo keväällä. Hän myönsi ennakkotestauksesta valmistellun lain olleen puutteellinen, mikä johti sen kaatumiseen eduskunnassa.

– On totta, että siitä on opittava, Kiuru myönsi.

Rajoilla tehtävien terveystarkastusten suhteen Kiuru vieritti vastuuta keskeisille rajanylityskaupungeille, kuten Helsingille.

IS kertoi aiemmin maanantaina, että hallitus kokoontuu keskiviikkona iltapäivästä neuvottelemaan, millaisiin toimiin Suomessa olisi ryhdyttävä, jos tilanne pahenee ja muunnos alkaa levitä. IS sai tiedon neuvottelujen sisällöstä hallituslähteistä.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) puolestaan kertoi aiemmin illalla HS:lle, että STM ja THL valmistelevat uusia koronatoimia. Kiuru ei halunnut kertoa tarkemmin esitysten sisältöä.