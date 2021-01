Hallitus neuvottelee keskiviikkona uusista toimista.

Hallitus miettii uusia toimia koronan leviämisen estämiseksi, kertoo perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) Helsingin Sanomille.

Asiaa valmistelevat sosiaali- ja terveysministeriö STM ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Huolta aiheuttaa koronaviruksen uusi ärhäkkä muunnos. Muunnoksesta on löydetty Suomessa 49 tapausta.

Kiuru ei halua kommentoida HS:lle tarkemmin esitysten sisältöä. Ne voivat liittyä sekä rajoilla että maan sisällä tehtäviin toimiin.

Hallituslähteistä kerrottiin aiemmin IS:lle, että hallitus kokoontuu keskiviikkona.

Keskusteluissa pohditaan ainakin sitä, mihin toimiin Suomessa on ryhdyttävä, jos tilanne pahenee.

– Tilanne voi muuttua nopeastikin, ja tämän vuoksi on hyvä, että aiheesta on keskusteltu ennalta ja hallituksella on tarvittaessa mahdollisuus tehdä hyvinkin nopeita päätöksiä, hallituslähteistä kerrotaan.