Tämä on Suomen koronatilanne nyt – katso maanantain tuoreimmat tiedot

Ilmo Ilkka, Nina Törnudd, Eeva Nikkilä-Kiipula STT

Suomessa on todettu 11 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tilannekatsauksessaan maanantaina. Uusia tartuntoja raportoitiin 200.

Kahden viikon aikana tartuntoja on raportoitu 3 653, mikä on 374 vähemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Seitsemän viime vuorokauden aikana tartuntoja on raportoitu 1 871. Luku on 89 enemmän kuin edeltävän viikon aikana.

Sairaalahoidossa oli maanantaina koko maassa 166 ihmistä, joista oli 32 tehohoidossa.

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut THL:n karkean arvion mukaan ainakin 30 000 ihmistä. THL:n erityisasiantuntijan Mia Kontion mukaan on mahdollista, että viimeistään ensi viikon lopulla 100 000 suomalaista olisi saanut rokotuksen.

Yhdysvaltalaisen lääkeyhtiön Modernan koronarokotetta voidaan Kontion mukaan saada Suomeen jo tällä viikolla. Hän kuitenkin sanoi, että rokoteannoksia on tulossa todella vähän, vain joitain tuhansia annoksia.

Rokotettavien määrästä uutisoi aiemmin MTV:n uutiset.

Muunnoksia löytynyt lisää

Koronavirusmuunnoksen aiheuttamia uusia tapauksia on todettu 29. Havaituista uusista tapauksista 28 on Britannian muunnosta ja yksi Etelä-Afrikan.

Aiemmin Suomessa oli todettu muunnoksen aiheuttamia tapauksia yhteensä 20. Kaiken kaikkiaan muuttuneen viruksen aiheuttamista tapauksista kaksi on Etelä-Afrikan muunnosta ja 47 Britannian.

Tartuntaryppäitä Kouvolassa ja Kainuussa

Kouvolan Kuusankoskella sijaitsevassa Lauttarannan ikääntyneiden kotiutusyksikössä on todettu yhteensä 33 tartuntaa, kertoi Kymsote. Tartuntoja on todettu sekä asiakkailla että työntekijöillä. Viikonlopun aikana Lauttarannan tartuntaryppäässä oli kolme koronaan liittyvää kuolemantapausta.

Kajaanissa sijaitsevassa Samoojan kuntoutuskodissa oleva koronaepidemia jatkoi laajenemistaan, Kainuun sote kertoi.

Yhteensä tartuntoja on todettu seitsemällä työntekijällä ja kymmenellä asukkaalla. Samoojan kuntoutuskoti on mielenterveys- ja päihdekuntoutujien ympärivuorokautinen asumispalveluyksikkö. Kodissa on asukkaita yhteensä 15 ja työntekijöitä kymmenen.