”Infran auki pitäminen, avun pääseminen kohteeseen ja kohteen pääseminen sairaalaan ovat huolen aiheita.”

Pelastuslaitokset kehottavat välttämään turhaa liikkumista autolla.

Suomeen on odotettavissa tiistaiksi sankkoja lumisateita. Lunta voi tupruttaa kymmeniä senttejä.

– Jääkää kotiin. Jos on vain mahdollista, ei missään nimessä pidä lähteä liikenteeseen, Turun aluepelastuslaitoksen päivystävä päällikkö Mika Viljanen vetoaa.

Samanlaisen vetoomuksen on esittänyt myös Helsingin pelastuslaitos.

Lumirintama lähestyy maata Itämereltä. Varsinais-Suomi ottaa myräkän ensimmäisten joukossa vastaan.

Lue lisää: Suomea lähestyy valtava lumimyräkkä – sitten koittavat arktiset päivät: Jopa 40 astetta pakkasta

Varsinais-Suomessa on varauduttu siihen, että luvassa on lumisateita ja myrskytuulia.

– Olemme seuranneet tarkkaan säätilanteen kehittymistä. Olemme korottaneet valmiuksia varsinkin tilannekeskuksen, yksiköiden ja johtamisen osalta, Mika Viljanen kertoo.

Puhelinlinjat eivät ole tukossa, kun alueelta alkaa tulla hälytyksiä.

Hyvä puoli lumisateiden tulossa on Viljasen mukaan se, että kun ne tulevat yötä vasten, silloin ei ole paljon liikennettä.

Alustavien ennusteiden mukaan lunta alkaa sataa tiistaiaamun jälkeen lähes jatkuvalla syötöllä. Lumentuloa kestää keskiviikon iltapäivään asti.

Viljanen sanoo, että jos ennustetut lumimäärät toteutuvat, tien kunnossapito on erittäin vaikeaa.

Aurauskalusto joutuu keskittymään pääteihin. Pikkutiet voivat olla tukossa.

Saaristossa ei pääse kunnolla liikkumaan. Merellä myrskyää ja lauttaliikenne voi olla pysähdyksissä.

– On ennustettu kovia myrskytuulia. Puuskatuulet ovat yli 20 metriä sekunnissa.

Pelastuslaitos on varautunut siihen, että sähköt katkeilevat.

– Jos tykkylumi tulee jäämään puihin, puut taipuvat ja tulee sähkökatkoksia, Viljanen ennustaa.

Sähkökatkojen lisäksi pelastuslaitos on valmistautunut autojen liukasteluihin. Tiet ovat huonossa kunnossa. Liikeonnettomuuksien riski lisääntyy.

Pirkanmaa oli aiemmissa sääennusteissa kokonaan sankkojen lumisateiden aluetta. Uusimmissa ennusteissa rintamalinja on siirtynyt etelämmäs.

– Olemme ihan rajalla, päivystävä palomestari Tomi-Pekka Olkkonen asemoi tilannetta.

Olkkonen sanoo, että Pirkanmaalla on varauduttu niin sanottuun ruuhkamalliin. On kohotettu tilanne- ja johtokeskuksen valmiutta. Kuntia on kehotettu korottamaan häiriövalmiutta.

Pelastuslaitos on varautunut siihen, että on tulossa tykkylumitehtäviä.

– Kyllähän tuo lumen määrä huolettaa, kun on ennustettu 30 senttiä lunta. Infran aukipitäminen, avun pääseminen kohteeseen ja kohteen pääseminen sairaalaan ovat huolen aiheita.

Olkkonen on huolissaan etenkin sähkökatkoista.

Tykkylumimääriksi on ennustettu 25 senttiä. Tykkylumi voi katkoa sähkölinjoja syrjäseuduilta.

– Haja-asutusalueilla on ikäihmisten hoitolaitoksia. Mikä on niiden kapasiteetti ja siedon kesto sähkökatkojen osalta, Olkkonen murehtii.

Lumisateet alkoivat jo maanantaina.

Lunta on pyryttänyt etenkin länsirannikolla. Pohjanmaan poliisin tilannekeskuksesta kerrotaan, että teiltä suistumisia ja peltikolareita on ollut tavallista enemmän.

Pohjois-Savo on säästynyt pahoilta liukastumisilta. Päivystävä palomestari Kalevi Bruun sanoo, että rauhallista on ollut.

– Meillä on ollut yksi teiltä suistuminen. Sekin johtui nukahtamisesta.

Tiistaina Pohjois-Savossa on Bruunin mukaan normaalit kuviot.

– Kovin pyry ei nähtävästi täällä enää tiistaina ole. Se menee länteen päin.