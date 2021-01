Espoossa aloitetaan hoivakotien asukkaiden rokotukset

Viime viikolla rokotettiin Espoon sairaalan henkilökuntaa.

Espoossa aloitetaan tällä viikolla hoivakotien asukkaiden ja henkilöstön koronarokotukset, kaupunki kertoo tiedotteessaan.

Rokotukset alkavat myös Samarian infektioaseman, koronäytteenoton ja ensihoidon henkilöstön osalta. Viime viikolla rokotettiin Espoon sairaalan henkilökuntaa.

Espoossa on noin 40 hoivakotia, joissa on asukkaita yhteensä noin 1 350. Kaupungin tavoitteena on, että he saavat vaaditut kaksi rokotetta tammi-helmikuun aikana.

Hoivakotien vierailut toteutetaan edelleen erityisjärjestelyjen avulla, ja niistä on sovittava aina ennakkoon.