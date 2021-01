Husin diagnostiikkajohtaja: Rokotuksia kiirehdittävä, muuten virus voi muuttua eikä rokote enää tehoa

Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen arvioi, että uusia virusmuunnostapauksia on Suomessa jo satoja. – Korostaisin sitä, että Etelä-Afrikan variantin suhteen pitäisi olla tarkkana, Husin Lasse Lehtonen sanoo.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen arvioi, että Britanniassa esiintyvää koronavirusmuunnosta (b117) on Suomessa jo ”joitain satoja tapauksia”. Lehtosen arvio sadoista tapauksista perustuu infektiolääkäreiden käyttämään kertoimeen, jonka mukaan arvioidaan mikä on todellinen esiintyvyys verrattuna havaittuun esiintyvyyteen.

THL raportoi maanantaina 29 uudesta tapauksesta. Aiemmin oli kerrottu 20 tapauksesta, joten yhteensä muuntuneen koronaviruksen aiheuttamia tapauksia on nyt todettu Suomessa 49.

Tapauksista 47 on Britanniassa havaittua muuntunutta virustyyppiä ja kaksi Etelä-Afrikassa havaittua virustyyppiä.

Lehtonen kertoo, että brittimuunnoksen oirekirjo on ollut hyvin samankaltainen kuin aikaisemmassa koronavirustyypissä. Suurin ero brittimuunnoksessa on tartuttavuudessa. Toisin sanoen Britannian virusmuunnos vaikuttaa selvästi aikaisempaa nopeammin leviävältä. Sen tartuttavuuslukua pidetään 0,4–0,7 kertaa suurempana kuin tähän mennessä vallinneella virustyypillä.

Lehtonen katsoo, että Britannian virusmuunnos tulee leviämään Suomessa kevään aikana.

Britanniassa on havaittu uutta virusta aiempaa enemmän lapsilla ja nuorilla. Lehtosen mukaan on kuitenkin vaikea vielä arvioida, tarttuuko uusi muunnos todellakin helpommin lapsiin.

– Kieltämättä esiintyvyys lapsilla Englannissa on ollut jonkun verran korkeampi kuin aikaisemmin. Tämä voi toki liittyä viruksen korkeampaan tartuttavuuteen. Tauti näyttää uuden virustyypin myötä leviävän helpommin nuorten joukossa, sitä ei voi kiistää, Lehtonen sanoo.

Nyt markkinoilla olevat ja myyntilupaa odottavat koronarokotteet vaikuttaisivat toimivan melko hyvin Britannian muunnokseen.

– Rokotteen valmistajat ja virologit ovat omissa kommenteissaan olleet sitä mieltä, että todennäköisesti rokote toimii myös uuteen virustyyppiin. Mutta toki rokotetutkimukset on tehty viime vuoden aikana sillä hetkellä väestössä vallitsevalla viruskannalla, Lehtonen sanoo.

– Tiettyä epävarmuutta toki aina on, kun virus muuttuu. Olettamus on kuitenkin se, että ainakin tähän brittivarianttiin rokotteet tehoaisivat.

Myös aiemmin sairastettu koronavirusinfektio vaikuttaisi antavan suojaa muuntuneen viruksen aiheuttamaa infektiota vastaan.

” On hyvin tärkeää, että saataisiin globaalisti tätä rokotusaikataulua vietyä eteenpäin.

Britanniassa ja Irlannissa uusi muunnos on kiihdyttänyt koronaepidemiaa rajoitustoimista huolimatta. Lehtonen korostaa, että virusmuunnostenkin vuoksi väestöä pitäisi saada rokotettua mahdollisemman nopeasti – paitsi Suomessa ja Euroopassa, myös maailmanlaajuisesti.

– Jos rokotus etenee kovin hitaasti, niin viruksella on aikaa muuntautua sellaiseksi, ettei rokote siihen enää tehoa. On hyvin tärkeää, että saataisiin globaalisti tätä rokotusaikataulua vietyä eteenpäin.

Lehtonen kertoo, että vaikka koronaepidemia saataisiin nyt tukahtumaan rokotuksilla, on silti syytä olla hereillä uusien virusmuunnosten ja niiden leviämisen varalta.

– Tilannetta täytyy seurata, eikä kannata ihan heti lössiksi heittää. Rokotekattavuuden jälkeen on oltava tarkkana, ettei virusmuunnosta pääse enää uudestaan Euroopassa kiertoon, Lehtonen huomauttaa.

– Siinä mielessä tämä Etelä-Afrikan variantti on huolestuttava, ja olisi tärkeää, että Euroopassa pystyttäisiin yhteisesti tekemään valvontaa niin, ettei tämä variantti pääsisi rantautumaan Eurooppaan.

Lehtosen mukaan on viitteistä siitä, että rokotukset tehoavat heikommin Etelä-Afrikan muunnokseen kuin brittimuunnokseen.

– Korostaisin sitä, että Etelä-Afrikan variantin suhteen pitäisi olla tarkkana, ja Euroopan laajuisesti pyrkiä estämään sen pääsy tänne mantereelle.

Lennot Suomen ja Britannian välillä ovat peruttu toistaiseksi. Helsinki-Vantaan lentokentällä ohjataan näytteenottoon kaikki henkilöt, jotka ovat tulleet Etelä-Afrikasta tai Isosta-Britanniasta.

Suomen rokotustahti on herättänyt arvostelua, ja sitä on pidetty liian hitaana. Lehtosen mukaan nyt on erityisen tärkeää, että koronavirushankinnoista vastaava sosiaali- ja terveysministeriö huolehtii siitä, että Oxfordin ja AstraZenican rokotetta olisi Suomessa suuria määriä käytettävissä väestörokotuksiin heti, kun rokote saa myyntiluvan.

– Rokotustahti on kiinni rokotteen saatavuudesta, joten itse laittaisin toivoni Oxfordin ja AstraZenican rokotteeseen. Sitä on tuotettu varastoon suuria määriä, joten siinä olisi mahdollista päästä nopeammin liikkeelle, jos sitä vain riittävät määrät Suomeen saadaan, Lehtonen sanoo.

Suomi on hankkinut koronarokotteensa osana EU:n yhteishankintamekanismia. Viikoittain Suomeen on luvassa 50 000 annosta Pfizerin ja Biontechin koronarokotetta.