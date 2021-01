Lyhytkalloisten koirarotujen rekisteröinnit putosivat dramaattisesti – kasvattaja: ”Tietoisuus parantuu”

Rotukoirien rekisteröinnit nousivat koronavuonna, mutta monien lyhytkalloisten rotujen rekisteröinnit putosivat dramaattisesti.

Viime syyskuussa 2020 Ilta-Sanomat kertoi selvityksestä, jonka mukaan koirille liioitellun lyhyen kallon jalostamisen voidaan katsoa olevan Suomen eläinsuojelulain vastaista.

Selvityksen olivat tehneet yhteistyössä Luonnonvarakeskus (Luke), maa- ja metsätalousministeriö sekä Ruokavirasto.

Selvityksen mukaan liioiteltu lyhytkalloisuus altistaa koiran usealle elämänlaatua heikentävälle, kärsimystä ja merkittävää haittaa aiheuttavalle perinnölliselle vialle ja sairaudelle.

Äärimmäisen lyhytkalloisia koirarotuja ovat englanninbulldoggi, ranskanbulldoggi ja mopsi. Muita lyhytkalloisia koiria ovat muun muassa bostoninterrieri, chihuahua ja cavalier kingcharlesinspaniel.

Kyseisten rotujen terveysongelmat on tiedostettu vuosikausia.

Bostoninterriereitä rekisteröitiin 16,1 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019.­

Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmän tuoreiden tilastojen mukaan useiden lyhytkalloisten koirarotujen rekisteröintimäärät ovat laskeneet vuonna 2020.

Esimerkiksi ranskanbulldoggien rekisteröintimäärät ovat vuonna 2020 vähentyneet 13,7 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna.

Mopseilla on sama tilanne, niiden rekisteröinnit laskivat 20,5 prosenttia, samoin bostoninterriereitä rekisteröitiin 16,1 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019 ja englanninbulldoggeja 8,1, prosenttia vähemmän.

Muuten koirien rekisteröinnit ovat olleet nousussa. Rotukoiria rekisteröitiin viime vuonna 8,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019.

Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen myöntää, että lyhytkalloisten koirien saama negatiivinen julkisuus saattaa näkyä jo rekisteröintiluvuissa.

– Siltä näyttää noin tilastoissa, Harri Lehkonen kertoo Ilta-Sanomille.

– Havannankoirat on määrällisesti suurin kääpiökoirarotu melkein 700:lla rekisteröinnillä, niiden määrä on lisääntynyt. Sillä on normaali pään muoto.

Mopsien suosio on laskussa.­

Kennelliitto on korostanut koirien terveysasioita, ja se näyttää Lehkosen mukaan tuottaneen tulosta.

– Pentutehtailijoiden alkaa olla haasteellista myydä pentuja, Harri Lehkonen sanoo.

– Tässä on ongelma, että emme tiedä pentutehtaiden määriä. Noin vähän yli 70 prosenttia koko Suomen koirakannasta on Kennelliiton rekisteröimiä koiria ja 30 prosenttia rekisteröimättömiä.

Suomen Ranskanbulldogit ry:n puheenjohtaja Toni Saira kertoo, että tilastoihin vaikuttaa tuontikoirien puuttuminen.

– Koronan takia ei voi tuoda niin paljon koiria ulkomailta, Toni Saira kertoo.

– Tuontikoirien puuttuminen on tiputtanut rekisteröintimääriä.

Ranskanbulldoggien rekisteröinti vähentyi viime vuonna 13,7 prosenttia edellisvuoteen 2019 verrattuna.­

Toni Saira myöntää, että ihan kaikki ranskanbulldogin pennut eivät mene helposti kaupaksi.

– Sen tiedän, että ostajat ovat tulleet valveutuneimmiksi. Pikkuhiljaa tietoisuus parantuu, mitä vastuullinen kasvattaja tarkoittaa.

– Osittain rekisteröintiin putoamiseen vaikuttaa ostajien valveutuneisuus rotua kohtaan, mutta myös tuontikoirien puuttuminen.

Koiranpentuja pitää aina päästä katsomaan kotioloihin. Se on Toni Sairan mukaan tärkeää. Pentua ei kannata noutaa kaupan tuulikaappiin sovituilta treffeiltä.

– Ostajat eivät myöskään välttämättä ymmärrä, mitä terveystulokset käytännössä tarkoittavat. Siinä on todella paljon työsarkaa.

Tämän vuoden alusta Kennelliitto edellyttää kaikilta jalostukseen käytettäviltä ranskanbulldoggeilta seuraavia terveystarkastuksia: polvitutkimuksen, sydän- ja silmätutkimuksen sekä selkätutkimuksen.

– Jostain kumman syystä tuodaan Itä-Euroopasta koiria ilman papereita. Tiedän eläinlääkäreitä, jotka sanovat, että koiran omistajat ilmoittavat koiran roduksi ranskanbulldoggin, vaikka kukaan ei tiedä, mitä rotua se oikeasti on, Toni Saira kertoo.

Nämä sairaustapaukset näkyvät hänen mukaansa sitten tilastoissa.