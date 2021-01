Kymmeniä pelastettiin jäistä viikonloppuna – alkutalven hukkumistilastot synkimpiä vuosikausiin

Lähtö alkavaan talveen näyttää jäähukkumisten suhteen synkemmältä kuin vuosikymmeneen.

Joulukuussa jäihin hukkui yhdeksän ihmistä. Se on enemmän kuin kertaakaan edellisen vuosikymmenen aikana. Koko vuosi 2020 oli synkkä vuosi jäihin hukkumisissa ja vuosi sai tilastojen mukaisen päätöksen.

Eikä hyvältä näytä alkanutkaan talvi. Viikonlopun aikana pelastuslaitokset saivat kymmeniä hälytyksiä jäihin pudonneiden pelastamiseksi eri puolilla maata.

Lista on pitkä ja varoittavia esimerkkejä löytyi jo muutaman puhelinsoiton perustella: Kuopiossa pelastettiin Kallavedestä lauantaina neljä ihmistä, sunnuntaina Lahdessa hiihtäjä vajosi jäihin, Tuusulanjärvellä pilkkijä ja pelastamaan mennyt sauvakävelijä upposivat yhdessä, Porvoossa pilkkimies vajosi jäihin, Pälkäneellä potkukelkkailija vajosi jäihin perjantaina, Kangasalla pilkkijä meni jäiden läpi.

Kuin ihmeen kaupalla näistä tapauksista selvittiin ilman suru-uutisia. Jos tahti jatkuu tällaisena, niin kasassa ovat ainekset päättyneen vuoden kyseenalaisten lukemien ylittymiseen.

Viime vuonna jäihin hukkui 28 ihmistä. Se on paljon ja tarkalleen 22 enemmän kuin edellisenä vuotena 2019. Tilastoja pitää kahlata aina vuoteen 2014 saakka, että päästään edes likelle samoja lukuja.

Selitystä karuille hukkumiskuolemaluvuille on haettu koronavuodesta.

Koronasulku lisäsi ihmisten liikkumista luonnossa ja myös jäillä. Jäille uskaltautui kaiketi moni, jolla ei ole ollut kokemusta jäillä liikkumisesta tai tuntemusta kyseisestä vesistöstä. Lopputulos näkyy hukkumiskuolemissa.

Alkanut vuosi ei näytä ensimmäisten päivien valossa jatkuva yhtään paremmissa merkeissä. Koronaepidemia ja luonnossa liikkumisen buumi jatkuu, mutta sen lisäksi myös jäätilanne järvillä ja merialueilla on tavanomaista huonompi.

– Jäätä on 15–20, paikoin jopa 30 senttiä vähemmän, kuin normaalisti tähän aikaan, johtava hydrologi Bertel Vehviläinen Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.

Peräti neljä ihmistä jäistä lauantaina Kuopioissa pelastaneella Pohjois-Savon pelastuslaitoksella on vedenpitävä selitys heitä työllistäneille jääpelastustehtäville.

– Vedet ovat korkealla ja se aiheuttaa virtauksia sellaisille paikoille vesistöissä, joissa normaalisti jäät pääsisivät vahvistumaan, päivystävä palomestari Petteri Lintunen Pohjois-Savon pelastuslaitokselta sanoo.

Lintunen on havainnoinut Vuoksen vesistön vedenkorkeuden muutoksiaan kesämökillään Pohjois-Savon sydämessä Juurusvedellä, jonka pinnanvaihtelut noudattelevat Kallaveden korkeutta.

– Viime syksynä vettä oli mökkirannassa enemmän kuin kevättulvan aikaan, Lintunen sanoo.

Näin oli Savossa, vaan miten muualla?

– Lintunen on oikeassa, viime syksy oli todella sateinen ja se näkyy yhä vesistöissä. Tulvakorkeudessa oltiin miltei kaikkialla Suomessa, Kokemäenjoen vesistöalue ehkä pois lukien, johtava hydrologi Vehviläinen vahvistaa.

Poikkeuksellisen korkealla olevat vedet näkyvät ja vaikuttavat jääpeitteen syntyä hidastavasti tänä talvena laajasti varsinkin reittivesistöissä ja suurissa järvissä.

– Vesi virtaa, kun sitä on vesistöissä paljon ja se voi aiheuttaa suuriakin paikallisia vaihteluita jääpeitteen vahvuuteen, Vehviläinen muistuttaa.

Paikallisesti jäätilanne voi olla arvaamaton, mutta myös niin kutsutussa isossa kuvassa jäät näyttäytyvät heikkoina kautta linjan.

– Jäätilanne ei ole hyvä oikeastaan missään päin Suomea. Lapissakin jäät ovat normaalia heikompia.

Lähestyvät lumisateet ja Etelä-Suomeen viikon puolimaissa luvatut lumipyryt viivästyttävät entisestään jäiden vahventumista.

Hukkumiskuolemista asemansa puolesta huolta kantavassa Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitossa (SUH) varoitetaan jäillä liikkujia nyt vakavalla äänenpainolla.

– Tänä viikonloppuna on ollut todella paljon läheltä piti- tilanteita. Vain hyvällä tuurilla on selvitty monessa tapauksessa, viestintäasiantuntija Niko Nieminen SUH:sta sanoo.

Joulukuun yhdeksän jäähukkumista olivat SUH:ssa herättävä lähtö alkavaan talveen, sillä näin korkeita lukuja ei ole tilastoitu koko edeltäneellä vuosikymmenellä. Esimerkiksi 2019 joulukuussa hukkui jäihin vain yksi ihminen ja sitä edeltäneinä vuosina joulukuun jäähukkumiset ovat mahtuneet yhden käden sormiin.

Jäälle mielivän kannatta nyt ainakin muutaman seuraavan viikon ajan pistää jäitä hattuun, vaikka vahvan lumipeitteen alla kimalteleva vesistö näyttäisikin houkuttelevalta liikkumisympäristöltä. Yksi jäälle menemistä kannattaa nyt välttää.

– Jäälle saa toki lähteä, kunhan tunnistaa siihen liittyvät vaarat ja varautuu niihin. Nyt on tärkeä tiedostaa, että jää voi pettää tutussakin paikassa. Jos jäälle lähtee, on naskalit otettava mukaan. Ja reppuun on syytä pakata vedenpitävästi vaihtovaatteet. Ja kännykkä kannattaa pakata vedenpitävästi myös, niin voi hälyttää itselleen apua, Nieminen muistuttaa.