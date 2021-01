Tämä on Suomen koronatilanne nyt – katso sunnuntain tiedot

Suomessa on raportoitu 198 uutta koronavirustartuntaa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL sunnuntaina. Kahden viikon aikana tartuntoja on raportoitu noin 3 600, mikä on reilut 550 vähemmän kuin edeltäneiden kahden viikon aikana.

Koronavirustapauksia on havaittu 62 sataatuhatta ihmistä kohden viimeisten kahden viikon aikana. Edellisten kahden viikon aikana tämä ilmaantuvuusluku oli noin 80.

Ilmaantuvuusluku on korkein Uudellamaalla, jossa se on 106. Myös Varsinais-Suomessa tilanne on muuta maata vaikeampi, ja ilmaantuvuusluku on siellä 99.

Pienintä ilmaantuvuus on yhä Kainuussa, jossa kahdessa viikossa on todettu vain noin kuusi tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden.

Koronatestejä on THL:n mukaan tehty Suomessa kaikkiaan hieman alle 2,6 miljoonaa. Yhteensä koronatartuntoja on Suomessa raportoitu 38 600.

Kuntoutuskodin kuudella työntekijällä todettu koronatartunta Kajaanissa

Kajaanissa sijaitsevan kuntoutuskoti Samoojan kuudella työntekijällä on viikonlopun aikana todettu koronavirustartunta, kertoi Kainuun sote-kuntayhtymä sunnuntaina.

Varotoimena karanteeniin on asetettu noin 20 työntekijää tai heidän lähipiiriinsä kuuluvaa ihmistä.

Uudet koronatapaukset ovat peräisin Samoojassa vuodenvaihteessa todetusta tartuntaketjusta, jossa kuntoutuskodin asukas oli saanut vierailijalta tartunnan. Kolmesta sairastuneesta asukkaasta yksi on jo parantunut, yhtä hoidetaan kuntoutuskodissa ja yksi on sairaalahoidossa.

Kuntoutuskoti Samooja on mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluyksikkö. Asukkaita on 15 ja työntekijöitä kymmenkunta. Asukkaat kuuluvat terveydentilansa perusteella koronataudin riskiryhmään.

Yksikkö on ollut karanteenissa ja vierailukiellossa vuoden alusta alkaen.

Helsinki-Vantaan laajennettu koronatestaus alkuun ilman suuria ruuhkia

Helsinki-Vantaan lentoasemalla perjantaina alkanut laajennettu koronatestaus näyttäisi käynnistyneen ilman suurempia ruuhkia.

Vantaan apulaiskaupunginjohtajalle Timo Aronkydölle ei ollut sunnuntaihin mennessä raportoitu isoista ruuhkista testauspisteillä.

Aronkytö kertoo STT:lle, että perjantaina Helsinki-Vantaalle saapui ulkomailta noin 1 200 matkustajaa, joista testattiin 660. Koronatestin tulos oli positiivinen kolmella prosentilla testatuista eli noin 20:llä.

Testaus pyritään tekemään kaikille matkustajille, joilla ei ole todistusta negatiivisesta testituloksesta, lääkärintodistusta sairastetusta koronataudista tai rokotuksesta tautia vastaan. Testeihin ei ohjata kansainvälisiä vaihtomatkustajia eikä kotimaan lentojen matkustajia.