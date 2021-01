Helsingin Naistenklinikalla rokotettiin lääkärit ennen tehohoitajia – vastoin ohjeita

– Rokotusjärjestyksen tulkinnassa tuli väärinkäsitys, Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi sanoo.

Helsingin Naistenklinikan vastasyntyneiden teho-osaston hoitajat eivät saaneet ensimmäisten joukossa koronarokotusta, Ilta-Sanomiin yhteyttä ottanut hoitaja kertoo.

– Sen sijaan osaston lääkärit saivat vastoin yleistä ohjeistusta omana ammattiryhmänään rokotteen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suosituksen mukaan ensimmäiseksi pitäisi rokottaa koronapotilaita hoitava terveydenhuollon henkilöstö sekä ympärivuorokautisen hoivan henkilöstö ja asukkaat.

Naistenklinikan vastasyntyneiden teho-osastolla hoidetaan koronatartunnan saaneiden ja tartuntaepäilyn alla olevien äitien sairaita vastasyntyneitä.

– Siinä tapahtui inhimillinen väärinkäsitys. Rokotusjärjestyksen tulkinnassa tuli väärinkäsitys, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi kommentoi asiaa IS:lle.

Mäkijärven mukaan osastolla ryhdyttiin rokottamaan ensin päivystäviä lääkäreitä. Mäkijärvi sanoo, että vastasyntyneiden teho-osaston hoitajien olisi kuulunut saada ensimmäisten joukossa koronarokotus.

– Minun käsittääkseni heitä on nyt ruvettu rokottamaan.

Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi.­

Mäkijärvi selvittää, että lapsia on ollut hyvin vähän koronan takia sairaala­hoidossa. Kriittinen henkilöstö täytyy kuitenkin olla rokotettuna lapsipotilaiden varalta.

Naistenklinikalla työskentelee 500–600 hoitajaa. Heistä tehohoitajia on vajaa sata. Mäkijärvi sanoo, että lastentautien osastolle oli lähetetty samat ohjeet kuin kaikille muillekin.

– Tyypillinen tilanne, että vaikka on kirjalliset ohjeet, tulkinta saattaa paikallisesti vaihdella.

Menivätkö lääkärit jonon ohi?

– Siellä varmaan laajempi joukko lääkäreitä sai etulinjassa rokotuksen verrattuna muihin yksiköihin. En usko, että he ovat menneet sen kummemmin jonon ohi. He ovat noudattaneet sitä ohjeistusta, minkä ovat saaneet esimiehiltään.

Husissa ei ole rokotettu vielä kaikkien teho-osastojen henkilökuntaa koronan varalta. Mäkijärven mukaan taustalla on rokotusjärjestys.

– Kaikki ne teho-osastot ja tehovalvonnat, joissa koronapotilaita hoidetaan, on suurin piirtein rokotettu. Sitten meillä on muitakin teho-osastoja, mutta kun siellä eivät koronapotilaita liiku, niin ne tulevat rokotettavaksi seuraavassa vaiheessa.

Milloin on muiden kuin koronapotilaita hoitavien teho-osastojen vuoro?

– Hyvin pian, koko ajan ne rokotukset pyörivät. Rokottaminen (siellä) on saattanut jo alkaa.

Mäkijärvi sanoo, että rokotukset ovat sujuneet valtaosin hyvin, vaikka ”kentällä tulee näissä aina pientä säätöä”.

Husissa on laskettu henkilökunnan rokotusvauhdiksi 6 000 henkeä kuukaudessa. Henkilöstöä on parikymmentä tuhatta. Rokottamisessa on arvioitu kestävän kolme kuukautta.

– Ainoastaan se on rajoittava tekijä, että rokotteiden saatavuus on rajallista. Ensimmäisissä koronarokotteissa on logistinen haaste, kun ne vaativat erikoiskylmän eikä kylmäketju saa katketa.