Suomessa on rokotettu noin 20 000 ihmistä – THL:n Nohynek: Rokotus­tahti tuplaantuu ensi viikolla

Uusi WHO:n suositus antaa pelivaraa rokottamiseen.

Suomalaisten rokottamisessa tahti kiihtyy reippaasti ensi viikolla. Tarkoitus on antaa tuplamäärä koronarokotteita.

Suomeen on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastojen mukaan tuotu tähän mennessä 100 000 rokoteannosta. Rokotettuja on noin 20 000.

Viikoittain Suomeen on luvassa 50 000 annosta Pfizerin ja Biontechin koronarokotetta.

– Ensi viikolla pääsemme rokottamaan kaksi kertaa nopeammin, THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek lupaa.

Vauhtia rokottamiseen tuo Nohynekin mukaan se, ettei enää tarvitse säästää toista annosta.

– Päästään viikossa rokottamaan lähes 50 000.

Suomalaisten rokottamista hidasti aluksi se, että puolet rokotteista säästettiin toista annosta varten. Lääkeyhtiön ohjeiden mukaan rokotteesta pitää antaa toinen tehosteannos kolmen viikon kuluttua.

THL antoi viime viikolla uuden ohjeen, jonka mukaan toista annosta ei tarvitse säästellä toista rokotuskertaa varten.

– Hyvää tässä on se, että myyntiluvan mukainen tuoteseloste sanoo, että toinen annos annetaan aikaisintaan kolmen viikon kuluttua. Tuoteselosteessa ei anneta takarajaa.

Kainuun ensimmäiset koronarokotukset annettiin 5. tammikuuta 2021 Kajaanissa. Pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari rokottaa ensihoitopäälikkö Jukka Angermanin.­

Maailman terveysjärjestö WHO on suositellut, että näyttöä rokotteen tehosta on 42 päivään asti. Toisen annoksen antamista voidaan siten venyttää 21 päivästä 42 päivään eli kuuteen viikkoon.

Suositus antaa Nohynekin mukaan pelivaraa rokotusten järjestämiseen.

Jos kaikki annokset käytetään heti, onko vaarana, että joidenkin viikkojen kuluttua ei voida rokottaa uusia ihmisiä, kun rokotteet tarvitaan toista rokotuskertaa varten?

– Siinä vaiheessa, kun on toisen annoksen antaminen eli aikaisintaan kolmen viikon kuluttua, toivomme, että meillä on jo Modernan ja kohta sen jälkeen Astra Zenecan rokotteita, Nohynek vastaa.