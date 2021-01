Koronavirustartuntoja on havaittu eniten Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa.

Suomessa on raportoitu 198 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Kahden viikon aikana tartuntoja on raportoitu noin 3 600, mikä on reilut 550 vähemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Kumpanakin tuoreimpana viikkona on kirjattu noin 1 800 tartuntaa, eli tartuntamäärät ovat hidastaneet laskuaan joulukuun huippulukemista.

Koronavirustapauksia on havaittu 62 sataatuhatta ihmistä kohden viimeisten kahden viikon aikana. Edeltävien kahden viikon aikana tämä ilmaantuvuusluku oli noin 80.

Ilmaantuvuusluku on korkein Uudellamaalla, jossa se on 106. Myös Varsinais-Suomessa tilanne on muuta maata vaikeampi, ja ilmaantuvuusluku on siellä 99.

Pienintä ilmaantuvuus on yhä Kainuussa, jossa kahdessa viikossa on todettu vain noin kuusi tartuntaa per satatuhatta asukasta.

Koronatestejä on THL:n mukaan tehty Suomessa kaikkiaan hieman alle 2,6 miljoonaa. Yhteensä koronatartuntoja on Suomessa raportoitu 38 600.