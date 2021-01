Päivitetty maskisuositus lisää tarvetta kunnissa merkittävästi – nämä asiat vanhempien tulee huomioida

Monessa maassa alaikäisiä koskevat maskisuositukset ovat yhä tiukempia kuin Suomessa.

Maskisuositus laajeni perjantaina koskemaan myös 12 vuotta täyttäneitä. Taustalla on Maailman terveysjärjestö WHO:n alkusyksystä antama suositus, jonka mukaan yli 12-vuotiaiden tulisi noudattaa aikuisten maskisuositusta.

Peruskouluissa maskia suositellaan käytettävän kuudennelta luokalta lähtien. Aiemmin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL suositteli maskin käyttöä yli 15-vuotiaille, mutta esimerkiksi pääkaupunkiseudun yläkouluissa maskisuositus tuli voimaan marraskuun lopulla.

THL:n pääjohtaja Markku Tervahaudan mukaan tarve maskeille lisääntyy laajentuneen suosituksen myötä merkittävästi. Hän ei kuitenkaan ole huolissaan maskien riittävyydestä, sillä maskeja näyttää tällä hetkellä olevan markkinoilla tarpeeksi.

– Voi olla, että joissakin kunnissa tähän on jo varauduttu, koska meillä on alueita, joissa on jo aiemmin ollut maskeja nuorempienkin koululaisten käytössä.

Markkinoilla on standardikokoisten maskien lisäksi myös pienikokoisia maskeja. Tervahauta ei osaa sanoa, aiotaanko kunnissa tilata erikokoisia maskeja.

– Nauhat solmimalla isommasta kertakäyttömaskista saa kätevästi vähän pienemmän. Tällaisetkin keinot kannattaa ottaa käyttöön, jos pienikasvoisia käyttäjiä on.

Uudet koronaviruksen variantit näyttävät lisänneen viruksen tartuttavuutta kaikissa ikäryhmissä, mikä on osaltaan vaikuttanut suosituksen päivittämiseen. Kyseessä on kuitenkin edelleen suositus, josta voidaan alueellisen koronatilanteen mukaan poiketa joko sallivampaan tai tiukempaan suuntaan.

Tervahaudan mukaan sekä Suomesta että ulkomailta saatujen tietojen mukaan 12-vuotiaat pystyvät käyttämään maskia siinä missä aikuisetkin.

Hän huomauttaa, että maskisuositus ei ulotu vain työpaikoille ja kouluihin, vaan maskia tulisi käyttää myös sisätiloissa tapahtuvissa harrastuksissa ja vapaaehtoistoiminnassa.

– Vanhempien olisi hyvä huolehtia, että maskia käytetään myös silloin, kun lapset ovat harrastuksissa ja leikkimässä keskenään.

Monissa maissa maskin käyttö on Suomesta poiketen pakollista. Lapsia koskevat säännöt ovat kuitenkin usein löyhempiä. Esimerkiksi Virossa maskin käyttöä velvoitetaan julkisilla paikoilla sisätiloissa. Määräys ei koske alle 12-vuotiaita, mikäli turvavälit toteutuvat. Toistaiseksi koulut ovat maassa suljettuna.

Britanniassa on otettu käyttöön tiukkoja liikkumisrajoituksia uuden virusmutaation takia. Seitsemän vuotta täyttäneitä oppilaita velvoitetaan käyttämään maskia sisätiloissa, joissa turvavälejä ei voida pitää. Luokkahuoneissa maskin käyttö ei kuitenkaan ole yleensä tarpeellista.

Myös Yhdysvalloissa useimmissa osavaltioissa maskin käyttö on pakollista. Esimerkiksi Kaliforniassa pientenkin lasten on käytettävä maskia julkisilla paikoilla. Alle kaksivuotiaiden lasten ei tarvitse suojata kasvojaan tukehtumisvaaran vuoksi.

Yksi harvoista valtioista, jossa maskisuositusta lykättiin pitkään, on Ruotsi. Torstaista maassa otettiin käyttöön suositus, jonka mukaan maskia suositellaan käytettäväksi julkisessa liikenteessä ruuhka-aikoina. Suositus koskee kaikkia yli 16-vuotiaita.