Tämä on Suomen koronatilanne nyt – katso lauantain tiedot

Suomessa raportoitiin lauantaina 324 uutta koronavirustartuntaa.

Suomessa raportoitiin lauantaina 324 uutta koronavirustartuntaa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Kahden viikon aikana on ilmoitettu 3 571 tartuntaa, mikä on 800 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Viimeisimmän viikon aikana on raportoitu vajaat 1 800 tartuntaa, mikä on suunnilleen saman verran kuin edelliselläkin viikolla.

THL on aiemmin kertonut, että suomalaiset kävivät joulun aikaan selvästi vähemmän koronavirustesteissä kuin aiemmin.

Koronavirusta on viimeisten kahden viikon aikana ilmennyt asukaslukuun suhteutettuna eniten Helsingin ja Uudenmaan sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiireissä sekä Ahvenanmaalla. Pienintä ilmaantuvuus on puolestaan ollut Kainuussa, Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla.

Yhteensä koronavirustartuntoja on todettu Suomessa epidemian aikana yli 38 000.

Tieto annetuista koronarokotteista kulkee huonosti

Tieto annetuista koronarokotteista kulkee tällä hetkellä odotettua heikommin Suomen sisällä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija Mia Kontio sanoo STT:lle, että ongelma on laaja ja johtuu monesta eri tekijästä.

THL:n rokotusrekisteriin on kirjattu, että suomalaisille olisi annettu reilut 11 000 rokotetta, kun todellinen määrä on Kontion mukaan noin 20 000 annosta, mikä sekin on varovainen arvio.

Tuoreimmat rokotustiedot ovat perjantailta.

Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Tuija Kumpulainen kertoo lyhyessä sähköpostivastauksessaan STT:lle, että rokotusrekisterin nopeat muutokset eivät ole yksinkertaisia, kun järjestäjiä ja järjestelmiä on erittäin runsaasti.

– Kyseessä on viranomaisrekisteri, jonka haasteista on keskusteltu myös päättäjätahojen kanssa.

Aiemmin rokotusrekisterin kautta on seurattu ainoastaan lasten rokotuskattavuutta ja influenssarokotusten toteutumista.

Kontion mukaan tiedonsiirto-ongelmia on pyritty korjaamaan ennen rokotusten aloittamista.

– Näiden kanssa on kyllä useita kuukausia tehty töitä. Siellä on myös tullut yllätyksiä.

Kontion mukaan useita isoja ongelmia pitäisi saada ratkaistuksi ensi viikolla.

Odotukset kohdistuvat AstraZenecaan

Ensi viikolla Pfizerin ja Biontechin rokotetta on luvassa tulevina viikkoina 50 000 viikossa.

Toiveissa on, että myös juuri myyntiluvan saaneen lääkevalmistaja Modernan rokotetta tulisi ensi viikolla. Ensimmäisessä erässä on kuitenkin vain joitakin tuhansia annoksia. Seuraavat kolme-neljä erää on Kontion mukaan tulossa kahden viikon välein, ja myös ne ovat suhteellisen pieniä.

Odotukset kohdistuvat AstraZenecan ja Oxfordin yliopiston kehittämään valmisteeseen. Jos Euroopan lääkevirasto antaa sille myyntiluvan tammikuussa, rokotemäärien odotetaan kasvavan merkittävästi helmikuussa.

– Sieltä voi tulla ihan satojatuhansia kerrallaan, Kontio sanoo.