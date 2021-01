Kallaveden jäihin humpsahti parin tunnin aikana neljä ulkonaliikkujaa.

Kuopion alueella palomiesten aamupäivä on mennyt Kallaveteen pudonneiden liikkujien pelastamiseen ja toimittamiseen ensiapuun.

Parin tunnin aikana yhteensä neljä liikkujaa päätyi jäiden läpi hyisiin vesiin.

Yhteisenä nimittäjänä oli, että ulkopuolinen tuli auttamaan avantoon humpsahtaneet jään pinnalle. Auttamisvälineinä olivat potkukelkka, vene ja pulkka.

Perusjuoni oli myös se, että Kallaveden jää on vielä petollisen ohutta.

– Keli on niin pirun hyvä. Aurinko paistaa ja pakkasta on, ihmiset liikkuvat. Noihin jäihin ei nyt vain voi luottaa, päivystävä palomestari Arssi Heiskanen summaa tapahtumia.

Ensimmäinen hälytys tuli puoli yhdentoista jälkeen Neulasaareen.

Kaksi miestä oli mennyt jäälle kalastamaan. Jää petti 30 metrin päässä saaren rannasta. Molemmat miehet putosivat veteen.

Rannalla ollut meni potkurin kanssa jäihin pudonneiden luo ja auttoi miehet potkurin avulla avannosta.

Tunnin päästä tuli toinen hälytys Lamperiniemeen.

Mies oli liikkunut moottorikelkalla jäällä. Jäät pettivät.

Sivulliset näkivät tilanteen. He tulivat veneen avulla pelastamaan miehen vedestä.

Kolmas hälytys tuli heti perään Itkonniemen kärkeen. Veteen oli pudonnut tällä kertaa retkiluistelija.

Sivullinen tuli auttamaan. Hän ojensi veden varassa olevalle pulkan, jonka avulla mies pääsi avannosta jäälle.

– Kenelläkään näillä ei ole ollut itse kykyä päästä vedestä pois. Sivullinen on pelastanut jokaisen ja heidät on saatu ylös ennen kuin pelastuslaitos on kerennyt kohteeseen, Arssi Heiskanen kertaa päivän tapahtumia.

Heiskanen ymmärtää, että nyt kun aurinko paistaa ja lunta on vähän, ihmisten tekee mieli jäälle kävelemään. Pitäisi vain malttaa.

– Pysykee kuivalla mualla.

Jää on erivahvuista. Jää ei kestä joka paikassa.