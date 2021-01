Moni koiranomistaja diagnosoi lemmikkinsä adhd-tapaukseksi

Ylivilkkailla koirilla ja adhd-ihmisillä on samanlaisia muutoksia verenkuvassaan, mutta todennäköisesti ylivilkas koira on vailla järkevää toimintaa.

Koira koheltaa ja sählää, ehkä kuljeskelee ympäriinsä häntä vispaten tai kieli suupielestä roikkuen. Sitä on vaikea saada keskittymään levottomuudeltaan. Moni omistaja Facebookin koiraryhmissä antaa tällaiselle lemmikille ihmismaailmasta tutun diagnoosin: adhd. Se on keskittymisen ja tarkkaavaisuuden häiriö, jolla on neurobiologiset taustatekijät.

Eläinten käyttäytymistieteen dosentti, tutkija ja koirien käyttäytymistä testaavaa SmartDog-yritystä vetävä Katriina Tiira vahvistaa, että koirien omistajat usein selittävät lemmikkiensä käytöstä adhd:lla.

– Se on yleisin “diagnoosi” .

Ylivilkkailla koirilla on muutoksia verenkuvassaan

Ylivilkkaiden koirien verenkuva on erilainen kuin verrokkikoirien, ja biologiset taustatekijät näyttävät muistuttavan niitä, joita myös adhd-ihmisillä on. Asian havaitsi Helsingin yliopiston molekyyligenetiikan professorin Hannes Lohen tutkimusryhmä vuonna 2016.

– Alustavien tuloksien mukaan vaikuttaa siltä, että koirien hyperaktiivisuus, impulsiivisuus ja keskittymiskyvyttömyys on melko samankaltainen kuin ihmisten adhd, mutta tutkimusta tarvitaan vielä lisää, sanoo tutkimusryhmän jäsen, tutkijatohtori Milla Salonen.

Lisätutkimuksiin tarvitaan esimerkiksi aivokuvantamista.

Jos tulevaisuudessa tutkimukset varmistavat koirien impulsiivisuuden ja ihmisten adhd:n samankaltaisuuden, osana sen hoitoa todennäköisesti voidaan käyttää samoja lääkkeitä joita ihmisetkin käyttävät. Koirien pelkoon käytetään jo samoja lääkkeitä kuin ihmisten ahdistukseen, tosin pitkäaikaisen lääkityksen käyttö on Salosen arvion mukaan suhteellisen harvinaista ja vasta viimeisiä vaihtoehtoja.

Syy voi löytyä omistajan käytöksestä

Ennen lääketieteellisen syyn etsimistä ylivilkkaan koiran omistajan kannattaa tarkistaa, miten hän itse on käsitellyt koiraansa, Katriina Tiira sanoo. Epäjohdonmukainen koiran kohtelu tai liian vähäinen liikunta ja aktivointi voivat oireilla häiritsevänä sähläämisenä tai käytösongelmina.

– Esimerkiksi aktiivinen palvelus- tai metsästyskoira ei useinkaan saa riittävästi aktivointia hihnalenkillä, joka saattaa sitä paitsi vain stressata koiraa lisää.

Jos kaikki keinot on käytetty, mutta koira ei silti pysty rauhoittumaan tai keskittymään, kannattaa lähteä käytösongelmiin erikoistuneen eläinlääkärin puheille, Tiira sanoo.

Koirien käytösongelmiin perehtyneitä eläinlääkäreitä on Suomessa vain kourallinen.

Pelkoa ei tunnisteta

Koiran pelko on huonosti tunnistettu oire, Tiira sanoo.

– Ajatellaan, että koira on kiltti, kun se ei uskalla tehdä mitään. Sanotaan, että koira on ujo tai varautunut. Pelkoa katsotaan sormien läpi, jos koira ei ilmaise sitä aggressiolla. Koira voi pelätä paljonkin, mutta se vain passivoituu, mikä ei useinkaan häiritse omistajaa.

Koirien käytösongelmista puhutaan paljon, mutta mielenterveysongelmiksi niitä on alettu nimetä vasta viime aikoina. Mielenterveysongelma on termi, joka ehkä auttaisi ihmistä asettumaan koiran asemaan, Tiira arvelee.

Koirille ei ole olemassa samanlaista maailmanlaajuisesti hyväksyttyä mielenterveysdiagnostiikkaa kuin ihmisille. Tiiran tietojen mukaan Suomessa muutama koira on kuitenkin saanut masennusdiagnoosin.