Britanniassa teho-osastolla työskentelevä Marika kertoo kaoottisesta tilanteesta – rokoteannostakin lykättiin: ”Työntekijät ovat väsyneitä”

Britanniassa asuva Marika Nicoll ei saakaan pian toista koronarokoteannosta, kuten oli tarkoitus. Koronatilanne hänen työpaikallaan sairaalassa on karmea.

Britannian koronatilanne on kaoottinen. Se näkyy myös Marika Nicollin työpaikalla sairaalassa Skotlannissa.­

Suomalainen Marika Nicoll, 49, sai Pfizerin ja Biontechin valmistaman koronarokotteen ensimmäisen annoksen noin viikko ennen joulua. Hän työskentelee ravitsemusterapeuttina teho-osastolla ja kirurgisella osastolla sairaalassa Skotlannissa Glasgow’n lähellä.

Nicollin oli tarkoitus saada seuraava rokoteannos 17. tammikuuta, mutta Britanniassa päätettiin lykätä toisen annoksen antamista jopa 12 viikon päähän ensimmäisen annoksen pistämisestä. Alkuperäisen suunnitelman mukaan toinen annos oli tarkoitus antaa 3–4 viikon kuluessa, aivan kuten rokotevalmistajat ohjeistavat.

– Tämä on tietenkin pettymys, mutta toisaalta ymmärrän syyn päätöksen takana, Nicoll sanoo.

Aiempaa tartuttavampi koronavariantti on tehnyt tuhojaan Britanniassa. Brittiviranomaisten mukaan kriittisessä tilanteessa on parempi antaa yksi rokoteannos mahdollisimman monelle kuin kaksi annosta pienemmälle joukolle.

Britannian rokotekomitean mukaan Pfizerin ja Biontechin rokotteen ensimmäinen annos antaa jopa noin 90-prosenttisen suojan lyhyellä aikavälillä. AstraZenecan rokotteessa sama luku olisi Britannian viranomaisten mukaan noin 70-prosenttia.

Lisäksi rokotekomitean mukaan toinen annos on tärkeä nimenomaan pitkäaikaisen vaikutuksen kannalta ja on yhtä tehokas tai jopa tehokkaampi annettaessa 12 viikon jälkeen.

Tutkimustietoa asiasta ei kuitenkaan vielä ole monien asiantuntijoiden mukaan riittävästi. Asiasta on herännyt paljon keskustelua Britanniassa.

– Tästä on tullut vähän ristiriitaista tietoa eri kanavista, Nicoll kertoo.

Lue lisää: Mitä voi seurata, jos koronarokotusten antoväliä pidennetään? Nohynek kertoo kaksi huolenaihetta

Marika Nicoll toivoo pääsevänsä pian Suomeen. Hän ei kuitenkaan matkusta ennen kuin se on varmasti turvallista.­

Nicollin arki ei ole juuri muuttunut ensimmäisen rokoteannoksen jälkeen.

– Valitettavasti ei. Olisin toivonut, että tästä olisi jo ollut enemmän hyötyä. Sitä ei kuitenkaan voida taata, etten voisi sairastua tai levittää tautia.

Hän haaveili pääsevänsä pian käymään Suomessa, mutta matkustushaaveet ovat toistaiseksi jäissä. Nicoll ei ole käynyt Suomessa yli vuoteen.

– Minulla on jo kauhea ikävä sukulaisia ja ystäviä, mutta pääseeköhän vielä kesälläkään matkustamaan? En halua ottaa mitään riskiä, että sairastuttaisin jonkun, hän sanoo.

Nicollin osastolla kaikki työntekijät ovat jo saaneet ensimmäisen koronarokoteannoksen. Se helpottaa hieman stressiä, sillä koronatilanne sairaalassa on pahentunut parin viime viikon aikana ja on nyt kaoottinen.

– Yritämme tehdä kaikkemme, mutta virus vain leviää osastolta toiselle. Ihmisiä tulee sairaalaan ilman virusta, mutta saavat sen sieltä. Jopa mikrobiologit kävivät pohtimassa, että miten viruksen leviämistä saataisiin rajoitettua.

Nicollin mukaan on todennäköistä, että kyse on uudesta, aiempaa tartuttavammasta koronavariantista.

– Tauti leviää niin paljon nopeammin kuin ennen. Sairaalassa ei oikeastaan enää ole osastoja, jolla ei olisi koronapotilaita. Tila ei vain riitä.

– Työntekijät ovat todella stressaantuneita ja väsyneitä. Ehkä jopa välillä vähän varomattomia, koska eivät vain jaksa enää ajatella selkeästi.

Nicollin tehtävänä on huolehtia teho-osaston potilaiden ravinnonsaannista. Tällä hetkellä suuri osa potilaista on koronapotilaita, osa tosin on joutunut sairaalaan muista syistä ja saanut tartunnan myöhemmin.

– Teho-osastolla olevilla koronapotilailla energian- ja proteiinintarve on suuri. Yleensä käytetään letkuruokintaa, Nicoll sanoo.

Marika Nicoll on asunut Britanniassa lähes 30 vuotta. Tällä hetkellä Britanniassa on laaja koronasulku. Kotoa saa poistua vain luvallisista syistä.­

Ensimmäisen rokoteannoksen ansiosta Nicollin ei tarvitse pelätä sairastumista yhtä paljon kuin ennen. Hän ei arponut hetkeäkään, kun mahdollisuutta koronarokotteen ottamiseen tarjottiin.

– Olen nähnyt läheltä, kun nuoria ja perusterveitä ihmisiä on kuollut koronaan.

Nicoll ei saanut ensimmäisestä rokoteannoksesta sivuoireita.

– Ainoastaan käsi oli seuraavana päivänä hieman kipeä, hän kertoo.