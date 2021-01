Tämä on Suomen koronatilanne nyt – katso perjantain tiedot

THL kertoi perjantaina, että teho- ja sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä on pienentynyt.

Suomessa on annettu lähes 20 000 annosta koronarokotetta, arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Rokotusrekisterin mukaan rokoteannoksia on käytetty runsaat 11 000 kappaletta, mutta sen tiedot tarkentuvat THL:n mukaan takautuvasti, joten todellinen määrä on ilmoitettua suurempi.

Perjantaina THL kertoi, että Suomessa on raportoitu kaksi uutta koronaviruksen aiheuttamasta taudista johtuvaa kuolemantapausta. Yhteensä koronakuolemia on Suomessa tilastoitu 586 kappaletta.

THL:n tilastojen mukaan sairaalahoidossa on 176 koronapotilasta. Heistä teho-osastolla on 29. Tehohoidossa olevien määrä laski kolmella torstain tiedoista ja muiden sairaalassa olevien koronapotilaiden määrä seitsemällä.

Suomessa raportoituihin koronatartuntoihin lisättiin perjantaina 296 tapausta. Kahden viime viikon aikana on ilmoitettu 3 420 tartuntaa, mikä on 1 155 tapausta vähemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana. Yhteensä Suomessa on koko epidemian aikana vahvistettu runsaat 38 000 tartuntaa.

Rokotteiden haittavaikutuksia ilmoitettu vähän

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle on rekisteröity seitsemän haittavaikutusilmoitusta koronavirusrokotteesta. Yleisimmin ilmoitetut haittavaikutukset ovat allergiset reaktiot, mukaan lukien yliherkkyysreaktio sekä rokotuskohdan reaktiot ja lihaskipu.

Fimean mukaan päätelmiä rokotteiden hyödyistä ja riskeistä voidaan tehdä vasta, kun kaikki asiaankuuluvat tiedot on käyty tieteellisesti läpi osana lääkkeen turvallisuusseurantaa.

Ensimmäiset koronavirusrokotukset annettiin Suomessa 27. joulukuuta. Rokotukset ovat sen jälkeen käynnistyneet eri puolilla maata.

Suomessa on tällä hetkellä käytössä vain Biontechin ja Pfizerin valmistama rokote. Kyseinen rokote oli ensimmäinen, joka sai myyntiluvan EU:ssa.

Yhdysvaltalaisen lääkeyhtiön Modernan rokote sai käyttöluvan loppiaisena. Päätös ruotsalais-brittiläisen AstraZenecan ja Oxfordin koronarokotteen hyväksymisestä saatetaan tehdä jo tammikuun aikana.

THL päivitti suositustaan: Jo 12-vuotiaille koronamaski

Jo 12-vuotiaiden on vastedes syytä käyttää kasvomaskia, suosittaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. THL alensi suosituksensa ikärajaa perjantaina. ruskouluissa maskisuositus luokka-asteittain riippumatta oppilaan iästä.

THL päivitti maskisuositusta Maailman terveysjärjestön WHO:n linjauksen mukaiseksi. WHO:n mukaan 12-vuotiaiden ja sitä vanhempien tulisi noudattaa aikuisten maskisuositusten periaatteita.

Aiemmin THL on kehottanut kasvomaskin käyttöön 15 vuotta täyttäneitä.

THL suosittelee kasvomaskin käyttöä koko Suomessa.

Laajennetut koronatestaukset eivät ruuhkauttaneet Helsinki-Vantaata avauspäivänään

Laajennetut koronatestaukset eivät ruuhkauttaneet Helsinki-Vantaan lentoasemaa avauspäivänään perjantaina. Ennakolta näin epäiltiin käyvän.

– Yllättävän moni tulijoista oli käynyt ennakkotesteissä, eli heillä oli jo koronatestitulos. Toivomme, että ennakkotestattujen osuus saapuvista lentomatkustajista olisi merkittävä, sanoi Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö STT:lle alkuillasta.

Aronkydön mukaan vanha motto "lentolippu, passi ja hammasharja" voisi muuntua nyt muotoon "lentolippu, passi ja koronatestitulos" – hammashygieniaa sen kummemmin väheksymättä.

– Isompia jonoja koronatestaukseen syntynee niinä päivinä, jolloin Helsinki-Vantaalle saapuu enemmän koneita kuin nyt perjantaina, sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtaja arvioi.

Perjantain koronatestien määrä oli nousemassa Aronkydön arvion mukaan yli 700:aan. Testeissä kävi matkustajia noin kymmenestä saapuneesta lentokoneesta.

Testaaminen on yhä vapaaehtoista, mutta saapujia pyritään ohjaamaan sen piiriin aiempaa kattavammin.