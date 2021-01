Kansanedustaja Mikko Kärnä avautuu blogissa elämästään ADHD:n kanssa: ”En ole maaninen enkä someta kännissä”

Mikko Kärnä (kesk) kertoo Uuden Suomen blogissaan kärsivänsä ADHD:stä.

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä, 40, paljastaa blogissaan Uuden Suomen verkkosivuilla kärsineensä lapsesta saakka aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriöstä (ADHD).

– On hyvin vaikeaa kuvailla kirjoittamalla omaa päänsisäistä maailmaa, mutta ADHD ilmenee kohdallani ehkäpä eniten siten, että päässä on koko ajan aivan valtava ajatusten kimppu, josta yhden poimiminen ja siihen keskittyminen on välillä hyvin haastavaa, Kärnä kirjoittaa.

Kirjoituksessaan Kärnä kuvailee elämäänsä ADHD:n kanssa lapsuudesta nykyhetkeen. ADHD on aiheuttanut hänelle erilaisia ongelmia jo varhaislapsuudessa ja kouluaikoina.

Elämänsä käännekohdaksi Kärnä kertoo varusmiespalveluksen.

– Elämäni suunnan ratkaiseva käännekohta tapahtui varusmiespalveluksessa, joka suorastaan pakotti keskittymään erilaisiin tehtäviin ja myös saattamaan ne loppuun.

Kärnä kirjoittaa ADHD:n olevan toisaalta myös valtava voimavara.

– Ruotsalaisen lääketieteen tohtori Anders Hansenin mukaan ADHD-oireisiin ihmisiin liitetään muita ihmisiä useammin myös sellaisia ominaisuuksia kuin kekseliäisyys, energisyys, luovuus, rohkeus, joustavuus, heittäytymiskyky ja sinnikkyys.

Kärnä tunnetaan aktiivisena ja räväkkänä keskustelijana esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Kuten hän itse kirjoittaa, hutejakin on sattunut.

– On minulle luonteenomaista ampua ”paljon kiekkoja ilmaan”, olla kiinnostunut monista asioista ja reagoida nopeasti. Huteja sattuu, mutta kun paljon ampuu, tulee maalejakin, hän kirjoittaa.

– Somekäytöksessäni minua on usein syytetty maanisuudesta ja kuulen paljon myös ”nyt korkki kiinni” -kommentteja. En ole maaninen enkä someta kännissä. Olen vain aikuinen, joka elää ADHD:n kanssa.

Kärnä valaa uskoa kaikkiin samojen ongelmien kanssa painiviin ihmisiin.

– Haluan tällä kirjoituksella sanoa kaikille ylivilkkaille ADHD-oireisille, että kyllä me elämässä pärjätään. Töitä se vaatii ja rutkasti itsekuria. Kaikkia meidän hyviä ominaisuuksiamme ei kuitenkaan tulisi koskaan haudata ongelmallisempien alle, hän kirjoittaa.

Mikko Kärnä on toisen kauden kansanedustaja. Hän nousi ensimmäisen kerran eduskuntaan vuonna 2015 Lapin vaalipiiristä.

Terveyskirjaston mukaan ADHD:lle ominaisia oireita ovat ikään ja kehitystasoon nähden liiallinen tarkkaamattomuus, yliaktiivisuus (ylivilkkaus, hyperaktiivisuus) ja impulsiivinen eli hetken mielijohteista syntyvä käytös. Eri oireiden yhdistelmät ovat yksilöllisiä: toisilla voi korostua erityisesti tarkkaamattomuus, toisilla yliaktiivisuus ja impulsiivisuus, kun taas toisilla voi olla enemmän tai vähemmän kaikkia näitä oireita.

Terveyskirjaston mukaan häiriö on havaittavissa jo lapsuudessa ja jatkuu osalla nuoruuteen ja aikuisikään asti.