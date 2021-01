Nyt puhuu Suomen tunnetuimpiin koronataistelun kasvoihin kuuluva Eeva Ruotsalainen – muistaa yhä hetken, jolloin näki, että nyt on tosi kyseessä

Husin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen on taistellut vuoden verran etulinjassa koronaa vastaan. Nyt hän näkee vihdoin valoa tunnelin päässä.

Vuotta 2020 on jäljellä enää viisi päivää. Kaksi vakavailmeistä lääkäriä saapuu lehdistön eteen Uuden lastensairaalan pihalle Helsingissä.

Vakava ilme saattaa tosin olla väärä havainto, sillä lääkärit ovat sonnustautuneet maskiin, ja lehdistötilaisuuden aihekin on sellainen, jonka luulisi vetävän suun hymyyn: Suomessa on annettu ensimmäiset koronarokotteet.

Toinen lääkäreistä on Husin infektioklinikan apulaisylilääkäri, epidemiologisen yksikön vetäjä Eeva Ruotsalainen.

– Kyllä se oli merkittävä hetki, Ruotsalainen toteaa reilu viikko myöhemmin.

– Rokotteiden saaminen käyttöön näin nopealla aikataululla on merkittävä askel pandemian kukistamisessa. En sanoisi kuten kuussa käynyt astronautti Neil Armstrong, että tämä on pieni askel ihmiselle mutta suuri harppaus ihmiskunnalle, mutta vähän samoilla linjoilla tässä silti ollaan, lääkäri naurahtaa.

Suuri päivä. Eeva Ruotsalainen ja Teppo Heikkilä kertoivat medialle 27. joulukuuta Suomen ensimmäisten koronarokotusten antamisesta Husin ulkopuolella Helsingin Meilahdessa.­

Ruotsalainen kertoo olevansa sydämeltään ja hengeltään kliinikko – lääkäri, joka on toiminut pitkään sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkärin käytännön työssä.

Kaikki alkoi jo 4-vuotiaana, kun kuopiolaistyttö päätti haluta lääkäriksi.

– Olen jo lapsesta asti halunnut lääkäriksi, vaikka suvussani ei ollut lainkaan terveydenhoitoalan ihmisiä. Minulla on aina ollut vahva auttamisen ja organisoimisen halu.

25 vuoden ikäisenä Ruotsalainen muutti pois Kuopiosta. Tuskin hän tuolloin arvasi, että hänestä tulee vielä yksi Suomen tunnetummista kasvoista maailmanlaajuisen epidemian vastaisessa taistelussa.

Vuodesta 2008 hän on ollut vetäjä Husin epidemiologisessa yksikössä, jonka tehtävä sairaanhoitopiirissä on koordinoida ja torjua tartuntatauteja yhdessä kuntien tartuntatautiyksiköiden kanssa.

Vuosien kokemus erilaisista epidemioista mahdollisti tartunnanjäljityksen nopean alun kunnissa. Tartunnanjäljityksestä tulikin Suomen kansallisen strategian yksi merkittävimmistä torjuntakeinoista.

Kun Ruotsalaisen nimen kirjoittaa Ilta-Sanomien arkistohakuun, tulee tuhansia osumia. Googlella osumia tulee liki 30 000.

Ruotsalainen muistuttaa, ettei hän missään nimessä tee työtään yksin.

– Meitä on etulinjassa erikoissairaanhoidossa ja kunnissa leegio ihmisiä, jotka tekevät tätä työtä sitoutuneesti ja ammattitaidolla. Pandemia on tuonut yhteen ihmisiä, joihin en olisi tutustunut muuten. Olen kiitollinen, että saan tehdä työtä näin monen oman alansa ammattilaisen kanssa.

Palataanpa ajassa vuosi taaksepäin. Missä kohtaa Ruotsalainen havaitsi, että nyt on tosi kyseessä?

– Seuraan kansainvälisiä epidemiologisia, tartuntataudeista tietoa välittäviä kanavia. Muistan, kun Kiinasta alkoi tulla viestejä joulukuussa 2019, että siellä on havaittu jotain epäselvää keuhkokuumetta. Tammikuussa 2020 oltiin jo tietoisia, että tapauksia on enemmän, mutta mikä se on ja mistä se tulee?

Tammikuun lopulla kiinalaisella, Lapissa matkailleella turistilla todettiin Suomen ensimmäinen koronavirusinfektio. Helmikuussa kaikki muuttui, kun Husin alueella varmistui ensimmäinen koronatapaus.

Käänteentekevä hetki ajoittui hiihtolomaviikoille. Silloin Keski-Euroopassa lomalla olleet matkailijat Suomeen palattuaan sairastuivat.

– Ensimmäinen tautitapaus toi koronan lähelle, mutta vasta siinä vaiheessa kun lomailijat palasivat Suomeen, tilanne muuttui nopeasti. Sairaaloiden vuodeosastot ja tehot kuormittuivat, ja hoivalaitoksissa todettiin runsaasti epidemioita. Koronavirus levisi eri tilaisuuksissa, kuten juhlissa, useaan ihmiseen, joista osa sairastui vakavasti ja osa menehtyi.

” Ensimmäinen tautitapaus toi koronan lähelle, mutta vasta siinä vaiheessa kun lomailijat palasivat Suomeen, tilanne muuttui nopeasti.

– Vaikka meillä oli STM:n vuonna 2012 päivitetty influenssapandemiaan varautumisen suunnitelma – jonka päivitystä olin STM:ssa koordinoimassa – tuli paljon yllätyksiä, joihin ei ollut osattu varautua. Koronavirus käyttäytyi kuitenkin eri lailla kuin kausi-influenssavirus.

Koko maailma, Suomi siinä mukana, oli ihmeissään. Kuinka tauti tarttuu? Kuinka vaarallinen se on? Miten sitä voitaisiin ehkäistä ja hoitaa parhaalla mahdollisella tavalla? Kuinka siitä olisi syytä tiedottaa kansalaisille?

Moni arvosteli viranomaisia. Toimia pidettiin poukkoilevana. Eilen kerrottiin yhtä, seuraavana päivänä toista. Ihmisten tiedonjano oli valtava, mutta kaikille tilanne oli sama, olimme aivan uuden edessä.

– Mennyt vuosi on opettanut meille tästä uudesta koronaviruksesta ja pandemian torjunnasta valtavasti. Tämä epidemia on ollut erilainen kuin sikainfluenssapandemia, Ruotsalainen toteaa.

– Tiedeyhteisö on tuottanut runsaasti tutkimuksia lyhyessä ajassa. Nyt tiedämme paljon enemmän viruksen tarttumisesta, hoidosta ja sen aiheuttamista komplikaatioista, taudin torjunnasta varotoimilla, eristyksellä ja karanteenilla sekä rajoitustoimenpiteiden vaikutuksista – mutta myös ihmisten käyttäytymisestä uuden uhan edessä.

Tieteellinen tutkimus saattaa tuntua pitkäveteiseltä. Tulosten saaminen kestää ja ne on vertaisarvioitava ennen kuin konsensus saavutetaan. Monia myös hämmentää se, että tiede korjaa koko ajan itseään. Tänään saatu tulos saattaa muuttua matkan varrella, kun asiaa tutkitaan lisää. Tiede ei ole koskaan valmis.

–Pitää olla oikeaa tietoa ja hyvin paketoituna. Pandemiaviestinnässä olemme kaikki olleet uuden edessä, Eeva Ruotsalainen sanoo.­

– Koronavirusrokotteiden kehittäminen on ollut nopeaa, tieteentekijät ovat panostaneet siihen koko osaamisensa. Lääkärikoulutuksen saaneena olen tieteeseen uskova. Mutta jos joku haluaa etsiä omaa näkökulmaansa puoltavia tutkimuksia, niin niitäkin löytyy ja omaa ajatusmaailmaa voi viedä niiden avulla eteenpäin. Juuri siksi tehdään meta-analyyseja, joissa vertaillaan useita tuloksia samasta aihepiiristä.

– Tieteen tekemisen lisäksi me olemme vastuussa viestinnästä, Ruotsalainen, itsekin tieteentekijä, alleviivaa.

– Pitää olla oikeaa tietoa ja hyvin paketoituna. Pandemiaviestinnässä olemme kaikki olleet uuden edessä, niin väestö kuin viranomaisetkin. Husissa olemme panostaneet myös viestintään ja aloimme tehdä HUS-infoja tilanteesta oman alueemme osalta.

Kun mediassa halutaan keskustelua, haksahdetaan joskus tasapuolisuusharhaan. Se tarkoittaa ilmiötä, josta halutaan kertoa kaksi näkökulmaa, mutta toiselle näkökulmalle ei löydy vastaavaa tieteellistä todistus­aineistoa.

– Esimerkiksi Suomessa rokotuskielteisyys ja rokotusmyönteisyys asetetaan vastakkain, vaikka suomalaisista valtaosa on rokotusmyönteisiä. Siksi on tärkeää, että ihmisille annetaan oikeaa, tutkittua tietoa.

Kaikki tieto ei ole korona-aikana tullut hyvin paketoituna ja yhdestä suusta. Kevään maskikeskustelu on muistissa.

– Osa ilmiöstä liittyy yksilönvapauteen, mutta myös maskien saatavuuteen viime keväänä. Maskikeskustelussa asioita perusteltiin todella monilla asioilla. Itse olen ajanut pandemian torjunnassa väestötasolla kasvomaskien käyttöä, koska näin voidaan estää väestössä hengitysteitse leviävää tautia, johon meillä ei ole ollut aiemmin rokotetta eikä lääkehoitoa.

” Epidemian hallinnassa on kuitenkin jokaisella meistä käytettävissä kolme varotoimea: maskit, turvavälit ja käsihygienia.

– Epidemian hallinnassa on kuitenkin jokaisella meistä käytettävissä kolme varotoimea: maskit, turvavälit ja käsihygienia. Ne eivät ole muuttuneet.

Ruotsalainen kertoo kuuluvansa siihen koulukuntaan, joka haluaa painaa tartuntaluvut mahdollisimman alas, jotta terveydenhuollon kantokyky säilyy eivätkä ihmiset sairastuisi ja kuolisi ennen kuin rokote saattelee meidät ulos pandemiasta.

– Haluan olla objektiivinen, mutta tautitapaukset täytyy painaa mahdollisimman alas. Vain sillä tavoin takaamme, että uusien tartuntojen jäljitys onnistuu. Tämänkin taudin torjunnassa tulee ennakoivin toimenpitein, rajoituksin ja suosituksin estää taudin leviäminen.

– Koronavirusrokotusten antama 70-90 prosentin laumasuoja saavutettaisiin ehkä noin kuuden kuukauden päästä, jos Suomi vain saa rokotteita hyvällä vauhdilla. Sitä ennen meillä on vastuu itsestämme, mutta myös läheisistämme, ja estää sairastumiset.

Rajoitustoimista puhuminen nostaa keskustelijoilla usein tunteet pintaan. Miksi ravintolat saavat olla auki, mutta kirjastot eivät? Miksi karaokea saa laulaa iltamyöhään, mutta esiintyvä taiteilija baarin nurkassa on koronariski?

– Ennakoitavuuden saavuttaminen aiheuttaa rajoitustoimia. Ymmärrän, että monet ajattelevat asiaa eri näkökulmasta kuin terveysviranomainen, mutta jos tämä tauti lähtee leviämään hallitsemattomasti, sitten se vasta vaikuttaakin talouteen, Ruotsalainen huokaa.

Jouluna kolme eturivin taloustieteilijää, valtiovarainministeriön kansliapäällikkönä tunnetuksi tullut Martti Hetemäki, nobelisti Bengt Holmström ja Suomen Pankin Juhana Hukkinen selvittivät koronakriisin linjavalintoja. Heidän mukaansa Suomen koronatartunnat lähtevät kasvuun, jos jarrua ei paineta ennalta.

– Se oli tärkeä viesti.

Tie valoon on jo näkyvissä. Rokote on olemassa, mutta sitä ei ole vielä tarpeeksi.

– Määrät ovat Suomessa vielä viikkotasolla pienet. Haluaisimme rokottaa nopeammin, koska kunnilla ja meillä sairaaloissa on vahva ammattitaito ja kokemus massarokotuksiin, kuten kausi-influenssarokotusten toteuttamiseen.

Eeva Ruotsalainen sanoo olevansa sydämeltään ja hengeltään kliinikko, käytännön työssä toimiva lääkäri.­

Tällä hetkellä Suomi ja EU ovat Pfizer-BioNTechin rokotteiden varassa. Moderna sai rokotteelleen Euroopan Lääkeviraston luvan juuri, Astra Zenecan ja Oxfordin yliopiston rokote myöhemmin.

Koska pääsemme pandemiasta ulos?

Vaikka aikataulujen antaminen on vai­keaa, Ruotsalaisen mukaan valistuneita arvauksia voidaan antaa.

– Se antaa ihmisille positiivisen viestin ja tunteen siitä, että pitää jaksaa vielä, jotta Suomen ja myös Husin tautitapausmäärät saadaan painettua alas. Olemme edelleen Husissakin leviämisvaiheessa, meidän tulee päästä epidemiavaiheen perustasolle, Ruotsalainen sanoo.

Tärkeä rokotusten kohderyhmä ovat ikääntyneet ja riskiryhmiin kuuluvat, joita tulee alkaa nyt rokottaa heti ensilinjassa. Heistä Ruotsalainen kantaa erityistä huolta.

– Meidän pitää huolehtia, että ikäihmiset saavat rokotteen. Hoivalaitokset ja kotihoidon piirissä olevat ovat ikääntyneistä helpoimmin saavutettava kohderyhmä. Husin alueella on 210 000 yli 70-vuotiasta. Osa heistä on yksin asuvia, ja heidän osaltaan on tärkeää huolehtia rokotustiedon saavuttaminen, eli milloin heille on rokotetta tarjolla ja milloin he voivat varata ajan rokotuksiin.

– Kunnat ja me Husissa organisoimme tiedottamista ikääntyvän väestön rokotuksiin mahdollisimman laaja-alaisesti: lehdistön ja median kautta, kirjeitse ja antamalla ohjeet puhelin- sekä nettiajanvaraukseen. Lisäksi peräänkuuluttaisin myös läheisten tukea. Ikääntyneet on tärkeää saada rokotuspaikalle ja se toinenkin annos täytyy muistaa hakea.

Kun ikääntyneet on rokotettu, moni alkaa haaveilla omasta piikistään.

” Nyt pohditaan, mikä sairaus on voimakkaasti tai vähemmän altistava.

– Vanhusten jälkeen rokotamme alle 70-vuotiaat, joilla on vakava altistava sairaus. Nyt pohditaan, mikä sairaus on voimakkaasti tai vähemmän altistava. Alustavasti tähän ryhmään kuuluvat muun muassa munuais- ja keuhkokroonikot, ja seuraavassa vaiheessa esimerkiksi sepelvaltimotautia sairastavat, Eeva Ruotsalainen kertoo.

– 16-69-vuotiaat perusterveet ovat sitten se iso rokotusten kohderyhmä. Sen rokotustahti tarkentuu, kun ikäihmiset ja riskiryhmät on rokotettu.

Toivoa kannattaa siis pitää yllä?

– Me olemme jaksaneet tähän saakka ja kyllä me jaksetaan loppuun asti, sillä valoa näkyy jo kesän korvalla, Ruotsalainen tsemppaa.