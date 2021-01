THL: Suomessa kaksi uutta koronakuolemaa

Yhteensä koronakuolemia on tapahtunut Suomessa nyt 586.

Suomessa on raportoitu kaksi uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Epidemian alusta Suomessa on todettu yhteensä 586 koronavirusinfektion seurauksena tapahtunutta kuolemaa.

Sairaanhoitopiirien sairaaloissa on 85 koronapotilasta sekä kaupungin- ja terveyskeskussairaaloissa 62. Tehohoidossa on 29 ihmistä.

THL kertoi aiemmin perjantaina, että Suomessa on todettu 296 uutta tartuntaa. Kahden viime viikon aikana on ilmoitettu 3 420 tartuntaa, mikä on 1 155 tapausta vähemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.