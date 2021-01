Husin Lasse Lehtonen vetoaa työnantajien vastuuseen, että siirtotyöläiset käyvät testeissä ja hankkivat testitodistuksen.

Suomeen saapuvien matkustajien laajennettu koronatestaus voi aiheuttaa ainakin ensi alkuun ruuhkaa Helsinki-Vantaan lentoasemalla, arvioi diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä (Hus).

Lentokenttäyhtiö Finavia kertoi tiedotteessaan, että Helsinki-Vantaan lentokentällä alkaa tänään perjantaina ulkomailta Suomeen saapuvien laajennettu koronatestaus. Testaaminen on yhä vapaaehtoista, mutta saapujia pyritään ohjaamaan sen piiriin aiempaa kattavammin.

– Sinne on yritetty järjestää lisää väkeä ja linjoja, mutta veikkaan, että kohtalainen jono sinne tulee, Lehtonen sanoo STT:lle.

Uuden linjauksen mukainen testaustarve pyritään kattamaan monin tavoin.

– Näytteenottoväkeä on palkattu pitkin syksyä sekä varmaan osin siirretään muista paikoista ja käytetään kilpailutettuja palveluntuottajia.

Ajan saa verkkopalvelusta kohdepaikkaan

Tällä hetkellä Lehtosen mukaan lentoasemalle saapuu päivittäin noin 2 000–2 500 matkustajaa. Enimmillään heistä on testattu 800 päivässä. Lentoaseman koronatestauksista vastaavat Vantaan kaupunki ja Hus.

Lehtonen toivoo, että matkustajista testataan mahdollisimman moni mutta ainakin puolet. Olennaista järjestelyn toimivuudelle on hänen mukaansa se, ettei kaikkia tulijoita pyritä testaamaan itse kentällä. Syynä on ruuhkien välttäminen.

– Tiloja on yritetty järjestellä, mutta kyllä siinä haasteita on, kun lentokenttää ei ole suunniteltu tämäntyyppisen toimintaan. Tämän takia käsityksemme on ollut, että matkustajia on suotavaa ohjata muihin näytteenottopisteisiin.

Finentry-verkkosivuston kautta matkustajat voivat varata maksuttoman koronatestin omalta asuinalueeltaan. Sairaanhoitopiiri on hankkinut kilpailutuksella testauspaikkoja ympäri Suomea matkustajien tarpeisiin.

– Olemme kilpailuttaneet testauspaikkoja Kittilästä Turkuun ja Vaasasta Joensuuhun. On mahdollista, että matkailijat käyvät testissä myös Hus-alueen ulkopuolella.

Hän kuitenkin uskoo, että ensimmäisten viikkojen ajan maahantulijoiden testaamisessa täytyy toimia lentokentän järjestelmän varassa, kunnes järjestely alkaa pyöriä.

Linjausta kaivattiin jo loppukesäksi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suositti eilen kaikkien Suomeen palaavien lentomatkustajien testaamista. Tällä pyritään saamaan muissakin maissa yleistyvä Britannian koronamuunnos kiinni jo rajalla. Samalla THL esitti, että kyseistä muunnosta kantavat ja sairastavat määrättäisiin karanteeniin 14 vuorokaudeksi tavanomaisen kymmenen päivän sijaan.

Lehtonen pitää uutta linjausta hyvänä mutta olisi itse toivonut, että se olisi ollut voimassa jo elokuun alusta, mikä olisi auttanut Suomea pärjäämään epidemian kanssa paremmin.

– Testauskapasiteetti on luotu alkusyksyllä, mutta valmistelu ja ohjeistus ovat takkuilleet ja ehkä matkan varrella on ollut myös poliittista vääntöä.

Husin alueella otetaan päivittäin noin 8 000 koronanäytettä, Lehtonen kertoo. Hän uskoo, että lentokentän tarve pystytään kattamaan, mutta haasteita tulisi, jos vastaavaa yritettäisiin kaikilla rajanylityspisteillä.

Erityisen huolissaan Lehtonen kertoo olevansa siirtotyöläisistä, jotka tulevat tekemään työkeikkaa ja joilla ei ole mitään kannustetta jäädä karanteeniin. Heidän testaamisessaan hän korostaa työnantajien ja liikenteenjärjestäjien vastuuta.

– Työnantajien pitäisi olla tarkkoja, että vahtisivat testissä käyntiä ja testitodistuksen hankkimista. Turun seudulla Meyerin telakka on onnistunut tässä hyvin. Vaikka siellä käy paljon ulkomaista työvoimaa, korona on pystytty pitämään kurissa ja käsittääkseni testausprotokolla on aika hyvä maahan tuleville työntekijöille.

Britannian-liikenteestä uusi päätös tänään?

Uuden, herkästi tarttuvan brittimuunnoksen takia Suomen ja Britannian välinen matkustajalentoliikenne on keskeytetty 11. tammikuuta asti. THL:ltä ja Traficomilta odotetaan päivän aikana asiasta linjausta liikenteen jatkosta.

THL suosittaa myös kaikkia, jotka ovat oleskelleet Britanniassa tai Etelä-Afrikassa 7. joulukuuta tai sen jälkeen, hakeutumaan koronatestiin heti Suomeen saapumisen jälkeen. Suositus on voimassa, vaikka ihminen olisi oireeton tai käynyt jo koronatestissä.

Hus on hankkinut testauskapasiteettinsa heinäkuun loppuun saakka. Mikäli testaustarvetta ilmenee myös syksylle, sopimuksille pyritään neuvottelemaan jatkoa.

– Kovasti tietysti toivon, että rokotushomma saataisiin kesään mennessä tehtyä, jotta tätä ei tarvitsisi enää syksyllä pyörittää.