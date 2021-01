THL:n ylilääkäri kertoi tiedotustilaisuudessa tuoreimmat tiedot Britanniassa jylläävästä uudesta koronavirusmuunnoksesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL pitivät tänään tilannekatsauksen, jossa käsiteltiin koronaepidemiatilannetta Suomessa ja kansainvälisesti.

Ylilääkäri Taneli Puumalainen THL:sta kertoi tilaisuudessa, että Suomessa on tähän mennessä todettu yhteensä 17 muuntunutta koronavirustartuntaa. Näistä 16 on Britannian virusmuunnosta, jotka on todettu Britanniasta 7–20. joulukuuta tulleilta tai heidän lähikontakteiltaan. Yhdellä henkilöllä on todettu Etelä-Afrikan koronamuunnosta.

Lisäksi 14:llä Britanniasta matkustaneella tai heidän lähikontaktillaan on todettu positiivinen koronalöydös, mutta viruskanta vielä tutkittavana.

Tartunnat on todettu pääosin Etelä-Suomessa ja tartunnan saaneet ovat jo pääosin parantuneet.

Puumalaisen mukaan Britannian virusmuunnos vaikuttaisi tämänhetkisen tiedon mukaan selvästi aikaisempaa nopeammin leviävältä.

– Tällä hetkellä noin kaksi kolmasosaa Iso-Britannian tautitapauksista alkaa jo olla uuden muunnoksen aiheuttamaa. Eli uusi muunnos on syrjäyttänyt vanhoja virustyyppejä.

Joulun jälkeen THL:n tietoon on tullut vähintään 150 Britanniasta Suomeen eri matkareittejä palannutta henkilöä, sekä 15 Etelä-Afrikasta palannutta.

– Voi olla, että näitä henkilöitä on enemmän, eli he eivät olisi rajaa ylittäessään itse tätä tietoa ilmoittaneet.

Joulukuun 7. päivä tai sen jälkeen Britanniasta ja Etelä-Afrikasta Suomeen tulleita ohjeistetaan uuteen koronatestiin, vaikka oireita ei olisikaan.

– Edelleen me tavoittelemme kaikkia henkilöitä, jotka ovat tulleet Etelä-Afrikasta tai Iso-Britanniasta Suomeen 7. joulukuuta jälkeen. Ja jos heitä ei ole jo uudelleen testattu, niin kannustamme testiin, Puumalainen kertoi.

THL esittää, että Britanniasta tai Etelä-Afrikasta tulleiden matkustajien pitää oireista riippumatta jäädä 14 päivän pituiseen karanteeniin, josta saisi vapautua vasta kahden negatiivisen testituloksen jälkeen.

– Olemme tässä nyt pidentäneet karanteenin pituutta, joka normaalisti on 10 päivää, 14 päivään. Olemme myös ohjeistaneet, että tehdään tällainen exit-testi, eli oireista riippumatta testataan henkilöä alkuun ja myös ennen karanteeniajan päättymistä.

Suomi yrittää nyt estää virusmuunnosten tuloa Suomeen. Puumalaisen mukaan pyrkimyksenä on saada Britannian koronamutaatio kiinni jo rajalla.

Liikenne- ja viestintävirasto on keskeyttänyt matkustajalentoliikenteen Britanniasta Suomeen 11. tammikuuta saakka. THL antaa asiaa koskevan uuden suosituksen huomenna.

Puumalaisen mukaan Helsinki-Vantaan lentoasemalla matkustajille annetaan tietoa uudesta virusmuunnoksesta ja kysytään rajatarkastuksen yhteydessä matkareitti.

– Jos henkilö on tullut Etelä-Afrikasta tai Iso-Britanniasta, niin tämä johtaa siihen, että henkilö ohjataan aina näytteenottoon. Meidän kantamme on, että henkilö myös määrätään karanteeniin, josta hän voi aikanaan vapautua, kun hänellä on kaksi negatiivista koronatestiä.

THL:n mukaan testaamiskäytäntöä Helsinki-Vantaalla on tehostettu. Lentokenttätestauksen yhteydessä kerätään yhteystiedot ja oleskelukunta Suomessa.

– Tieto Iso-Britanniasta Suomeen saapuneesta henkilöstä lähetetään oleskelukunnalle, joka vastaa siitä, että toinen testi järjestetään ja karanteeni voidaan tarvittaessa purkaa, Puumalainen kertoi.

THL myös suosittaa nyt kaikkien lentomatkustajien testausta.

– Tällä pyritään siihen, että myöskin henkilöt, jotka eivät aktiivisesti itse matkareittiä kertoisi, ohjattaisiin testiin. Ja tällä tavalla saataisiin kiinni nämä koronavirustapaukset, myös tapaukset, joita mahdollisesti ja ehkä todennäköisesti alkaa nyt sitten myös muissa maissa enenevästi esiintyä.

Puumalainen ilmaisi tilaisuudessa huolen myös siitä, että Irlannin viranomaisten tuoreimman raportin mukaan koronatautitapausten nousu on kääntynyt maassa lähestulkoon pystysuoraan ylöspäin.

– Irlannissa on kerrottu, että tällä hetkellä kaikista virusalatyypeistä, joita he ovat analysoineet, noin neljäsosa olisi tämän uuden virusmuunnoksen aiheuttamia. Ja tämä prosenttiosuus on selvästi noussut.

Pohjoismaissa uutta virusmuunnosta on todettu eniten Tanskassa, jossa oli 1. tammikuuta mennessä todettu 82 muunnostapausta.

– Väestöleviämistä ei tähän mennessä ole havaittu muualla kuin Iso-Britanniassa ja nyt alustavien tietojen mukaan Irlannissa, Puumalainen sanoi.

Puumalaisen mukaan Britannian uuden virusmuunnoksen taudinkuva näyttäisi olevan samankaltainen kuin aikaisemmilla virustyypeillä.

– Näytti hetken aikaa, että pienillä lapsilla olisi hieman enemmän tätä muuntuneen viruskannan aiheuttamaa infektiota. Eilen EU-kokouksessa esitettiin ikäpyramidista uusi versio, missä ikäpyramidit vanhan ja uuden viruskannan suhteen ovat identtiset.

– Johtopäätös on se, että tämä uusi viruskanta vaikuttaa tarttuvan hieman herkemmin kuin aikaisemmat, mutta tämä tarttuvuuden lisääntyminen ei painotu mihinkään ikäryhmään, vaan ihan yhtä lailla kaikenikäisiin.

Tämänhetkisten tietojen perusteella aiemmin sairastettu koronavirusinfektio vaikuttaisi antavan suojaa muuntuneen viruksen aiheuttamaa infektiota vastaan.

– On todennäköistä, että rokotteella on suojavaikutusta, Puumalainen sanoi torstaisessa tilaisuudessa.

Ihmisiä Helsinki-Vantaan lentoasemalla 28.12.­