Eduskunnan turvallisuusjohtaja Jukka Savola vakuuttaa, että eduskuntatalon turvallisuuteen on kiinnitetty asian mukaisella tavalla huomiota hiljattain valmistuneessa peruskorjauksessa.

Suomessa Arkadianmäellä sijaitsevan, 1930-luvulla valmistuneen eduskuntatalon ympärillä ei ole Yhdysvaltain kongressitalon kaltaisia turva-aitoja, eikä liiemmin panssaroituja joukkojakaan.

Voisiko Suomessa käydä niin, että eduskuntatalon turvallisuus pettäisi ja ihmisjoukko pääsisi tunkeutumaan sisätiloihin?

Eduskunnan turvallisuusjohtaja Jukka Savola ei pidä asiaa todennäköisenä.

– En halua spekuloida mitä voisi tapahtua. Yleisenä lähtökohtana on se, että hoidamme omat asiamme ja Suomessa yleinen järjestys ja turvallisuus kuuluu poliisille. Meillä on saumaton yhteistyö Helsingin poliisilaitoksen ja muiden turvallisuusviranomaisten kanssa. En tiedä tarkempia yksityiskohtia Yhdysvaltojen tilanteesta, mutta sivusta seuranneena näyttää siltä, että siellä yhteistyö ei ole ollut saumatonta, Savola sanoo.

– Valitettavasti usein on niin, että jos turvallisuus joutuu uhatuksi, kyse on isoista sisäisistä ongelmista. Tässä on kysymys suoraan politiikasta. Poliitikkojen tulee hoitaa asiat niin, että tuollaiseen tilanteeseen ei ajauduta. Suomen kaltaisessa vakaassa demokratiassa vaalitulosten hyväksymisen kanssa ei ole koskaan ollut ongelmia, vaikka tulos olisi harmittanut. En näe, että Yhdysvaltojen kaltainen tilanne olisi turvallisuusuhka Suomessa, hän jatkaa.

Yhdysvalloissa muun muassa Bostonin entinen poliisipäällikkö Ed Davis onkin todennut, että kongressitaloon tunkeutumisessa on perimmiltään kyse ennen kaikkea poliittisen kontrollin puutteesta ja ”kolossaalisesta poliittisesta epäonnistumisesta”.

Yhdeksi kongressitalon rakenteelliseksi ongelmaksi on mainittu se, 1800-luvulta peräisin olevassa rakennuksessa on valtavasti ikkunoita ja ovia, joita poliisi ei ole kyennyt valvomaan tarpeeksi.

Suomen eduskuntatalossa turvallisuusseikat on Savolan mukaan otettu huomioon hiljattain valmistuneessa peruskorjauksessa.

– Eduskunnassa tehtiin mittava peruskorjaus vuosina 2007–2017. Eduskunnan kaikki tilat uusittiin ja turvallisuus asetettiin niin ajanmukaiseen muotoon, kuin se vanha rakennus huomioiden voi olla mahdollista. Toteutimme turvallisuusmuutokset yhdessä poliitikkojen ja turvallisuusviranomaisten kanssa oikealla tavalla, Savola kertoo.

– Eduskunnan turvallisuudesta huolehditaan koko ajan. Se on jatkuva prosessi. Päivitetään, huolehditaan ja katsotaan, missä mennään, hän muistuttaa.

Koska eduskuntatalon edusta on julkinen paikka, Savola myöntää, että silloin tällöin sen edustalla on ”yksittäisiä pieniä tapauksia”. Mitään vakavaa ja aidosti eduskunnan turvallisuutta vaarantavaa tunkeutumisyritystä ei kuitenkaan ole ollut.

– Enimmäkseen meillä sattuneet tapaukset ovat yksittäisten ihmisten surullisiakin tarinoita, Savola sanoo.

Esimerkiksi muutama vuosi takaperin sattui tapaus, jossa Suomeen rajan yli luvattomasti saapunut venäläispariskunta puukotti itseään eduskuntatalon edustalla. Teon tarkoituksena oli herätellä Suomen viranomaisia Venäjän seksuaalivähemmistöjen vaikeaan ihmisoikeustilanteeseen.

Savola muistelee, että 1990-luvun laman aikana eduskuntatalon edessä oli suuria mielenosoituksia. Silloinkaan eduskuntataloon ei kuitenkaan yritetty päästä sisään.

– 1990-luvulla mielenosoittajat olivat valveutuneita sillä tavalla, että haluttiin näyttää voimaa rauhanomaisesti väkimäärällä. Sillä oli vaikutuksia. Syntyi tunnettuja sopimuksia siitä, miten menetellään ja miten asiat hoidetaan. Suomalainen tapa puida asioita rauhanomaisin keinoin porukalla on väkivaltaisia mellakoita tehokkaampi keino, Savola sanoo.

Suomessa syytä huoleen ei siis ole.

– Olemme rauhallisessa tilanteessa. On poliitikkojen asia huolehtia siitä, että ihmisillä on kanavat hoitaa asioita, jotta ei tarvitse mennä ääripäihin. Mielestäni tässä onnistuttu Suomessa hyvin. Kiitos siitä kuuluu poliitikoillemme, jotka ovat turvallisuusasioista kyllä yhtä mieltä, hän kiittelee.