Pahoinpidelty Panu Laturi kertoo yli vuoden kuntoutumis­taistelustaan – aikoo vielä kävellä omin jaloin kotiin: ”Vaikeinta tämä on ollut lapsille”

Pahoinpidelty Panu Laturi pääsi 11 kuukauden jälkeen sairaalasta palveluasuntoon. Hän aikoo vielä kävellä omin jaloin kotiin.

Vuoden 2019 joulukuussa vihreiden ex-puoluesihteeri, nykyisin luovan toimiston N2 Commsin toimitusjohtajana vaikuttava Panu Laturi, 48, pahoinpideltiin ja ryöstettiin Brysselissä.

Laturi oli työmatkalla, kun hän joutui sattumalta raa’an pahoinpitelyn uhriksi ollessaan palaamassa ravintolasta hotellille.

Laturin vammat olivat niin pahoja, että hän oli useita viikkoja koomassa. Hän heräsi vasta helmikuun alussa sairaalassa Helsingissä.

Häntä hoidettiin sairaalassa yhteensä yksitoista kuukautta.

Loka-marraskuun vaihteessa Laturi muutti palvelutaloon Helsingin Arabiaan. Hänellä on kolmannessa kerroksessa huone ja keittiö. Hoitajat käyvät auttamassa Laturia aamuin ja illoin. Lisäksi hän on hiljattain alkanut käydä pari kertaa viikossa töissä, aina jaksamisensa mukaan.

– Elämänlaatu nousi, kun pääsi tuettuun asumiseen ja pois sairaalasta. Sairaalaelämä on pääosin sängyssä makaamista, Laturi kertoo puhelimessa.

Laturin toiveena on, että hän pääsee kesällä palaamaan kotiin. Kuvassa Laturi ja hänen äitinsä Marjatta Laturi.­

Laturi tosin kiittelee saamaansa sairaalahoitoa.

– Suomessa on todella erinomainen hoito, varsinkin erikoissairaanhoidossa. Ja hoitajat ovat todella mukavia, he jaksavat pitää yllä kivaa fiilistä.

Laturin lempihoitaja Maire on lempinimeltään ”piiskuri”. Maire ei suostu auttamaan Laturia tekemään mitään, mihin potilas pystyy itse.

Kolme kertaa viikossa Laturin luona käy oma fysioterapeutti, joka auttaa Laturia kuntoutumaan. Nyt Laturi kulkee pääosin pyörätuolilla, mutta hän pystyy kävelemään rollaattorin avulla joitakin kymmeniä metrejä. Oikea lonkka on hyvin jäykkä, ja se saattaa vaatia vielä leikkauksen.

– Sitä tässä miettii, että miten kukaan voi jaksaa kävellä kilometriä? Laturi naurahtaa.

Laturin tavoitteena on vielä kävellä, ja silloin hän on valmis palaamaan kotiin asumaan. Toiveissa on, että hän voisi ensi kesänä päästä takaisin kotiin.

– Minulla on sellainen hyvä motivaattori, että omin jaloin pitää palata kotiin, koska meidän taloon ei pyörätuolilla pääse. Olen ihan vakuuttunut siitä, että minä vielä menen kotiin, Laturi sanoo.

– Jaloista ei kukaan tiedä, paranevatko ne täydellisesti. Mutta siinä toivossa elän, ettei jäisi sellaista vammaa, joka rajoittaisi liikaa liikkumista.

Panu Laturi ei ole katkera, vaikka joutui satunnaisen pahoinpitelyn uhriksi. Hän haluaa katsoa eteenpäin.­

Eniten mieltä piristivät sairaalassa käyneet vieraat: perhe ja ystävät.

– Jos ei olisi käynyt vieraita koko aikana, niin kyllä siinä olisi ruvennut pää pettämään, Laturi sanoo.

Tosin koronarajoitusten vuoksi kului kaksi kuukautta, kun Laturi ei saanut tavata ketään, edes perhettään. Laturilla on vaimonsa, helsinkiläisen kuntapoliitikon Laura Rissasen kanssa kaksi lasta: Viljami, 7, ja Valtteri, 9.

– Se oli raskasta kaikille, mutta lapsille tämä koko asia on ollut raskainta. Vaimo on kertonut, että kun hän menee jonnekin, lapset ovat huolissaan siitä, että mitä jos hänellekin tapahtuu jotakin, Laturi kertoo.

Vaikka aika oli rankkaa sekä Laturille että tämän perheelle, hän näki ympärillään myös kovempia kohtaloita.

– Näin sairaalassa vanhoja ihmisiä, joiden luona ei käynyt kukaan. Sellaista ei toivo kenellekään ihmiselle. Vanhojen ihmisten yksinäisyys on oikeasti iso ongelma Suomessa.

Pahoinpitelyn tekijä saatiin valvontakameran avulla kiinni. Hän sai peräti kahdeksan vuoden tuomion.

Laturi kertoo, ettei hänelle ole jäänyt katkeruuden tunteita satunnaisen rikoksen uhriksi joutumisesta.

Tärkeintä Laturille on ollut pitää kiinni toivosta. Hän ei halua alkaa katsoa asioita tai maailmaa negatiivisesti. Jatkuvasti edistynyt kuntoutus on auttanut myös henkisessä hyvinvoinnissa.

– Kun on toivoa ja jotain, mistä pitää kiinni, se auttaa kummasti. Jos olisin esimerkiksi halvaantunut, olisi voinut olla paljon vaikeampi pitää toiveikkuudesta kiinni, Laturi pohtii.

Puoluesihteeri Panu Laturi ja kansanedustaja Pekka Haavisto vihreiden puoluekokouksessa toukokuussa 2013.­

Laturi toivoo, että ihmiset jaksaisivat katsoa yli vaikeiden aikojen.

– Olen huomannut, että kaikesta selviää, hän sanoo.

Laturi haluaisi, että myös nuoret ymmärtäisivät, miten vakavat seuraukset voivat olla sillä, jos lyö toista päähän. Tai tönäisee toista niin, että toinen kaatuu ja lyö päänsä. Samoin hän kehottaa suojaamaan pään kypärällä pyöräillessä.

– Fyssari sanoi hyvin, että käden kyllä korjaa, mutta pään korjaaminen on paljon vaikeampi juttu. Päähän ei saa koskaan lyödä ketään, ei edes leikillään, Laturi sanoo painokkaasti.