Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola on seurannut tyrmistyneenä ja surullisena Washingtonin tapahtumia.

– Tapahtumat ovat häpeäksi koko kansakunnalle.

Koskaan aiemmin ei ole nähty mitään vastaavaa, että ulkopuoliset tunkeutuvat sisään parlamenttitaloon.

– Presidentin valinnan vahvistava istunto on keskeytynyt, mikä on ennenkuulumatonta. Kongressia vartioiva poliisi on ollut alimiehitetty ja tehoton toimimaan tuossa tilanteessa.

Kaupungissa olisi kansalliskaarti, joka voisi tulla apuun ja tukemaan poliisia.

Kansalliskaarti on kuitenkin istuvan presidentin Donald Trumpin käskyn alla. Presidentti on ylin päättäjä Washingtonin kansalliskaartissa.

– Siellä ollaan aika avuttomia. Nyt kaupungin pormestari on määrännyt ulkonaliikkumiskiellon.

Aaltola sanoo, että ulkopuoliset pääsivät taloon sisälle ennenkuulumattoman helposti.

– On tiedetty viikkoja, että mielenosoitus on tulossa. Se juuri haiskahtaa omituiselta. Luulisi, että kongressia suojelevan poliisin valmistautuneen tähän kunnon vahvuudella.

Tilanne haiskahtaa Aaltolan mielestä siltä, ettei ole ketään päättämässä asioiden hoidosta. Hallinnon pitäisi tukea kongressin turvallisuutta, mutta se on itse usuttamassa mielenosoittajia kongressin suuntaan.

Syntyi ennenkuulumaton tilanne, jota ei osattu ennustaa.

Vastuu on Aaltolan mukaan istuvalla presidentillä, joka pyrkii jatkamaan kauttaan laittomin keinoin.

– Tämä voi olla välikohtaus, joka ratkeaa. Se voi olla myös vallan anastusyritys, joka on Richterin asteikolla äärimmäinen tilanne.

Voiko Trumpin panna vastuuseen vallankaappausyrityksestä?

– Tuossa on vallananastustilanne, vallankaappaustilanne, laillisen järjestyksen kumoamistilanne. Trump tuntuu hullulta keisarilta valtansa viime hetkillä, joka tekee omituisia tekoja.