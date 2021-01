Säiliöauto kaatunut tielle Haminassa – valtatie 26 poikki useita tunteja

Poliisin mukaan Haminan ja Luumäen välinen liikenne on kokonaan poikki.

Haminassa Kymenlaaksossa on sattunut liikenneonnettomuus, jonka vuoksi Haminan ja Luumäen välisen valtatie 26:n liikenne on kokonaan poikki, kertoo Kaakkois-Suomen poliisi Twitterissä.

Pelastuslaitokselta kerrotaan STT:lle, että säiliöauto on kaatunut tielle. Pelastuslaitoksen mukaan henkilövahinkoja ei ole aiheutunut eikä säiliöauton lastina ollutta lipeää ole vuotanut tielle. Onnettomuudessa ei ollut osallisena muita ajoneuvoja.

Onnettomuuspaikka on Pyhällöstä puoli kilometriä Ihamaan suuntaan. Viranomaisten arvion mukaan tie on poikki useamman tunnin ajan. Paikalle on järjestetty kiertotie.