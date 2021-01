Pian tulee lunta – tällaisen hangen ”Pietarin lumitykki” on puhaltamassa etelään

Keskiviikkona sää on enimmäkseen poutaista pakkassäätä, mutta vähitellen lumisateet lisääntyvät. Torstaina lunta tulee jo enemmän.

Koko maassa on keskiviikkona enimmäkseen poutaista ja pakkassää jatkuu. Lännessä pilvipeite paikoin rakoilee.

– Siellä, missä pilvipeite rakoilee on pakkasta. Esimerkiksi Vaasan seudulla lämpötila on -15 astetta. Kylmimmät luvut tämän vuorokauden aikana on mitattu kuitenkin Kauhavalla Etelä-Pohjanmaalla. Siellä lukema oli -20,5, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Tuomo Bergman kertoo Ilta-Sanomille.

– Kilpisjärvellä sen sijaan lukema oli +1 astetta.

Minne lumikuurot saapuvat?

Tiistaina ennakoitiin, että Suomeen voisi tulla paljon lunta. Puhuttiin jopa Pietarin lumitykistä.

Miten todennäköiseltä vaikuttaa, että idän kylmät tuulet tuovat Suomeen runsaasti lumikuuroja?

– Ilmiö vaikuttaa ennusteiden mukaan hieman heikommalta kuin aiemmin ennustettiin. Lumisateet alkavat kyllä jo tänään. Esimerkiksi Itä-Suomessa tulee jo heikkoa lumisadetta. Pakkasessa satava lumi voi kiillottaa tien pintoja, mikä pitää ottaa huomioon tiellä liikuttaessa. Keskiviikkoiltana lunta alkaa tulla sitten Porvoon seudulla ja sitä voi kertyä noin viisi senttimetriä, hän kertoo.

Bergman kertoo, että torstaina lunta tulee jo laajemmalla alueella Suomen etelärannikolla. Lunta tulee maan eteläosiin.

– Esimerkiksi Porkkalanniemen seudulle tulee 5-10 senttimetriä isoja lumihiutaleita.