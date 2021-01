Reijo Ruokasen kolumni: Käsien levittely ei sovi pääministerille, kun kriisi on päällä

Jos olo tuntuu jotenkin koronaturvalliselta, kyseessä on illuusio, kirjoittaa Reijo Ruokanen.

Tiistaina virkamiehet todistelivat tiedotustilaisuudessaan, että rokotusohjelma etenee Suomessa hyvin. Jos rokotteita riittäisi, piikkejä lyötäisiin ompelukoneen tahtiin.

Oikeasti rokotukset ovat edenneet surkeaa tahtia.

Tiedotustilaisuudessa korostettiin, että vastuu rokotusohjelmasta on virkamiehillä. Poliitikot eivät päätä.

Oikeasti vastuu koronakriisin torjunnasta kuuluu maan hallitukselle eikä pienten kuntien terveydenhoitajille

Pääministeri Sanna Marin (sd), kertoi lauantaina Yleisradion haastattelussa pettyneensä rokotusvauhtiin ja arveli, että lomat ovat voineet vaikuttaa asiaan.

Käsien levittely voi toimia esimerkiksi maalivahdin hommissa, mutta kriisitilanteessa se ei pääministerille sovi. Vastuu on kannettava.

Suomella on ollut liki vuosi aikaa varautua koronarokotusten aloittamiseen. Siinä ajassa hallituksen olisi pitänyt kyetä toimiin, joilla varmistetaan, ettei rokottaminen töki yhtään.

On toki mahdollista, että sosiaali- ja terveysministeri Krista Kiuru (sd) on henkilökohtaisesti ohjeistanut kaikkia tahoja asiasta eikä kukaan ole vielä ymmärtänyt, mitä ministeri oikeasti sanoi.

Rokotukset saadaan todennäköisesti luistamaan muutamassa viikossa.

Enemmän on syytä huolestua Britanniasta leviävään virusvariantista, joka tartuttaa sairauden erittäin tehokkaasti.

Britanniassa joulun rajoitusvapaa peruttiin viime hetkellä ja nyt koko saari on suljettu. Uusia tartuntoja todetaan 50 000 vuorokaudessa. Teho-osastot ovat täynnä ja terveydenhuoltojärjestelmä on romahtamassa. Tilanne on katastrofaalinen.

Marinin mukaan Suomessa on syytä tammikuun aikana pohtia koronastrategiaa ja tiukempia rajoituksia esimerkiksi rajoille, jos virus leviää meille.

Virus ilman muuta leviää meille. Kyse on siitä, kuinka pahaksi tilanne menee. Järkevää olisi kiristää terveys­vaatimuksia rajoilla saman tien. Tarvittaessa lisärajoituksia maan sisällä on asetettava hyvin nopeasti. Strategian muutoksen suunnittelun aloittamisen pohtiminen ei nyt riitä.

Onneksi hallitus on viimein hyväksynyt sen, että maskeista on hyötyä. Harmittavasti osa kansasta uskoo yhä hallituksen puheita viime keväältä eikä käytä maskeja. Voi olla, ettei asia korjaannu kuin pakolla.

Suomen kehno rokotusstartti antaa aihetta huoleen siitä, että vastuusuhteet ovat yhä sekaisin. On mahdollista, että Helsinki-Vantaan lentoasemalla nähty farssi toistuu eri puolilla maata erilaisissa tilanteissa.

Ehkä pääministeri silloinkin kertoo olevansa pettynyt ja levittelee käsiään. Siitä voi tulla hänelle ja esikunnalleen hyvä mieli.

Onhan sekin jotain.

Kirjoittaja on Tekniikan Maailman päätoimittaja.

www.tekniikanmaailma.fi