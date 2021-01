KRP jatkaa esiselvityksiä al-Holin leiriläisistä, mutta tehtävä on vaikea

KRP on pyytänyt tietoja Isisin pahimpia rikoksia selvittävältä Unitadilta.

Poliisin esiselvitykset al-Holin leiriltä Suomeen palanneista aikuisista jatkuvat yhä.

Polttavin kysymys on, ovatko aikuiset syyllistyneet terrorismirikoksiin. Tällaisesta ei ole toistaiseksi näyttöä, eikä esitutkintakynnys ole ylittynyt yhdenkään al-Holista palanneen kohdalla.

Siksikään rikostarkastaja Mika Ihaksinen keskusrikospoliisista (KRP) ei halua puhua al-Holin leiriltä palanneista ”Isis-naisina”.

– Tietääkseni heillä ei ole jäsenkorttia tai muutakaan merkkiä Isisin jäsenyydestä.

Rikostarkastaja Mika Ihaksinen.­

Viimeisimmät tulijat ovat viime joulukuulta. Tuolloin Suomi kotiutti al-Holin leiriltä Koillis-Syyriasta kaksi naista ja kuusi lasta. Al-holista on palannut Suomeen aikuisia aiemminkin, mutta he ovat hankkiutuneet leiriltä ulos omin avuin.

Esiselvitysvaiheessa henkilöitä voidaan kuulla, mutta poliisilla ei ole käytössään pakkokeinoja, joita ovat esimerkiksi henkilön kiinniottaminen, kotietsintä ja puhelinkuuntelu. Sellaiset vaatisivat epäilyn konkreettisesta rikoksesta.

Ihaksinen sanoo, ettei esiselvittely ole ihanteellisin työkalu tämänkaltaisten asioiden tutkimiseen, mutta parempaakaan ei ole tähän hätään tarjolla.

Tilanne on uusi ja olosuhteet poikkeukselliset. Vaikka Suomessa on aiemmin tutkittu muun muassa Ruandassa tapahtuneita sotarikoksia, nykytilannetta ei voi verrata siihen.

Suurin haaste on saada luotettavaa tietoa Isisin niin sanotun kalifaatin alueelta, jossa ei ole ollut minkäänlaista viranomaisverkkoa.

Sotarikoksia tutkittaessa poliisi on yleensä pystynyt luottamaan siihen, että sodasta huolimatta taustalla on pyörinyt jonkinlainen järjestäytynyt yhteiskunta kirjaamassa ja tallentamassa tapahtumia.

Terrorijärjestön kalifaatin tapauksessa näin ei ole.

– Pohjois-Syyria oli ulkomaailmalta suljetussa kuplassa Isisin hallinnan ajan. Sieltä on näkynyt ulospäin ainoastaan se, mitä Isis on suoltanut mediaan, sanoo Ihaksinen.

Tilanne olisi erilainen, jos kohdehenkilöinä olisi Isisin hierarkiassa korkealla olleita tai esimerkiksi värväysvideoilla näkyviä kansainvälisesti tunnettuja henkilöitä.

Silloin tiedustelupalvelut olisivat seuranneet heidän toimintaansa ja tietoa voisi saada sitä kautta. Suurin osa on kuitenkin massaa massan joukossa.

– Jos olet ollut vain yksi henkilö tuhansien muiden joukossa, et näy tiedoissa, sanoo Ihaksinen.

KRP on pyytänyt esiselvitysvaiheessa tietoja muun muassa Unitadilta. Se on YK:n alainen elin, jonka nimenomainen tehtävä on Isisin rikosten tutkiminen ja todisteiden hankkiminen kansallisille viranomaisille. Yksi tärkeimmistä Unitadin tavoitteista on jesidiyhteisöihin kohdistuneiden orjuuttamisten ja joukkomurhien tutkinta.

Unitadin tutkijat tekevät monipuolista työtä. He tekevät haastatteluja, kaivavat joukkohautoja auki ja keräävät Isisin hallinnassa olleilta alueilta talteen tietokoneita ja puhelimia siltä varalta, että ne sisältävät todisteita rikoksista.

Unitadin hallussa on vähintäänkin satoja tuhansia videoita. Ihaksisen käsityksen mukaan tietomassa on paitsi valtavan suuri, myös melko jäsentelemätön.

Ei ole tiedossa, milloin Unitad vastaa Suomen poliisin tietopyyntöön. Siksikään Ihaksinen ei halua edes arvailla, kuinka kauan esiselvitykset kestävät.

– Emmekä ole ainoita, jotka tietoja ovat pyytäneet.