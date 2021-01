Levin matkailijoista kuudella todettu korona­tartunta – näissä paikoissa on saattanut altistua

Korona-altistumisista ei ole tällä hetkellä tiedossa lisätartuntoja.

Levin vuodenvaihteen ulkopaikkakuntalaisista matkailijoista yhteensä kuudella on todettu koronavirustartunta. Tartuntaketjut on pääosin kartoitettu, mutta kaksi ulkopaikkakuntalaista matkailijaa on voinut altistaa muita virukselle Levillä oleskellessaan.

Koronavirukselle on Levillä voinut altistua ravintola Gondolassa keskiviikkona 30.12. kello 13.30–14.30 välisenä aikana. Torstaina 31.12. altistumisia on voinut tapahtua ravintolassa Hook kello 17–19 ja Bar Ihkussa kello 19–22.

Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkärin Markku Broasin mukaan altistumisista ei ole tiedossa lisätartuntoja.

– Levillä on todettu joko siellä Levillä tai matkan jälkeen kuudella matkailijalla koronapositiivisuus. Pääsääntöisesti kaikkien näiden osalta altistuneet on pystytty kartoittamaan ja asetettu karanteeniin. Se, mitä tulee näihin erilaisiin ravintola- ja kahvilatilanteisiin, niihin liittyen ei ole tullut lisätartuntoja.

Tietoa siitä, onko mahdollisesti mainituissa ravintoloissa ja kahviloissa altistuneita henkilöitä henkilöitä hakeutunut testeihin, ei Broasin mukaan vielä ole.

– Ei ainakaan tähän mennessä ole tullut tietoa meidän yksikköömme. Tämä on ihan tuore asia, eilen tästä vasta informoitiin. Se on myös hyvin paljon kiinni siitä, miten eri paikkakunnilta tieto sitten tulee ja ilmoitetaanko siitä.

Levillä ei ole Broasin mukaan tällä hetkellä tiedossa aktiivisia koronatapauksia.

– Pääsääntöisesti kaikki ovat jo kotipaikkakunnilla, eli tältä osin jatkotartuntoja emme ole näihin tapauksiin havainneet, mihinkään kuudesta tapauksesta. Ne on todettu kyllä neljä siellä Levillä, ja kahdesta on tullut ilmoitus kotipaikkakunnan kautta. Sillä tavalla tilanne näyttää hyvältä.