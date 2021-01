Kun oma lapsi sairastaa diabetesta ja ryhtyy käyttämään huumeita, kuoleman uhka väijyy elämässä koko ajan. Kaksi äitiä kertoo tarinansa.

Hoitoalalla työskentelevän äidin hätä on kova. 20-vuotias diabetesta sairastava ja rankasti huumeita käyttävä poika on ollut hengenvaarassa 1,5 vuoden aikana jo monta kertaa.

– Olen toimittanut hänet kaksi kertaa ketoasidoosin takia sairaalaan. Hän olisi kuollut, jos olisi jäänyt kotiin nukkumaan, äiti kertoo.

Ketoasidoosi eli happomyrkytys on hengenvaarallinen tila. Insuliinin puute aiheuttaa ketoaineiden kertymistä elimistöön.

” Hänen huumeiden käyttönsä oli niin rajua, ettei hän voinut asua enää meillä kotona, koska minulla on muitakin lapsia.

– Minulla on kaksinkertainen kuolemanpelko poikani puolesta. Pelkään, että hän kuolee joko hoitamattoman diabeteksen tai huumeiden takia, äiti sanoo surullisena.

Äiti ei useinkaan tiedä, missä poika on.

– Hänen huumeiden käyttönsä oli niin rajua, ettei hän voinut asua enää meillä kotona, koska minulla on muitakin lapsia. Hommasimme pojalle asunnon, mutta yhden sairaalareissun jälkeen hän menetti sen. Hän yöpyy milloin kenelläkin kaverilla. Ymmärtävätkö nämä kaverit, että jos poikani nukkuu lattialla, se ei välttämättä ole unta vaan poikani voi olla tajuton ketoasidoosin takia, huolestunut äiti pohtii.

– Minulla on kaksinkertainen kuolemanpelko poikani puolesta. Pelkään, että hän kuolee joko hoitamattoman diabeteksen tai huumeiden takia, 20-vuotiaan pojan äiti sanoo.­

” Poika on ollut kaksi kertaa katkolla ja yrittänyt irti huumeista, siinä vielä onnistumatta.

Poika on ollut kaksi kertaa katkolla ja yrittänyt irti huumeista, siinä vielä onnistumatta.

– Pojallani olisi ollut hyvä tulevaisuus ilman huumeita. Hän on urheilullinen ja fiksu poika, jonka lukio-opinnot jäivät kesken huumeiden takia.

Toisen diabetesta sairastavan lapsen äiti jakaa nämä huolet.

– Vielä syksyllä ajattelin, ettei lapseni näe joulua. Tilanne oli niin huono.

–Lapsellamme on nyt haittoja vähentävä korvaushoito. Alkuun luulimme, että siitä oikeasti olisi hyötyä, mutta nyt on käynyt ilmi, ettei niin ole. Hänelle jopa annetaan piikitysvälineet kotiin. Kaveri, jonka luona hän majailee, piikittää. Haittoja vähentävässä korvaushoidossa oheiskäyttö on sallittua. Miten tällaista hoitoa edes tarjotaan? Mitä haittoja se vähentää? Meidän vanhempien on vaikea tätä ymmärtää.

Lapsi on iältään parikymppinen.

Molemmat äidit ihmettelevät, miksi päihdehuoltolain pakkohoitopykälää ei käytetä niihin huumeriippuvaisiin, joilla on vakava perussairaus.

” Eikö päihdehuoltolain turvin voisi edes kahdeksi viikoksi ottaa pakkohoitoon huumenuoria, joilla on vakava, hoitamattomana henkeä uhkaava perussairaus?

– Suomessa on päihdehuoltolaki. Eikö sen turvin voisi edes kahdeksi viikoksi ottaa pakkohoitoon huumenuoria, joilla on vakava, hoitamattomana henkeä uhkaava perussairaus? Että heidän päänsä selviäisi ja he ymmärtäisivät oman tilanteensa. Minunkin poikani tapauksessa voitaisiin hoitaa diabetesta. Nyt hänet päästetään sairaalasta takaisin kadulle.

Toisen äidin parikymppinen lapsi käyttää myös suonensisäisesti huumeita.

Molempien äitien lapset sairastuivat diabetekseen leikki-iässä.

Hoitoalalla työskentelevä äiti muistaa, miten pojan huumeiden käyttö valkeni hänelle: poika hävisi kahdeksi viikoksi täytettyään 18 vuotta.

– Hän oli aiemmin jäänyt kiinni kannabiksen poltosta, mutta luvannut, ettei polta enää. Reissun jälkeen veimme hänet huumeseuloihin. Poika suostui antamaan näytteen. Sieltä totuus paljastui, kaikki oli plussalla.

– Minun sydämeni särkyi, kun poikani sanoi minulle, äiti en ole yhtään sitä, mitä ajattelet, olen narkkari.

–Minun sydämeni särkyi, kun poikani sanoi minulle, äiti en ole yhtään sitä, mitä ajattelet, olen narkkari, hoitoalalla työskentelevä äiti kertoo.­

Huumeiden käytön takia diabeteksen hoito jäi retuperälle.

– Rahat menevät huumeisiin eikä ruokaan. Mekin olemme vieneet hänelle ruokakasseja. Se on kamalan ristiriitaista, kun ei millään lailla halua mahdollistaa hänen huumeiden käyttöään. Tavallinen lapsi voi olla muutaman päivän syömättä, mutta diabetesta sairastava lapsi ei voi olla.

Äidistä tuntuu, että sairaalassa nähdään hänen poikansa vain päihteidenkäyttäjänä.

– Häntä on kohdeltu joskus kuin alinta pohjasakkaa. Minä olen sairaalassa vaihtanut hänelle lakanoita ja pyytänyt pyyhkeitä, että hän voisi käydä suihkussa, 20-vuotiaan pojan äiti sanoo.

Poika on ollut kaksi kertaa katkaisuhoidossa. Hän ei ole pystynyt lopettamaan huumeiden käyttöä.

” Hän on niin masentunut, ettei näe itse, miten voisi selvitä huumemaailmasta.

– Hän on niin masentunut, ettei näe itse, miten voisi selvitä huumemaailmasta. Äitinä toivoisin, että häntä juuri tässä kohtaa autettaisiin.

– Hoitamatta jättäminen tulee yhteiskunnalle todella kalliiksi, sillä hoitamaton diabetes voi johtaa komplikaatioihin. Voidaan joutua korvaamaan sydänläppiä ja huumeista voi tulla sepsiksiä eli verenmyrkytyksiä.

Perheen huumehelvetti on kestänyt melkein kaksi vuotta.

– Hän on meille hyvin rakas lapsi. Alkuun tunsin häpeääkin, kun meille kävi näin. Nyt on vain suuri huoli ja pelko. Tämän kaiken keskellä minun täytyy hoitaa työni ja muut lapseni. Saan tukea aviomieheltäni ja olen löytänyt Irti Huumeista ry:n kautta vertaistuen, joka on kultaakin kalliimpaa, hoitoalalla työskentelevä äiti sanoo.

Toisen parikymppisen lapsen äiti kertoo hirvittävästä hädästä ennen kuin nuori pääsi korvaushoitoon.

” Olen pelännyt 24/7, että poliisit tulevat ovelle ja kertovat hänen kuolleen. Joka kerta, kun näin hänet, mietin, onko kerta viimeinen.

– Olen pienestä pitäen hoitanut lastani diabeteksen takia ja joutunut olemaan koko ajan ikään kuin askeleen edellä, ennakoimaan ja miettimään, etteivät vaan verensokerit laske liian alas. Kun lapseni alkoi käyttää huumeita, en voinut enää ennakoida mitään. Hänelläkin on ollut ketoasidooseja, insuliinisokkeja, kouristuskohtauksia ja milloin mitäkin.

– Olen pelännyt 24/7, että poliisit tulevat ovelle ja kertovat hänen kuolleen. Joka kerta, kun näin hänet, mietin, onko kerta viimeinen. Korvaushoidon myötä tilanne ei näytä yhtään valoisammalta.

Äidin mukaan joissakin hoitoyksiköissä päihdesairaus on kuin punainen vaate.

– Lapseni nähdään vain päihteiden käyttäjänä. Hänellä on kuitenkin vakava perussairaus, joka vaatisi säännöllistä hoitoa. En tiedä, ovatko ihmiset niin väsyneitä huumeiden käyttäjiin ja tuntuuko hoitohenkilökunnasta, että he ovat toivottomia tapauksia. Tähän suhtautumiseen pitäisi tulla muutos. He kaikki ovat jonkun läheisiä, rakkaita ihmisiä, jotka tarvitsevat apua siinä missä muutkin, parikymppisen lapsen äiti sanoo.

Äiti muistuttaa, että päihtyneenä nuori ei muista, onko syönyt tai pistänyt insuliinia. Mitkään mittauslaitteet eivät edes pysy äidin mukaan käsissä.

” Päihtyneenä nuori ei muista, onko syönyt tai pistänyt insuliinia. Mitkään mittauslaitteet eivät edes pysy äidin mukaan käsissä.

– Huumemaailma on todella synkkä, moraaliton ja pelottava. Millään muulla ei ole väliä kuin huumeilla.

– Minulla on hyvät välit lapseeni. Alkuaikoina hän yritti suojella meitä eikä kertonut kaikkea. Kaiken huumeidenkäytön alla on yhä se sama lapsi, herkkä, sydämellinen, empaattinen ja luova. Minä rakastan lastani ja toivoisin, että näitä nuoria huumeidenkäyttäjiä autettaisiin nykyistä paremmin. Lapseni haaveilee ihan tavallisesta elämästä ja siitä, että hänellä olisi joskus oma perhe, äiti sanoo.