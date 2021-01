Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja: ”Toivon, että pakkohoitoa voitaisiin käyttää matalammalla kynnyksellä”

Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtajan Mirka Vainikan mukaan on aika tyypillistä, että huumeriippuvaisella on useampi kuin yksi sairaus.

– Huumeriippuvaisen elintavat ovat lähes poikkeuksetta epäsäännölliset. Ruoka ei ole prioriteettina ykkönen, mikä on todella hankalaa ja vaarallista diabeteksen takia. Vastaavia surullisia esimerkkejä on ADHD-nuorista ja nuorista, joilla mielenterveydellisiä ongelmia huumeriippuvuuden lisäksi. Niitä kaikkia sairauksia pitäisi hoitaa. Niin ei aina käy, Vainikka sanoo.

– Päihderiippuvuussairaus syntyy aina monen asian yhteissummana, ei minkään yhden valinnan. Sitä päihderiippuvaista en ole vielä kohdannut, joka olisi sanonut, että huume-elämä oli lapsuuden unelmani. Silti meillä on yhä vallalla ajatus, että se on oma valinta, alanko huumeriippuvaiseksi vai en.

” Työssäni on tullut vastaan tapauksia, joissa olen itsekin pohtinut, olisiko ihminen vielä hengissä, jos hän olisi ollut pakkohoidossa.

Vainikan mukaan Suomessa yhteiskunta on vahvasti individualistinen ja ihmisen itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan, ”mikä on sinällään hyvä asia”.

– Päihderiippuvaisen monisairaan kyky arvioida omaa hyvinvointia on häiriintynyt ja kyky tehdä itselle turvallisia päätöksiä on heikentynyt. Minun on vaikea ymmärtää sitä, että lastensuojelulain nojalla voidaan alaikäinen ottaa huostaan, jos hänen todetaan olevan vaaraksi itselleen ja ympäristölleen. Samantyylinen lause on mielenterveys- ja päihdelain puolella, mutta kun lapsi täyttää 18 vuotta, kynnys tämän lain soveltamisessa on paljon korkeampi, Vainikka sanoo.

Lapsille ja nuorille on tehty vielä ennen 18 vuoden täyttymistä viime hetken väliintuloja, joilla on Vainikan mukaan saatu vaarallinen ja lasta vahingoittava elämäntyyli ainakin hetkellisesti katki.

– Tulokset riippuvat paljon siitä, alkaako lapsi itse muuttaa omaa ajatteluaan.

Vainikan mukaan päihdesairaan saa helpommin pakkohoitoon silloin, kun kyseessä on psykoottinen oireilu.

– Kyllä aika ajoin toivon, että pakkohoitoa voitaisiin käyttää hiukan matalammalla kynnyksellä. Työssäni on tullut vastaan tapauksia, joissa olen itsekin pohtinut, olisiko ihminen vielä hengissä, jos hän olisi ollut pakkohoidossa. Läheiset ovat yrittäneet, mutta tahdon vastaiseen hoitoon pääsy ei ole onnistunut.