10-vuotias tyttö on kateissa Espoossa.

Länsi-Uudenmaan poliisi pyytää havaintoja 10-vuotiaasta tytöstä, joka on kateissa Espoossa.

Viimeisin havainto tytöstä on Espoon Karvasmäentieltä. Poliisin mukaan tyttö on noin 160 senttiä pitkä, ja hänellä on yllään pinkki pipo, tumma takki, urheilulegginsit ja mustapinkit lenkkarit.

Havainnoista pyydetään soittamaan hätäkeskukseen 112.