Äkkipikaisuudella oli kammottava seuraus: Toivo Kuula ehti olla hetken onnellinen – karmiva tapahtumaketju Viipurin Seurahuoneella muutti kaiken

Kun Toivo Kuula sävelsi monista häistä tutun Häämarssin, hän oli rakastunut – tosin ei vaimoonsa.

Häämarssin soidessa on aloitettu monta avioliittoa. Se on yleensä onnellinen hetki, mutta jostakin syystä Häämarssissa soi lähinnä surumielisyys, vaikea siitä on löytää ilon pilkahduksia.

Kun Toivo Kuula (1883–1918) sävelsi Häämarssin, hän oli rakastunut pietarinsuomalaiseen sopraanoon Alma ”Ammi” Silventoiseen (1884–1941). Ongelmana oli, että hän oli jo naimisissa, mikä ei ollut ihan pieni kivi rattaissa.

”Vaikea elämäntilanne heijastui Häämarssiin, jonka pakahduttava tunnelma poikkeaa selvästi omasta lajityypistään. Riemukkaan ilon tai romanttisen keveyden sijaan Häämarssissa kumisee pohjaton surumielisyys”, sanotaan syksyllä julkaistussa Suomen Kultakausi -teoksessa (WSOY), jonka ovat kirjoittaneet Elina Seppälä ja Mikko-Olavi Seppälä.

Vaasassa syntynyt Toivo Kuula oli avioitunut 1905 luokkakaverinsa Silja Valon kanssa. Heidän Aune-vauvansa syntyi samana vuonna, mutta kuoli jo parin kuukauden ikäisenä.

Pian nuori säveltäjä lähti asumaan muualle ja Silja-puoliso jäi hänen vanhempiensa luokse Vaasaan. Kuulan mielestä vaimo ei arvostanut tarpeeksi taidetta, mutta kyse lienee ollut kuitenkin rakkauspulasta.

Kun kaunisääninen Alma Silventoinen sai 1907 esittää ensimmäisenä Kuulan säveltämän Tuijotin tulehen kauan, yleisö ja kriitikot olivat hurmiossa. Niin oli säveltäjäkin.

Samana vuonna Kuula teki toisen merkittävän yksinlaulun, Suutelon. Hänen tiensä suureksi säveltäjäksi alkoi olla varma.

Toivo Kuula rakastui naimisissa ollessaan pietarinsuomalaiseen sopraanoon Alma ”Ammi” Silventoiseen.­

Almasta tuli Kuulan ystävä ja muusa, joka sai esittää useita hänen sävellyksiään. Rakastuminen oli molemminpuolista, kun he suutelivat ensimmäisen kerran Kaivopuistossa.

”Itkin sitä ensi kerran kuunnellessani”, Alma vuodatti päiväkirjalleen kuultuaan rakkaansa säveltämän Häämarssin.

Almaa ehkä itketti sekin, että hänen rakkautensa oli jo naimisissa. Ehkä hän ajatteli, että Häämarssi tulee soimaan aina muille, ei koskaan heille.

Kuula sävelsi Häämarssin 1908 Alman sisaren Emmin häihin. Säveltäjä soitti sen itse Pietarissa pidettyissä häissä. Juhla oli Kuulalle piinaa, sillä morsiusneitona ollut Alma tanssi koko illan sulhaspojan kanssa.

” Minua hävetti katsella hänen tukkansa käherrettyjä kutreja, inhotti hänen puuteroitu kalpeutensa ja iljetti hänen hajuvetensä tuoksu.

Kuula purki loukattuja tunteitaan päiväkirjalleen: ”Minua hävetti katsella hänen tukkansa käherrettyjä kutreja, inhotti hänen puuteroitu kalpeutensa ja iljetti hänen hajuvetensä tuoksu. En tahtonut hänen kanssaan seurustella ja hyväpä oli että hän enimmän aikansa vietti kavaljeerinsa seurassa.”

Kuula rauhoittui, kun hän tapasi taas rakkaansa Helsingissä. Mutta ehkä Häämarssi toi hänen mieleensä aina ikävän muiston. Tosin aika kultaa nopeasti lähes mitä vain.

Rakastavaiset opiskelivat molemmat myös ulkomailla. Nuorena poikana Kuula oli joutunut keskeyttämään opinnot varattomana, kunnes säveltäjät Selim Palmgren ja Jean Sibelius puhuivat hänen opintolainalleen takaajia. Kuula jatkoi opintojaan Armas Järnefeltin ja Sibeliuksen johdolla.

Pariisissa syntyi Kuulan suurimuotoinen teos Orjan poika. Hän teki aluksi kansallisromanttisia sävellyksiä, mutta myöhemmin hänen teoksiinsa tuli aineksia uudesta ranskalaisesta musiikista.

Alma ja Toivo Kuula vihittiin vuonna 1914.­

Pitkän odotuksen jälkeen Kuula sai eron vaimostaan. Silja Kuula teki kaikkensa estääkseen avioeron – vaikka hän tuskin edes tapasi puolisoaan. Avioliiton pelastustöihin osallistuivat myös Kuulan vanhemmat.

Alma ja Toivo Kuula vihittiin 1914. He tekivät yhdessä laajoja konserttikiertueita. Sinikka-tytär syntyi 1917.

Kuula oli usein äkäinen ja helposti mustasukkainen, mutta kyllä hän osasi myös osoittaa rakkautta Almalleen. Itsevarmakin hän oli. Kun nuorelta Kuulalta kysyttiin, miten hän aikoo itsensä elättää säveltämisellä, hän vastasi: Eläväthän Sibelius ja Melartinkin.

Toivo Kuula oli pienikasvuinen, mutta riitaa hänen kanssaan ei kannattanut haastaa, hän pystyi nujertamaan isokokoisetkin köriläät.

Kuulan temperamentista tuli myös hänen kohtalonsa.

Sisällissodan aikana Kuulat asuivat Viipurin lähellä. Kun heidät kutsuttiin Vaasan rykmentin II pataljoonan esikunnan vappulounaalle keväällä 1918, he siirsivät lähtöään kesänviettoon Luhangalle.

Juhlat jatkuivat Viipurin Seurahuoneella. Kun Alma lähti nukkumaan, säveltäjä jäi jatkamaan juhlimista. Hänen olisi kyllä kannattanut lähteä kiltisti Alman kanssa.

” Kuulan temperamentista tuli myös hänen kohtalonsa.

Jatkoilla oli tarjolla myös spriitä, joten juhlijat olivat tukevassa humalassa. Pian Kuula riitaantui jääkäreiden kanssa. Jääkärit uskalsivat jopa arvostella Kuulan suojeluskuntamarssia.

Suuta soitettiin myös kielikysymyksistä, joilla suomalaisuutta kannattanut Kuula saatiin aina kuumenemaan. Kotikaupungissaan Vaasassa Kuula oli osoittanut usein mieltään, kun hän kuuli puhuttavan ruotsia.

Sanallista riitaa seurasi käsirysy. Kun Kuulaa lyötiin kasvoihin, hän antoi puukon puhua puolestaan viiltämällä jääkärivänrikki Mauritz Nylundia niskaan. Sen jälkeen muut kimmastuivat lisää.

Alma Kuula miehensä kuolinvuoteella toukokuussa 1918.­

Kun pakoa yrittänyt Kuula kompastui ja kaatui maahan, häntä ammuttiin päähän. Hän ehti pyytää armoa, jota ei tullut.

Toivo Kuula eli vielä muutaman viikon sairaalassa. Alma sai tiedon tapahtuneesta seuraavana aamuna Seurahuoneella, jonne hän lähti etsimään miestään.

”Putosin tietysti heti lattialle ja sain krampin, joten saivat hotellin palvelijat hieroa minua spriillä ja kutsua lääkärin”, Alma kuvasi reaktiotaan siskolleen ja langolleen kirjeessään.

Spriitä riitti siis vielä Alman hieromiseen, vaikka sitä oli edellisenä iltana juotu vauhdikkaasti – ja kohtalokkaasti.

Säveltäjä Toivo Kuula kuoli 18.5.1918 Viipurin lääninsairaalassa.

Kukaan ei saanut tuomiota murhasta, sillä merkittävässä roolissa olivat olleet jääkärikapteeni Pekka Heikka ja jääkärivääpeli Oskar Pirinen. Ennen oikeudenkäyntiä Heikka hukkui purjehdusonnettomuudessa ja vangittuna ollut Pirinen surmattiin pakoyrityksen yhteydessä.

Alma Kuula vaali loppuelämänsä puolisonsa sävelperintöä. Hän jatkoi työtään, mutta uutta rakkautta hänen elämäänsä ei koskaan tullut.

Toivo ja Alma Kuulan hauta on Hietaniemen hautausmaalla. Heidän tyttärestään Sinikka Kuulasta tuli pianotaiteilija.