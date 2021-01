Suomessa vahvistettiin maanantaina 147 uutta koronavirustartuntaa, ja maassa on todettu 17 herkemmin tarttuvaa virusvarianttia.

Suomessa raportoitiin maanantaina 147 uutta koronatartuntaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan Suomessa on todettu yhteensä 17 muuntunutta koronavirustartuntaa. Näistä kolme on raportoitu jo aiemmin.

Tartunnoista 14 uusinta on löydetty tuoreissa laboratoriotutkimuksissa. Tapaukset liittyvät pääosin Britanniassa tai muualla ulkomailla matkustukseen aikavälillä 7.–20. joulukuuta, ja sairastuneista kaikilla on todettu Britanniassa viime aikoina levinnyt uusi virusmuunnos.

Kaikki uudet varianttitapaukset on todettu Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa.

Britanniassa ja Etelä-Afrikassa joulukuussa havaittu uusi koronavirusmuunnos tarttuu ja leviää kantavirusta nopeammin. Ei ole kuitenkaan näyttöä siitä, että se aiheuttaisi vakavamman sairastumisen.

Kahden viime viikon aikana Suomessa on kirjattu 2 028 tartuntaa vähemmän kuin niitä edeltävien kahden viikon aikana.

Yhteensä koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 36 919.

Taudin ilmaantuvuusluku oli maanantaina noin 62 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden kahden viikon ajalta. Korkeimmillaan ilmaantuvuusluku oli koko Suomen alueella yli 90:n.

Uusia koronaviruksen aiheuttamia kuolemantapauksia on raportoitu neljä. Yhteensä tautiin on menehtynyt Suomessa nyt 565 henkeä.

Lapin sairaanhoitopiirille on ilmoitettu kolmesta matkailijasta, jotka on todettu koronapositiivisiksi kotipaikkakunnillaan sairaanhoitopiirin ulkopuolella, mutta jotka ovat voineet tartuttaa muita Lapin sairaanhoitopiirin alueella oleskellessaan. Tartunnan saaneista kaksi on liikkunut Levin alueella ja yksi Rovaniemen alueella.

Kittilän Levillä ja Rovaniemellä seuraavissa paikoissa on voinut tapahtua altistumisia: keskiviikkona 30.12. Gondoliravintola Levi klo 13.30–14.30, keskiviikkona 30.12. Rovaniemen Ounasvaaran hiihtokeskuksen ravintola Rinneravintola Alpenjäger klo 14–15, torstaina 31.12. Ravintola Hook Levi klo 17–19 sekä torstaina 31.12. Bar Ihku Levi klo 19–22.

Samaan aikaan koronavirusrokotusten aloitus on nostattanut Euroopassa entistä enemmän nurinaa. Noin 83 miljoonan asukkaan Saksassa oli maanantain tiedon mukaan rokotettu vasta 239 000 henkeä ja Ranskassa vasta joitakin satoja.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Saksan liitokansleri Angela Merkel ovat olleet pienistä rokotetoimituksista ja vaisusta rokottamistahdista raivoissaan.

Lisää epävarmuutta tuli ilmoille maanantaina, kun paljastui, että AstraZenecan ja Oxfordin yliopiston kehittelemä koronavirusrokote saattaa saada myyntiluvan EU-alueella vasta myöhään kevättalvella.

Jos Euroopan lääkevirasto EMA pitää tiukasti kiinni periaatteestaan, jonka mukaan lisää tutkimustuloksia AstraZenecan rokotteesta pitää saada – etenkin yli 65-vuotiaiden ikäryhmässä – rokotteen myyntilupa venyy helposti maalis-huhtikuun vaihteeseen, jopa huhtikuun puolelle.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa koeryhmässä on enemmän 65-vuotiaita, mutta Yhdysvalloissa ounastellaan AstraZenecalle saatavan luvat vasta huhtikuun alkupuolella. Jos EMA tekee oman päätöksensä saman tutkimusdatan perusteella, ollaan suunnilleen samoissa ajankohdissa.

EMA voisi myöntää AstraZenecalle käyttöluvan ensin 18–55-vuotiaille, jossa ikäryhmässä tutkimusdataa on riittävästi. Samalla eri puolilla Eurooppaa voitaisiin aloittaa massarokotukset työikäisen väestön keskuudessa.

AstraZeneca on rokotevalmistajista juuri se, jolla isot kansanosat lopulta rokotetaan. Jo hyväksytyn Pfizerin ja pian hyväksyttävän Modernan valmistus- ja toimituskapasiteetit EU-alueelle ovat niin pienet, että Suomeen rokotetta saadaan seuraavat viikot vain noin 50 000 annosta viikossa.

Pohdittavaksi ovat tulleet myös uudet rajoituskeinot aina peruskoulujen sulkemiseen ja ravintoloiden täyssulkuun.

Helsingin apulaispormestari Sanna Vesikansa (vihr) sanoi maanantaina IS:lle, että peruskoulujen siirtäminen etäopetukseen on viimeinen keino.

– Sillä on kuitenkin paljon kielteisiä vaikutuksia ja sen vuoksi siihen pitää olla erittäin hyvät perusteet, Vesikansa painotti.

Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa puolestaan katsoo, että ravintola-alaa on moukaroitu jo kylliksi. MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi totesi tiedotteessa, että ravintoloiden sulkemiselle ei ole oikeudellisia eikä asiallisia perusteita.

MaRa viittaa marraskuussa julkistettuun hybridistrategian seurantaraporttiin, jonka mukaan ravitsemisliikkeisiin on liitetty vain yksittäisiä tartuntoja ja joukkoaltistumisia.

– Jäsenravintolat ovat tehneet vaikuttavaa omavalvontaa, minkä vuoksi koronavirus ei ole levinnyt ravintoloista. Myös joukkoaltistumisia on vähän, ja nekin ovat vain harvoin johtaneet tartuntoihin, mikä on osoituksena toimivasta omavalvonnasta. Julkisuudessa on käsitelty muutamien yöravintolayritysten toimintaa, ja niiden toiminnan perusteella on luotu virheellinen kuva ravintola-alan toiminnasta, MaRan Lappi sanoi tiedotteessa.