Pilkkasiipi on iso ja näyttävä sorsalintu. Varsinkin lähes täysmusta koiras on elegantin näköinen. Täysikasvuisen koiraan siipien kärkiväli voi olla lähes metrin, pituus voi olla yli puoli metriä ja paino jopa kaksi kiloa. Pilkkasiipi on Suomessa rauhoitettu kaikkina vuodenaikoina, eli sitä ei saa metsästää riistaksi.­