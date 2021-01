Sairaanhoitopiirien mukaan rokotuksia hidastaa ennen kaikkea rokotteiden määrä.

Sairaanhoitopiireissä ei niellä kritiikkiä, jonka mukaan koronarokotukset olisivat käynnistyneet Suomessa hitaasti. Rokotusten tahtia määrittää ennen kaikkea se, kuinka paljon rokotteita Suomeen saadaan.

– Tämä on palapeli, jossa me olemme minusta onnistuneet tähän mennessä hyvin, Husin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen huomauttaa.

Näkemystään Ruotsalainen perustelee kolmella seikalla.

Ensinnäkin tiedot annetuista rokotuksista tulevat kansalliseen rokoterekisteriin jäljessä, niin kuin ne tapaavat tehdä myös tavallisten influenssarokotusten kohdalla.

THL:stä arvioitiin sunnuntaina, että rokotteen oli saanut noin 5 000 ihmistä, kun annoksia oli viikon loppuun mennessä tullut Suomeen noin 46 000. Koska rokotetta tarvitaan kaksi annosta, rokotteita riittää noin 23 000 saajalle.

Husin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen huomauttaa rokotusten olevan palapeli, jossa on onnistuttu tähän mennessä hyvin.­

Toisekseen rokotukset ovat olleet käynnissä vasta neljä päivää, kun huomioidaan uusivuosi ja viikonloppu.

Uudenvuodenaattoa tai viikonloppua ei ole itse rokottamiseen tarvinnut käyttää, koska rokotteita ei kerta kaikkiaan ole niin paljon, etteikö niitä ehdittäisi antaa arkipäivinä ja sote-ammattilaisten työvuorojen aikana.

Kolmas seikka liittyy oppimiseen logistiikkaan. Eli muun muassa siihen, kuinka kauan rokote säilyy hyvänä sen jälkeen, kun se otetaan pois 70 asteen pakkasesta.

Valmisteluja rokotusten järjestämiseksi oli toki tehty etukäteen, mutta osa tarvittavasta tiedosta saatiin vasta jouluviikolla EU:n lääkeviraston annettua rokotteelle ehdollisen myyntiluvan. Vasta tuolloin saatiin tarkat tiedot esimerkiksi rokotteen sisällöstä, haittavaikutuksista ja siitä, miten se pitää laimentaa ja valmistella käyttökuntoon.

Rokottamistahtia määrittää tällä hetkellä ennen kaikkea se, paljonko rokotetta maahan tulee, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä korostaa.

Tyksin alueella on Pietilän mukaan ehditty antaa vajaat 700 annosta. Määrä poikkeaa huomattavasti THL:n tänään julkaisemista luvuista, sillä niihin tiedot päivittyvät viiveellä.

– En tunnista ongelmaa, että rokotetta makaisi täällä odottamassa antamistaan ja me vain pyörittelisimme peukaloitamme täällä, Pietilä sanoo.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä ei allekirjoita väitettä, että sairaanhoitopiireissä vain pyöriteltäisiin peukaloita.­

– Saatavuus on paljon suurempi ongelma kuin rokotteiden antaminen.

Kaikki mitä on tähän mennessä saatu, on joko piikitetty, säästetty toista annosta varten tai piikitetään tällä tai viimeistään ensi viikolla. Rokotusajat on jo varattu viimeistä myöten.

Pietilän mukaan ensimmäisestä viikosta ei myöskään voida päätellä, kuinka nopeasti rokotukset sujuvat päästyään kunnolla vauhtiin.

Kun rokotuksia saadaan Suomeen lisää, niitä ryhdytään antamaan yhä useammissa kunnissa sekä työterveydessä. Silloin rokottajiakin on paljon enemmän ja rokotuspisteitä avataan sitä mukaa kuin niitä tarvitaan.

Jos alku on ollut varovainen, se voi olla tarkoituksellista.

Ainakin Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä ensimmäisiä rokotuksia porrastettiin varmuuden vuoksi, johtajaylilääkäri Antti Hedman kertoo.

Johtajaylilääkäri Antti Hedmanin mukaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä ensimmäisiä rokotuksia porrastettiin varmuuden vuoksi, ettei henkilöstölle tule mahdollisia sairauspoissaoloja.­

Ennakkotietojen mukaan rokotus olisi voinut aiheuttaa esimerkiksi lämmön nousua, joka olisi voinut johtaa sairauspoissaoloihin. Poissaolot eivät olleet toivottavia joulun välipäivinä ja uuden vuoden aikaan, kun henkilökuntaa oli lomien takia muutenkin vähän.

– Sen takia koko henkilökuntaa ei haluttu rokottaa kerralla.

Nyt näyttää siltä, että poissaoloihin johtavat reaktiot rokotteeseen ovat hyvin harvinaisia.

– Tästä viikosta lähtien rokotukset käynnistyvät reippaammin.