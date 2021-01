Pikaviestintäsovellus Slack oli maanantai-iltana maailmanlaajuisesti juntturassa.

Monessa suomalaisyrityksessäkin sisäinen viestintä hankaloitui melkoisesti maanantai-iltana, kun pikaviestintäsovellus Slack kyykkäsi maailmanlaajuisesti.

Varsinkin etätyöaikoina monessa yrityksessä viestitään pikaviestintäsovellusten, muun muassa Slackin kautta.

Ongelmat alkoivat maanantai-iltana kello 17:n jälkeen, kun viestipalvelun ylläpito ilmoitti, että Slackin eri kanavien lataaminen on hidastunut ja palvelun sisäänkirjautumisessa on ongelmia. Sen jälkeen viestejä on mennyt perille vain satunnaisesti.

Slack on ilmoittanut tilanteen etenemisestä noin puolen tunnin välein, mutta kello 19.30 ylläpito ilmoitti edelleen massiivisista ongelmista.

Vuonna 2013 käyttöön tulleella Slackilla on yli 12 miljoonaa käyttäjää. Se on käytössä yli 750 000 yrityksessä maailmanlaajuisesti.