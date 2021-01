Tero Karjalaisen kolumni: Hintavertailu kaupan kylmäaltaalla paljastaa karun totuuden – köyhälle kaupataan hidasta itsemurhaa

Itsensä voi syödä letkuihin tai Ristikankaalle köllöttämään, kirjoittaa Ilta-Sanomien uutispäällikkö Tero Karjalainen kolumnissaan.

Olen jo sen ikäinen, että elämäntavat alkavat erottaa jyvät akanoista. Syömisiään kannattaa jo vähän miettiä, kun ennen kelpasi mikä tahansa biomassa: lihapullat suojakaasussa ja ranskalaiset kylkeen. Itsensä voi syödä jo letkuihin tai Ristikankaalle köllöttämään.

Uudenvuoden seutuvilla pyöri tv-mainos, jossa villakangastakkiin pukeutunut nainen valikoi tiskillä kokolihaa. Mutta tarjouksessa ei suinkaan ollut laatuliha, vaan ruutuun lävähtivät sipsit (rasvaa 33 g ja suolaa 1,4 g / 100 g. Lähde: Fineli), tarjousnakit (rasvaa 18 g, suolaa 2 g) ja tarjousperunasalaatti (rasvaa 12,9 g). Kuvien ja todellisuuden väliin repesi railo.

Ymmärrän, ettei juhlan hetkellä niuhoteta ruuasta, mutta taas kaupattiin köyhälle hidasta itsemurhaa alen jättieturysäyksellä.

Yletön lihansyönti, makkarat ja muu hyvältä maistuva, on epäterveellistä itselle ja luonnolle. Siitä vallitsee lienee yksimielisyys lukuun ottamatta netissä rehottavaa puoskariosastoa. Itselläni kaikki ruuaksi luokiteltava menee suusta alas, mutta yritän käyttää myös järkeä ja kohtuutta – ja maksan siitä hinnan.

Kannan kaupasta repulla ruokaa kotiin muutaman päivän välein. Nyrkkisääntö on, että halvalla saa huonoa ja kalliilla elämä maistuu.

Ruokalasku nousee kuin pullataikina, jos hairahtuu nostamaan hihnalle vähänkään häävimpiä aineksia, kuten käristyslihaa, talvitomaatteja (4,19 / kg) ja nakkaa vielä keon päälle koristeeksi pari törpykkää erikoisempaa saunakaljaa. Kassalla ostokset saa kuitata silmät kiinni.

Jauheliha lienee suosituimpia elintarvikkeita siksi, että se on maistuva, helppo, nopea, riittoisa ja edullinen raaka-aine. Vaihtoehtona on ostaa terveellistä mutta vaikeasti valmistettavaa. Tiedän, että esimerkiksi linsseistä saa kymmenellä muulla eri ainesosalla ryyditettynä (IS 3.1.) asiallista ruokaa, mutta synkkä totuus on, että arkena en jaksa, ehdi eikä kiinnosta. Jauhelihaa ei pilaa edes Aku Ankan Touho-serkku, ellei ole ihan tumpelo.

Jauhelihan korvikkeeksi on kehitetty erinomaisia kasvisversioita, mutta jo yksinkertainen hintavertailu paljastaa, ettei niistä ole massojen ratkaisuksi:

Pakastealtaassa lekottelevat vierekkäin kaurasta valmistettu jauhelihan korvike (17,04 €/kg) ja sika-nauta (5,63 €/kg, 23 prosenttia eläinrasvaa).

250 gramman kasvisnyssäkkä maksaa 3,99 € ja 400 gramman paketti sikanautaa irtoaa 2,25 eurolla. Toista pakkausta koristaa sydänmerkki, toista hiipivä infarkti. Siinä ei paljon suositukset silti paina, kun lompakon setelipuolelta lentää kärpänen ja kotona huutaa nälissään kolme neljä pientä nokkaa.

En väitä olevani köyhyyden asiantuntija, mutta kumpaanhan lootaan vähävarainen tarttuu, jauhelihaan vai kauraversioon?

Tuore kala onkin Suomessa jo sen hintaista, että haaveillessa kannattaa täyttää lottokuponki.