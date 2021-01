Eräät asiat koronapandemiassa yllättivät, eräät arvattiin heti – nyt puhuvat asiantuntijat

Eurooppa on kriisin alisuoriutuja, sanoo biologian professori. Epidemia eskaloitui niin nopeasti, sanoo lääkäri. Silti talousjärjestelmä kesti ja pysyi kasassa, sanoo ekonomisti.

Kiinasta vuosi sitten liikkeelle lähtenyt uusi koronavirus sars-cov-2 sekoitti pasmat pahemman kerran koko maailmassa.

Pandemian uhka oli tiedossa. Miksi varautuminen petti siitä huolimatta? Mitä tästä eteenpäin?

Kuusi lääketieteen, biologian, taloustieteen ja yhteiskuntatieteen asiantuntijaa kertoo seuraavassa, mikä koronakriisissä oli yllättävää ja mikä ei.

Geenitutkija: ”Eurooppa on kriisin alisuoriutuja”

Columbia-yliopiston systeemisen biologian professori Tuuli Lappalaiselle koronavuoden isoin yllätys ja pettymys on ollut Euroopan alisuoriutuminen.

– Aasian maat ja eräät muut maat ovat pystyneet suojaamaan kansalaistensa terveyttä, kansantaloutta ja normaalia arkielämää paljon länsimaita paremmin, Lappalainen kommentoi sähköpostitse New Yorkista.

Tuuli Lappalainen tekee tutkimustyötä New Yorkissa.­

– Tämä pätee myös Suomeen, joka on pärjännyt paremmin kuin monet Euroopan maat mutta huonommin kuin maat, jotka päättivät tukahduttaa epidemian alkuunsa. Ruotsin katastrofaalinen epäonnistuminen on ollut minulle iso järkytys.

– Korona-aikaa länsimaissa ovat leimanneet puuttuva tai väärä strategia, vastuun välttely ja pallottelu, virheiden peittely, tieteellisen tiedon hidas omaksuminen päätöksenteon tueksi ja terveyden ja talouden virheellinen vastakkainasettelu. Näillä eväillä kai kitkutellaan rokotteeseen asti, mutta mitalisijoille ei vauras ja edistyksellinen Eurooppa tässä koitoksessa pääse. Tämä ei lupaa hyvää muiden tulevaisuuden kriisien – kuten ilmastonmuutoksen – ratkaisemiseksi.

” Jokainen istuu omassa keittiössään ja silti ollaan yhdessä. Eihän tällaista vuosi sitten osattu edes ajatella.

Lappalainen osasi odottaa Yhdysvaltojen kovaa kohtaloa koronan kourissa.

– Vaikka aidosti odotin Euroopalta parempaa, sanoin jo maaliskuun alkupuolella, että tästä pandemiasta tulee nykyisessä kotimaassani Yhdysvalloissa ennennäkemätön katastrofi. En valitettavasti ollut väärässä, professori viestittää.

– Vaikka tieteen taso on maassa aivan huippua, yhteiskunnan poliittinen kahtiajako, eriarvoisuus ja puuttuvat turvaverkot tekevät Yhdysvalloista erittäin haavoittuvaisen pandemian keskellä. Korona on tällä hetkellä johtava kuolinsyy USA:ssa, talous on raunioina sekä kansakunnan että yksilöiden tasolla, ja edessä on vielä pitkä taival.

Pfizerin ja BioNTechin koronavirusrokote sai myyntiluvan 21. joulukuuta. Rokotteiden tuloon on asetettu paljon toiveita.­

Suomalaisen yhteiskunnan kestävyydelle Lappalainen antaa hyvät pisteet.

– Vaikka Suomen koronataival ei ole ollut mutkia vailla ja vuosi on ollut raskas monille, suomalainen yhteiskunta on myös osoittanut vahvuutensa. Heikoimmista on haluttu pitää huolta, monet perheet ovat pärjänneet hyvin, ja moni suomalainen on tehnyt oman osansa ja enemmänkin yhteisen hyvän eteen. Suomessa on onneksi rakennettu yhteiskunta, joka kyllä selviää isoistakin koitoksista.

Pandemian torjumiseksi on tehty valtava määrä tieteellistä tutkimusta.

– Tiedeyhteisö on tänä vuonna näyttänyt kyntensä, ja uutta tietoa on luotu ja saatu käytäntöön aivan huimaa vauhtia. Jotain tämänkaltaista osasin odottaakin; oma alani genetiikka on ollut avoimen datan ja yhteistyön edelläkävijä, ja tältä pohjalta pystyttiin nopeasti valjastamaan tiedemaailma kriisiä ratkaisemaan. Saavutetut edistysaskeleet ovat tietysti tutkijalle suuren ilon ja ylpeyden aihe; omakin tutkimusryhmäni on kantanut oman kortensa kekoon tässä urakassa.

” Talouspolitiikka onnistui. Vaikka talous syöksyi, taloudellinen vakaus onnistuttiin säilyttämään.

Ekonomisti: ”Koronasta ei ole tullut jälkitautia, ainakaan vielä”

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) toimitusjohtaja Aki Kangasharju sanoo yllättyneensä koronapandemiassa siitä, miten laaja on ihmisten käyttäytymisen kirjo.

Aki Kangasharju yllättyi ihmisten käyttäytymisen laajasta kirjosta.­

– Toiset tuntuvat pelkäävän tilannetta kuollakseen, toiset eivät ota tilannetta ollenkaan tosissaan. Osa käyttäytyy kuin haluaisi tahallaan uhmata ohjeita ja sääntöjä, hän sanoo.

– Hämmästyttää, miten kaikki eivät ymmärrä, että nyt ollaan samassa veneessä.

Ihmisten väsymyksen koronaan hän kyllä ymmärtää, ja sanoo itsekin kärsivänsä ”turnausväsymyksestä”.

– On inhimillistä, että jossain vaiheessa tämä alkaa väsyttää. Mutta sitä ymmärrän huonosti, miten osa ihmisistä käyttäytyy kuin tilanne ei koskisi heitä ollenkaan.

Toinen iso yllätys liittyy siihen, miten vähällä koronasta on kuitenkin päästy.

– Alkuun ajattelin, että kun tietäsi, mikä on niin sanotusti koronan jälkitauti ja osaisi ennakkoon varautua siihen. Mutta ei tullut jälkitautia, ainakaan vielä. Osittain johtuu siitä, että elvytys on ollut massiivista. Onneksi nyt pystytään elvyttämään, hän sanoo.

Entä mikä on ollut se asia, joka ei yllättänyt?

– Ajattelin, että jos mikään taloudessa ei mene isosti rikki, niin tästä ei tule seuraavaa finanssikriisiä tai vuosikymmenen talousselkkausta. Ja siltä nyt näyttää. Arvelin, että kun systeemiin tulee ulkopuolelta selvä häiriötekijä, niin kun se poistuu, järjestelmä korjaa itsensä ja talouteen saadaan iloinen rebound. Toistaiseksi tämä oletus on pitänyt, Kangasharju sanoo.

Ensimmäinen koronajoulu sujuu suuressa osassa Eurooppaa rajoitusten merkeissä. Kuva Helsingin Aleksanterinkadulta.­

Apulaisylilääkäri: ”Tilanne eskaloitui niin nopeasti”

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen miettii kulunutta vuotta lääkärin näkökulmasta.

– Yllätys oli se, miten nopeasti uusi koronavirus eskaloitui epidemiaksi ja pandemiaksi. Sairaalat kuormittuivat akuutisti ja hoivalaitoksissa oli runsaasti epidemioita, Ruotsalainen sanoo.

Suomessa on vuodesta 2006 alkaen ollut suunnitelma influessapandemiaan varautumisesta.

Eeva Ruotsalainen ihmettelee suomalaisten käyttäytymisen muutosta keväästä syksyyn.­

– Tämä uusi koronavirus käyttäytyi kuitenkin toisin kuin influenssa. Tauti esimerkiksi levisi eri tilaisuuksissa, kuten juhlissa, useaan ihmiseen, joista osa sairastui vakavasti ja menehtyi.

Epidemian alku Euroopassa sattui yhteen Suomen hiihtolomien kanssa. Alpeilla oli silloin jo epidemia jo käynnissä, mutta tilannetta ei vielä ymmärretty, ja tautia tuli Suomeen hiihtolomalaisten mukana.

– Meillä ei ollut käsitystä siitä, millainen taudinkuva on, ketkä sairastuvat vakavimmin ja miten tautia hoidetaan muuten kuin antamalla potilaalle perushoitoa ja hengitysvajeen tukihoitoa, Ruotsalainen muistelee.

Merkittävintä oli se, miten nopeasti ja hallitusti epidemia saatiin sammumaan valmiuslain avulla.

– Uusimaa laitettiin systemaattisesti sulkuun, ja sitä kautta epidemia laimeni. Tämä antoi myös vahvan viestin kansalaisille siitä, että kyseessä oli vakava tilanne ja että meidän tulee olla yhteisessä rintamassa taudin torjunnassa.

Syksyllä Ruotsalainen yllättyi ihmisten käyttäytymisen muuttumisesta.

– Se yllätti, että syksyllä tilanteen pahentuessa käyttäytyminen suositusten ja rajoitusten noudattamisessa on ollut erilaista kuin keväällä.

Covid-19-taudin potilashoitoon ja tartunnanjäljitykseen kiinnitettiin Suomessa jo varhaisvaiheessa huomiota, kansainvälisesti aivan etulinjassa.

– Omassa työssäni sairaanhoitopiirin ja kuntien tartuntatautiyksiköiden vuosikausien yhteistyön avulla pystyimme keväällä organisoimaan massiivisen tartunnanjäljitystoiminnan nopeasti. Tehohoidossa varmaan olemme olleet yksi parhaita, sillä tehohoitopotilaiden ennuste on ollut monia maita parempi.

” Ruotsin katastrofaalinen epäonnistuminen on ollut minulle iso järkytys.

Sosiaalipsykologi: ”Uudessa tilanteessa ihmiset alkavat katsoa, mitä muut tekevät”

Sosiaalipsykologian tohtorikoulutettava Jenni Savonen Helsingin yliopistosta lähtee liikkeelle siitä, mikä ihmisten käytöksessä pandemiassa ei ollut yllättävää. Monessa asiassa me nimittäin käyttäydyimme niin kuin tutkimuksista tiedetään ihmisten käyttäytyvän.

– Keväällä korona oli kaikille uusi asia. Ei ihmisillä ollut käsikirjoitusta, miten sellaisessa toimitaan. Paljon oltiin median ja viranomaisilta saadun tiedon varassa. Uudessa tilanteessa ihmiset alkavat katsoa, mitä muut tekevät. Siitä he saavat itselleen tietoa, Savonen sanoo.

– Erityisen tarkasti katsotaan itselle tärkeiden viiteryhmien, esimerkiksi ystävien ja kollegoiden, käytöstä.

Sosiaalipsykologian tohtorikoulutettava Jenni Savonen lähtee liikkeelle siitä, mikä ihmisten käytöksessä pandemiassa ei ollut yllättävää.­

Joten ei ole yhtään yllättävää, että ihmiset alkoivat hamstrata esimerkiksi vessapaperia.

– Ihmiset katsovat, että kaikki muutkin ostavat, niin minunkin pitää. Ja että moni tuntuu nyt ostavan paljon ruokaa varastoon, niin minunkin pitää, Savonen sanoo.

Kun tilanne on outo ja epämääräinen, saatamme helpommin seurata näkyvimpien joukkojen toimintaa.

Tutkimuksista ja kyselyistä tiedetään sekin, että suomalaiset luottavat instituutioihin ja viranomaisiin. Moni noudatti hyvin tarkasti annettuja ohjeita.

Entä he, jotka suorastaan uhmaavat niitä?

– Arvelen, että siinä on kyse tunteesta, että ihmiseltä viedään itsemääräämisoikeus. Joku viranomainen tulee ja kertoo, mitä pitää tehdä, ja se ikään kuin vie ihmiseltä itsenäisyyden. Sitä vastaan kapinoidaan.

Monet miettivät, miksi osa ihmisistä reagoi koronatilanteeseen aivan vastakkaisilla tavoilla. Miltä näyttää sosiaalipsykologian näkökulmasta?

– Kyse on siitä, miten ihminen reagoi ulkoa tulevaan riskiin. Usein nähdään käytöksessä kaksi ääripäätä. Toisessa päässä on ylioptimistisuuden harha. Ihminen esimerkiksi tietää kyllä, että tupakointi on terveydelle vaarallista, mutta ajattelee, ettei se juuri minulle keuhkosyöpää aiheuta. Tai se näkemys, että moni uskoo olevansa keskimääräistä parempi ajamaan autoa, Savonen kuvaa.

Koronatestien vuosi on takana, mutta testaus jatkuu. Kuva Husin lastensairaalan testauspisteeltä viime elokuussa.­

Toisessa ääripäässä ovat ihmiset, jotka on tilanteeseen nähden liian huolissaan. Suhteessa todennäköisyyksiin he arvioivat riskin aivan liian suureksi.

– Ihminen voi uskoa, että lähtiessään ulos asunnostaan hänellä on 50 prosentin mahdollisuus saada korona.

Se, että suhtaudumme asioihin näin eri tavalla, saa aikaan helposti tunnistettavia sosiaalisia ilmiöitä. Otetaan esimerkiksi koronakyttäys.

– Ihmisten näkemyksistä voi muodostua ikään kuin leirejä tai kuppikuntia. Syntyy esimerkiksi ihmisryhmä, joka tuntee, että he ovat tunnollisia ja heillä on oikeus syyllistää muita, jotka toimivat vastoin sääntöjä, Savonen kuvaa.

– Varsinkin, kun ajatus on, että se, etteivät kaikki noudata sääntöjä, on uhka minun terveydelleni. Silloin yhteiskunnallinen asia muuttuu hyvin henkilökohtaiseksi asiaksi.

Tämä kaikki oli siis jossain määrin odotettavaa. Mikä Savosen yllätti?

– Se, miten paljon ihmisten käyttäytymisestä löytyi solidaarisuutta, vaikka voisi ajatella, että ihminen toimii kriisissä lähinnä itsekkäästi.

Savosen mielestä hyvä esimerkki ovat nopeasti syntyneet erilaiset korona-avun ja naapuriavun muodot. Sosiaalisessa mediassa kyseltiin aktiiviseksi tarvitsevatko riskiryhmäläiset vaikkapa kaupassakäyntiapua.

– Nämä yhteisöt syntyivät nopeasti ja siellä osoitettiin suurta solidaarisuutta muita kohtaan.

Myös uusia kanssakäymisen muotoja syntyi pikavauhtia. Nyt työyhteisöt kokoontuvat eri virtuaalivälineiden avulla.

– Jokainen istuu omassa keittiössään ja silti ollaan yhdessä. Eihän tällaista vuosi sitten osattu edes ajatella.

Lääketieteen historioitsija: ”Toimittiin niin kuin aina ennenkin”

Tietokirjailija, lääketieteen historian dosentti Heikki S. Vuorinen havaitsi nopeasti, että vuoden 2020 kriisi muistuttaa menneitä kulkutautiepidemioita.

– Yllättävintä oli se, että kaikki meni niin kuin aina ennenkin, kun ihmiskunta on kohdannut uuden taudin, joka leviää nopeasti pandemiaksi ja johon ei ole olemassa spesifistä hoitoa. Tällöin toimitaan niin kuin on vuosisatojen mittaan toimittu, Vuorinen kommentoi sähköpostitse.

– Tässä hyvä aikaisempi esimerkki on espanjantauti, influenssapandemia 1918–1920. Nyt on käytetty käytännössä samoja keinoja: sairaiden eristämistä, altistuneiden karanteenia, joukkotilaisuuksien kieltämistä, koulujen sulkemista, kasvomaskeja ynnä muita. Erona vain on se, että verrattuna tilanteeseen sata vuotta sitten, yhteiskunnat ja niiden käytössä oleva teknologia ovat paljon kehittyneempiä, joten toimenpiteitä on voitu toteuttaa tehokkaammin.

Heikki S. Vuorinen vertaa pandemiaa menneisiin kulkutauteihin.­

Yllättävän samankaltaista on myös toisten syyttäminen ongelmista.

– Jo mustan surman iskiessä 1300-luvun puolivälissä syytettiin islaminuskoisia siitä, että he levittivät taudin Krimillä sijaitsevaan Kaffaan ja siten koko Eurooppaan. Euroopassa taas syypäitä tautiin olivat juutalaiset, joita vainottiin, Vuorinen pohtii.

– Nyt syytetään kiinalaisia, mutta toki muitakin salaliittoteorioita pyörii somessa. Yllättävän samankaltaista on ollut myös se, että ne, joilla on ollut mahdollisuus, ovat paenneet tautia kesämökeilleen ynnä muualle etätöihin, jonka nykyinen teknologia mahdollistaa. Pakeneminen kulkutaudin uhatessa on ollut ikiaikainen keino välttää tauti, sitä suositeltiin jo antiikin aikana.

Ekonomisti: ”Talous syöksyi, mutta taloudellinen vakaus säilyi”

SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta sanoo yllättyneensä siitä, miten hyvin talousjärjestelmä on kestänyt ja pysynyt kasassa.

– Alkuun, keväällä, pelkäsin massiivista konkurssiaaltoa. Ja sitä, että yhtä aikaa kun meillä on päällä terveyskriisi, siihen iskee vielä finanssi- tai pankkikriisi samaan aikaan, hän sanoo.

Ilkka Kaukoranta pitää Suomen talouspolitiikkaa kriisissä onnistuneena.­

– Talouspolitiikka onnistui. Vaikka talous syöksyi, taloudellinen vakaus onnistuttiin säilyttämään. Siinä on tietysti auttanut paljon keskuspankkien toiminta ja elvytys, hän jatkaa.

Konkurssien vähäisyyttä selittää osaltaan konkurssilain väliaikainen muutos. Onko vaarana, että kun muutos loppuu, edessä on konkurssiaalto, jota vain on siirretty?

Kaukorannan mielestä on selvää, että talouspolitiikalla on ”tekohengitetty” yrityspotilaita. Vaarana on, että kun tilanne normalisoituu, osa ei selviä omillaan.

– Silti on parempi, että mahdolliset konkurssit tulevat siinä vaiheessa, kun pandemiaa on saatu hoidettua. Auttaa paljon, jos mahdollista konkurssien aiheuttamaa kriisiä on saatu siirrettyä parempaan hetkeen.

Siis aikaan, jolloin meillä ei olisi päällekkäin akuutti terveyskriisi, konkurssien aiheuttama kriisi ja pahimmillaan vielä työttömyyskriisi. Vaikka työttömyysluvut ovat huonontuneet, ne eivät ole niin pahoja kuin keväällä pelättiin.

Epidemia iski kovaa erityisesti ravintola- ja matkailualaan. Kuva helsinkiläisestä oluthuoneesta.­

Mikä on asia, joka meni kuten Kaukoranta odotti?

– Tämä on todella vaikea kysymys. Ei minulla ollut selvää odotusta siitä, miten asiat pandemiassa menevät. Niin sanottua pandemiaskenaariota.

Kaukoranta on lukenut blogikirjoituksiaan keväältä. Silloin hän kirjoitti, että kun tehdään nopeasti päätöksiä yritysten tukemisesta, odotettavaa on, että tulee suuriakin virheitä. Rahaa annetaan väärille yrityksille, tukisummat eivät mene kohdilleen ja osa toimialoista jää ilman rahaa.

– Siltä se nyt näyttää, että näin kävi. Se on ymmärrettävää. Kun pitää tehdä todella nopeasti, virheitä tulee. Esimerkiksi pikavippifirmat saivat tukea, ja se näyttää aika pahalta. Tapahtuma-ala osittain ihan oikeutetusti sanoo, että he eivät saaneet juuri tukea.

– Toisaalta olen positiivisesti yllättynyt, miten vähän on ollut jälkiviisastelua. Selvät virheet pitää tietysti analysoida, että ensi kerralla tehdään paremmin. Nähtävissä on ollut silti, sanoisinko armollisuutta. On ymmärretty ja hyväksytty, että tällaisessa tilanteessa päätöksiä tehtäessä virheitä sattuu.