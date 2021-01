Suomi arvioi rokottavansa yli 20 000 ihmistä viikossa – Norja yli 12 000 ihmistä päivässä

Norja on ilmoittanut aikovansa rokottaa yli 12 000 ihmistä päivässä. Suomessa on arvioitu, että alkuvuoden rokotustahti olisi yli 20 000 ihmistä viikossa.

Suomessa on rokotettu tähän mennessä noin 5000 ihmistä, kun Tanskassa vastaava määrä on jo 40000.­

Suomen on määrä saada tällä viikolla hieman Norjaa enemmän koronarokotetta. Tästä huolimatta Suomen rokotetahdin arvioidaan olevan tulevaisuudessa paljon Norjaa hitaampaa.

Viime viikolla Norjaan saapui noin 35 000 Pfizerin ja Biontechin rokoteannosta. Tästä viikosta alkaen Norjaan saapuu 40 000 saman valmistajan rokoteannosta säännöllisesti viikoittain. Asiasta kertoo Norway Today.

Norja on Aftonbladetin mukaan ilmoittanut aikovansa rokottaa tammikuussa jopa 12 000–14 000 ihmistä päivässä.

Tahti on nopea verrattuna Suomeen.

Maahan on tähän mennessä saapunut 50 000 rokoteannosta, mutta vain noin 5 000 ihmistä on rokotettu.

Suomi odottaa tällä viikolla uutta 50 000 rokoteannosta, mikä on 10 000 annosta Norjan arvioitua viikoittaista rokotelähetystä enemmän.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Hanna Nohynek arvioi IS:lle 2. tammikuuta, että koronarokote pystytään antamaan tämän viikon aikana 20 000 ihmiselle. Alkuvuoden rokotustahti olisi Nohynekin arvion mukaan yli 20 000 ihmistä viikossa.

Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi kommentoi IS:lle eilen, että Suomen rokotusvauhti on ”hidasta ja huolestuttavaa”.

Nohynekin mukaan tahti on ollut Suomessa hitaampaa, sillä rokotusrekisterin tiedoissa voi olla viiveitä. Toinen syy on hänen mukaansa se, että rokotukset on aloitettu eri puolilla Suomea hieman eri aikaan.

Ensimmäiset Pfizerin ja Biontechin koronarokotteet saapuivat kaikkiin Euroopan unionin jäsenmaihin 26. joulukuuta. Myös Norja sai ensimmäisessä rokote-erässä 10 000 rokoteannosta, vaikka maa on EU:n hankintarenkaan ulkopuolella.

Norjan, Ruotsin ja EU:n jäsenmaiden rokotekoordinaattori Richard Bergströmin mukaan Norja tulee saamaan 2,5 miljoonaa rokoteannosta vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä. Tämä tarkoittaisi sitä, että Norja rokottaisi 1,25 miljoonaa ihmistä tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana.

Norway Todayn mukaan Bergström vannotti jo 16. joulukuuta, että Norja rokottaisi kaikki riskiryhmiin kuuluvat ennen pääsiäistä.

Suomessa ensin rokotetaan terveydenhuollon henkilöstö ja ikääntyneet. Arviolta maaliskuussa olisi työssäkäyvien riskiryhmäläisten vuoro.

Vielä ei kuitenkaan ole Norjaa vastaavia arvioita siitä, että kaikki riskiryhmiin kuuluvat saataisiin rokotettua ennen pääsiäistä. Useat johtavat korona-asiantuntijat ovat kuitenkin arvioineet, että kesään mennessä suuri osa suomalaisista olisi jo saanut rokotteen.

Nykyinen rokotustahti ei Markku Mäkijärven mukaan kuitenkaan ole riittävä, jos suomalaiset halutaan rokottaa ensi kesään mennessä.

Rokotustahti on kuitenkin kerännyt kritiikkiä myös Norjassa.

Norjalaispoliitikko Jonas Gahr Støre kritisoi tänään Norjan rokotustahtia hitaudesta, kertoo norjalaismedia VG.

Støren mukaan Norjaan olisi tähän mennessä saatu 50 000 rokoteannosta ja vain 2000 ihmistä olisi rokotettu. Poliitikko vertasi tilannetta Tanskaan, jossa on rokotettu jo 40 000 ihmistä.

Myös Tanska sai koronarokotteet muiden EU:n jäsenmaiden tavoin 26. joulukuuta. The Local Denmarkin mukaan Tanska oli kuitenkin rokottanut 30. joulukuuta mennessä jo yli 13 000 ihmistä. Samaan aikaan Suomi oli rokottanut raporttien mukaan alle 2000 ihmistä.

Muutaman päivän takaisten tietojen mukaan Tanska oli rokotustahdissa jopa Saksaa ja Italiaa nopeampi.

Yksi vaikuttava tekijä voi olla maan politiikka pois heitettyjen rokoteannosten suhteen.

Suomessa ja Norjassa uutisoitiin 30. joulukuuta, että maat eivät olleet käyttäneet kaikkia rokotepulloista saatavia annoksia siksi, että Pfizerin ohjeistuksen mukaan rokotepuolloista sai käyttää viisi annosta. Pulloissa oli kuitenkin vara, josta olisi riittänyt kuuteen tai seitsemään rokoteannokseen.

Tanska oli sen sijaan käyttänyt kaikki rokotepulloista saadut annokset.