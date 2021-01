Poliisi on saanut esitutkinnan valmiiksi.

Urho Kekkosen kansallispuistossa lokakuussa sattuneen maastopyöräilijän kuolemaan johtaneen metsästysonnettomuuden esitutkinta on valmistunut, tiedottaa Lapin poliisi.

Esitutkinnassa on selvinnyt, että tapahtumapäivänä viiden henkilön seurue on ollut maastopyöräilemässä Vieriharjun autiotuvalta Korvatunturille vievää merkittyä retkeilyreittiä.

Seurue on ollut jakaantuneena edeten reittiä erilaisin etenemisnopeuksin. Reilun kahden kilometrin päässä Vieriharjun autiotuvasta toisena pyöräillyt mies on pysähtynyt jääden todennäköisesti odottamaan takana tulevaa loppuseuruetta. Seisahduksissa ollessaan hänen ylävartaloonsa on osunut metsästäjän kiväärin luoti.

Laukauksen kuulleet seurueen lähimmät jäsenet saapuivat pian tapahtumapaikalle ja havaitsivat uhrin makaavan maassa. Seurueen kaksi ensiaputaitoista maastopyöräilijää aloittivat välittömästi hätäensiavun.

Hieman heidän jälkeensä paikalle tuli metsästäjä, jolloin kaikille selvisi, että uhri oli tullut ammutuksi. Paikalle tullut kolmas maastopyöräilijä soitti hätäpuhelun.

Ensiapua annettiin ensin hätäkeskuksen ohjaamana ja sen jälkeen ensihoitolääkärin ohjeistuksessa. Ensiapua oli jatkettu siihen saakka, kunnes lupa elvytyksen lopettamiseen oli annettu.

Metsästäjä sekä maastopyöräilijät jäivät odottamaan viranomaisten paikalle saapumista metsästäjän tapahtumapaikan viereen tekemän nuotion äärelle.

Metsästäjä oli kansallispuistossa metsästämässä lintua. Hetkeä ennen tapahtumaa hänellä on ollut havainto ukkometsosta. Havaintoa seuranneessa metsästystilanteessa hänen käyttämänsä kiväärin luoti oli osunut maastopyöräilijään. Osuminen sivulliseen ihmiseen oli selvinnyt hänellä vasta tapahtumapaikalla.

Kokenut paikkakuntalainen metsästäjä on ollut alueella metsästämässä luvallisesti ja metsästyksessä käytetty kivääri oli luvallinen, poliisi kertoo. Poliisin mittaama metsästäjän ja uhrin välinen välimatka on ollut 75 metriä. Tapahtuma-alueella maa on ollut lumesta valkeana ja puiden oksat sekä varvut lumessa.

Rikosnimikkeinä esitutkinnassa ovat olleet törkeä kuolemantuottamus sekä metsästysrikos. Rikosasia siirtyy Syyttäjälaitoksen Pohjois-Suomen syyttäjäalueelle syyteharkintaan.