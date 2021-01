Nainen kertoi työkavereille menevänsä koronatestiin – seuraukset löivät ällikällä: ”Tätä ilmeni myös SARS-epidemian aikana”

Jotkut ihmiset reagoivat koronavirustilanteen aiheuttamaan pelkoon tavoilla, jotka lähestyvät henkistä väkivaltaa. Psykoterapeuttia tämä ei yllätä.

Syyskuussa Äänekoskella levisi koronaviruksen tautirypäs, joka aiheutti huolestuttavan lieveilmiön: tartunnan saaneita uhkailtiin niin paljon, että kaupunginjohtaja joutui puuttumaan tilanteeseen.

Kyseessä ei kuitenkaan ole ainut kerta, kun ihmisiä on uhkailtu, syrjitty tai kiusattu koronaviruksen takia. Kun kysyimme asiasta verkkokyselyssä, kävi ilmi, että monilla Ilta-Sanomien lukijoilla on samanlaisia kokemuksia.

” Tein kaiken ohjeiden mukaan ja tyhmänä ilmoitin työkavereille, että olen koronatestiin menossa. Siitä puhkesi välittömästi täysi paniikki.

Äänekoskelainen nainen perheineen sairasti koronaviruksen syyskuussa. Hänen teini-ikäinen lapsensa oli saanut tartunnan illanistujaisista, joissa oli ollut tietämättään koronavirusta kantava henkilö.

Perhe sairasti koronaviruksen lievänä, mutta henkinen kuormitus oli sitäkin raskaampi.

– Lapseni ja muut sairastuneet saivat uhkausviestejä erilaisiin someryhmiin ja puhelimiinsa. Liikkui myös perättömiä huhuja siitä, että nuoret olisivat liikkuneet julkisilla paikoilla tietoisina tartunnoistaan ja yskineet tahallaan ihmisten päälle, nainen kertoo.

– Paikallisessa puskaradiossa haukuttiin kaikki. Myös aikuiset ihmiset esittivät uhkauksia ”saunan taakse viemisestä”. Uhattiin polttaa roviolla ja hakata maan tasalle, hän jatkaa.

Naisen arvion mukaan nuorten henkinen kuorma oli ajoittain isompi kuin taudin tuoma fyysinen taakka. Kiusaaminen ja uhkailu kohdistuivat nuorten kautta myös heidän perheisiinsä.

– Kiusaamista ja uhkailua tapahtui kaikkialla ja sitä tekivät kaikenikäiset. Meistä kukaan ei olisi missään nimessä halunnut tartuntaa. Kun sairastuminen oli ohi, pelotti palata arkeen ja kohdata muita ihmisiä. Myös virus itsessään pelotti. Kiusaaminen ja uhkailu äityi lopulta niin pahaksi, että kaupunginjohtaja joutui puuttumaan tilanteeseen, hän sanoo.

” Minulla meni ystäväni kanssa välit poikki, kun sairastin kesäkuussa tavallisen flunssan.

Äänekosken kaupunginjohtaja Matti Tuononen julkaisi 15. syyskuuta Youtubessa videon, jossa hän kertoi kaupungin koronatilanteesta ja otti kantaa uhkailuun.

Tuononen vetosi kaupunkilaisiin ja korosti, että nuorisoa ei saa syyllistää. Hänen mukaansa oli ”raukkamaista ja tuomittavaa kirjoitella näistä ihmisistä somessa ja mielipideosastoilla kuin syyllisistä”.

Ilta-Sanomat tavoitti Tuonosen, joka vahvistaa, että syyskuussa sosiaalisessa mediassa oli levinnyt huhupuheita ja syyttelyä erityisesti äänekoskelaisia nuoria kohtaan.

– Eräs tartuntarypäs oli saanut syyskuussa alkunsa nuorten illanvietosta, johon oli ilmeisesti saapunut ulkopaikkakuntalainen Jyväskylästä ja Saarijärveltä. Tällaisena aikana näitä kuitenkin valitettavasti sattuu, eikä siinä ole syyttelyn paikka. Tartunnat voivat olla todellisuudessa lähtöisin mistä tahansa. Syyskuun tartuntaketjut saatiin hyvin ja asianmukaisesti sammutettua, Tuononen kertoo.

– Sain tietää asiasta alun perin siten, että minulle kerrottiin somessa levinneestä syyllistämisestä. Teimme videon, sillä halusin puolustaa omiani ja saada tilanteen rauhoittumaan. Meillä on hyvä nuoriso, joka on käyttäytynyt hyvin ennen pandemiaakin. Videon jälkeen kirjoittelu somessa lakkasi, enkä ole kuullut, että täällä olisi sen jälkeen ollut vastaavia ongelmia, kaupunginjohtaja sanoo.

” Vanhempi ensihoitaja tokaisi tympääntyneenä, että taas näitä koronatapauksia, menee koko homma aina vaikeaksi näiden takia.

Lasten psykiatriaan erikoistuva lääkäri ja lasten ja nuorten kognitiivinen psykoterapeutti Riikka Riihonen ei ole yllättynyt siitä, että jotkut ihmiset reagoivat koronavirustartunnasta aiheutuvaan pelkoon tavoilla, jotka lähestyvät henkistä väkivaltaa.

– Kyseessä on satoja vuosia vanha käyttäytymistapa, jota ilmeni niin SARS-epidemian aikana kuin HI-viruksen yleistyttyä. Tätä kutsutaan stigmaksi. Ihmiset ovat kautta aikojen suhtautuneet pelokkaasti tartuntatauteihin ja kyseistä stigmaa liittyy moniin sairauksiin. En ole yllättynyt, jos ilmiö on tällä hetkellä olemassa laajemminkin, Riihonen selittää.

– Jos ihminen kokee jotain uutta vierasta, pelottavaa tai uhkaavaa, sen käsittely voi olla monille vaikeaa. Jotkut saattavat pyrkiä poistamaan uhan esimerkiksi toisen ihmisen sosiaalisella eristämisellä ja kiusaamisella. Se on tietysti hyvin toimimaton keino.

Riikosen mukaan sosiaalisella eristämisellä on massiivisia vaikutuksia ihmisen mielenterveyteen.

– Aikuisten ja lasten kohdalla on nähty koronaviruksen ensimmäisessä vaiheessa jo keväällä, että ihmisten eristäminen voi lisätä masennusta ja ahdistusta. Eristäminen on omiaan aiheuttamaan tunteen siitä, että on yksin maailmassa. Tiedetään, että kokemus yksinäisyydestä altistaa herkemmin mielenterveyden häiriöille. Siksi tämä on iso asia, johon tulisi puuttua, Riihonen sanoo.

Koronanäytteenottoa Otaniemessä syyskuussa.­

Koronavirukseen liittyvälle varovaisuudelle on Riikosen mukaan olemassa ymmärrettäviä perusteita. Joskus varovaisuus saattaa kuitenkin kärjistyä tahattomiksi ylilyönneiksi ja jopa tahalliseksi henkiseksi väkivallaksi. Tähän saattavat johtaa myös ihmisten erilaiset uskomukset taudista.

– Ihmisiä auttaa tieto siitä, miten on turvallista toimia. Kun ihminen saa tietoa pelottavasta ja kuormittavasta tilanteesta, kuormittavuus vähenee.

Lasten ja nuorten kohdalla olisi hyvä kiinnittää huomiota myös ryhmäilmiön käsittelyyn, Riikonen neuvoo.

– On selitettävä, että sairastuminen voi tapahtua, vaikka olisi kuinka varovainen. Ketään ei ole oikeutettua kiusata tartunnan takia. Aivan kuten ketään ei ole oikeutettua kiusata esimerkiksi diabeteksen tai silmien värin takia.

Myös aikuisten kesken on koronavirukseen liittyvää syrjintää ja uhkailua.

– Ongelma koskettaa kaikkia ikäryhmiä. On oikeutettua olla vihainen, surullinen ja pettynyt, mutta ketään ei voi luokitella tartunnan perusteella. Lapset ja nuoret tarvitsevat aikuisilta mallin. Jos käyttäydymme toisiamme syytellen ja tuomiten, annamme myös lapsille ja nuorille esimerkin siitä, että näin voi toimia.

Myös Ilta-Sanomien lukijat kertoivat verkkokyselyssä kokemuksiaan koronavirustartunnan tai tartuntaepäilyn aiheuttamasta asiattomasta kohtelusta.

Eräs nainen muun muassa koki syyllistämistä, kun hän kertoi työkavereilleen olevansa menossa koronatestiin:

”Olin kesällä erään maanantain normaalisti töissä. Seuraavana yönä nousi kova kuume, ja olo oli huono. Tiistaina en mennyt töihin, vaan otin yhteyttä terveydenhuoltoon ja sain ajan infektiopoliklinikalle. Tein kaiken ohjeiden mukaan ja tyhmänä ilmoitin toimiston työkavereille, että olen sairaana ja koronatestiin menossa. Siitä puhkesi välittömästi täysi paniikki. Minulle soiteltiin kotiin ja kuulusteltiin, missä olen liikkunut ja kenen kanssa olen ollut tekemisissä. Testituloksen saaminen kesti kolme päivää. Tuona aikana minua syyllistettiin myös koronan levittämisestä.

Sain negatiivisen tuloksen perjantaina. Lääkäri oli jo tiistaina minulle sanonut, että suurella todennäköisyydellä kuume ja oireet johtuvat sivuonteloiden tulehduksesta. Sama vaiva uusiutui parin kuukauden kuluttua, mutta toisella kerralla laitoin tiedon koronatestiin menosta vain esimiehelle ja pääsin paljon vähemmällä.”

” En päässyt kantaravintolaan sisään, koska olin sairastanut koronaviruksen.

”

”Minulla meni ystäväni kanssa välit poikki, kun sairastin kesäkuussa tavallisen flunssan. Yritin päästä koronatestiin, mutta en päässyt heti. Tuolloin juuri Virosta Suomeen saapunut ystäväni kyseli kuulumisiani ja kerroin olevani flunssassa. Hän vaati minua menemään heti koronatestiin ja kerroin, että olen menossa. Seuraavana päivänä hän kyseli jälleen kuulumisiani ja käski minua pyrkimään sairaalaan, jos en pääsisi terveyskeskukseen. Yritin, mutta en päässyt. Kolmantena päivänä ystäväni raivostui ja kysyi, että enkö ymmärrä, että hän on töissä riskiryhmäläisten kanssa muutenkin. Ystäväni mukaan olin välinpitämätön, vaikka olin koko ajan menossa testiin.

Tässä vaiheessa pidin ystävälleni luennon hänen omista Viron ja Uudenmaan matkoistaan ja ilmoitin, että hänen on turhaa saarnata minulle. Olemme olleet lapsesta asti ystäviä, mutta nyt tuli loppu tai ainakin pitkä tauko. Kun pääsin vihdoin koronatestiin, tulos oli negatiivinen.”

” Ystäväni mukaan olin välinpitämätön, vaikka olin koko ajan menossa testiin.

”Olen pieneltä paikkakunnalta kotoisin ja oleskelen ulkomailla tätä nykyä. Saavuin Suomeen hetkeksi lomailemaan ja tein luonnollisesti Helsinki-Vantaan lentokentälle saapuessani koronatestin. Oireita minulla ei ollut testinottohetkellä, eikä ole ollut sen jälkeenkään. Sain seuraavana päivänä karanteenissa ollessani tekstiviestin positiivisesta koronatuloksesta. Julkaisin asiasta tiedon some-tililläni, sillä en pidä tartuntaa salailun aiheena.

Sain kuulla, että ihmiset olivat alkaneet kysellä perheenjäseniltäni minun voinnistani ja altistumisketjuista. Kukaan näistä ihmisistä ei kuitenkaan soittanut minulle suoraan. Kaksi minuun yhteydessä ollutta ylilääkäriä oli sitä mieltä, että tauti on sairastettu kuukausi sitten, jolloin minulla oli ollut lieviä oireita. Heidän mukaansa tulos näkyi testeissä positiivisena ylipitkän ajan enkä ollut pystynyt tartuttamaan ketään enää kuukauteen. Tartunnan julkaisun jälkeen sekä minua että perheenjäseniäni on karteltu kuin ruttoisia. En myöskään päässyt kantaravintolaan sisään, koska olin sairastanut koronaviruksen.”

”Heräsin syyskuussa kovaan vatsakipuun. Muutamassa tunnissa oloni muuttui todella tukalaksi ja hengittäminen oli vaikeaa, joten soitin ambulanssin. Kun ambulanssi saapui, nuorempi ensihoitaja mittasi kuumeeni, joka oli 39,5 astetta. Tähän vanhempi ensihoitaja tokaisi tympääntyneenä, että taas näitä koronatapauksia, menee koko homma aina vaikeaksi näiden takia. Hän jatkoi päivittelyään toiselle ensihoitajalle muun muassa siitä, miten vastuuttomia ihmiset ovat.

Olin sen verran heikkona, ettei kävely oikein onnistunut. Vanhempi ensihoitaja oli kuitenkin sitä mieltä, että minun pitäisi kävellä kolmannesta kerroksesta itse raput alas ambulanssiin. Nuorempi ensihoitaja onneksi auttoi minua rappusissa, sillä taloyhtiössä ei ole hissiä. Minut leimattiin heti koronapotilaaksi ja pilasin ilmeisesti myös vanhemman ensihoitajan päivän. Sairaalassa sain negatiivisen testituloksen ja diagnoosin akuutista verenmyrkytyksestä.”

”Kun minulla todettiin koronavirus, jäin karanteeniin toiselle paikkakunnalle. Naapurini pelkäävät tartuntaa niin paljon, että eivät ole edes uskaltaneet soittaa minulle. Vaimoanikin katsotaan kieroon, vaikka en ole käynyt kotona hänen luonaan kolmeen viikkoon.”