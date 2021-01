Levin tulipalosta miljoonavahingot: Levi Ski Resortin toimitusjohtaja: ”Kaikki paloi, varaosat ja muut, sen rakennuksen matkassa”

Hallin palosta aiheutuneiden vahinkojen suuruus on noin 2,5 miljoonaa euroa. Palo oli vaarassa levitä ympäröiviin rakennuksiin, mutta pelastuslaitos sai palon rajattua.

Kittilässä Sirkan kylässä roihusi yöllä noin tuhannen neliön huoltohalli. Sirkka on matkailualasta tunnettu kylä, jossa sijaitsee Levin hiihtokeskuksen hotelleja ja palveluja.

Palossa tuhoutunut halli oli Levi Ski Resortin vanha päärakennus,­

Noin 1 000 neliömetrin kokoisen hallin jälkisammutustyöt olivat aamulla kahdeksan aikaan vielä käynnissä ja paikalla oli yksi pelastuslaitoksen säiliöauto. Lähialueelle sunnuntai-iltana pahanhajuisen ja myrkyllisen savun vuoksi annettu vaaratiedote purettiin maanantaiaamuna puoli kahdeksan aikaan.

– Toki ne rauniot savuavat siellä vielä pitkään, mutta ei niin kovasti kuin täyden palon vaiheessa, kertoi päivystävä palomestari Ville Rankinen STT:lle kahdeksan aikaan aamulla.

Pelastuslaitoksella ei ole tiedossa palosta aiheutuneita henkilövahinkoja.

Tulipalo aiheutti pahanhajuisen ja myrkyllisen savun leviämistä lähiympäristöön.­

Tulipalon tarkkaa syytä pelastuslaitokselta ei vielä aamulla kerrottu. Pelastuslaitoksen yöllisten tietojen mukaan palosta epäillään teknistä vikaa.

– Näin suuressa rakennuksessa tehdään poliisin kanssa se mahdollinen palonsyyntutkinta, sanoi Rankinen.

Päivystävä palomestari Lauri Manninen kertoi STT:lle yöllä, että rakennuksessa on ollut huoltokemikaaleja. Tämän lisäksi rakennuksen materiaalit, kuten huopakatot ovat johtaneet siihen, että palosta on muodostunut mustaa, pahalta haisevaa ja myrkyllistä savua.

Yli kahden miljoonan euron vahingot

Palossa tuhoutunut halli oli Levi Ski Resortin vanha päärakennus, joka toimi nyt varikkona ja huoltotiloina. Palon alkaessa pelastuslaitos sai pelastettua hallin lähettyviltä yli kahden miljoonan euron arvosta huoltokalustoa, kuten rinteenhoitokoneita ja kelkkoja. Niiden vahingot jäivät pieniksi.

– Kaikki paloi, varaosat ja muut, sen rakennuksen matkassa. Irtaimiston kanssa puhutaan lähemmäs 2,5 miljoonan arvosta, kertoo STT:lle Levi Ski Resortin toimitusjohtaja Jouni Palosaari.

Henkilökunta siirtyi illalla väistötiloihin.

– Ainut mitä asiakas nyt huomaa, on tuo kytevä raunio ja tämä savu, mikä leijuu kylän päällä vielä, Palosaari sanoo.

Alueen matkailusta ja sen kehittämisestä vastaavan Visit Levin toimitusjohtaja Yrjötapio Kivisaari kuvailee tapahtunutta erittäin valitettavaksi ja toivoo, ettei tulipalo vaikuta suuresti toimintaan alueella.

– Tärkeintä on tietysti, ettei tapahtunut henkilövahinkoja ja on pystytty viestimään tehokkaasti, että ihmiset pystyisivät pysymään paloalueelta pois, Kivisaari sanoi yöllä.

Kivisaaren mukaan alueella on ollut viime aikoina paljon matkailijoita. Uutenavuotena varauskapasiteetti on ollut täynnä.

Maan tasalle palanut rakennus sisällä olevine irtaimistoineen oli suunnilleen saman arvoinen kuin sen ulkopuolelta pelastettu huoltokalusto.­

Läheisessä hotellissa tehtiin savuhavaintoja

Iltalehti kertoi aiemmin, että huoltohalli palaa Levin hiihtokeskuksen välittömässä läheisyydessä. Päivystävä palomestari Manninen kertoi STT:lle alkuyöstä, että tulipalo oli vaarassa levitä ympäröiviin rakennuksiin.

– On se sen verran iso rakennus, kolmessa tasossa ja muuta, että vaikka on kymmenen metriä läheiseen rakennukseen matkaa, niin on ollut ilmeinen vaara levitä myös sinne, Manninen kertoi.

Läheisessä hotellissa tehtiin savuhavaintoja, jonka takia osa asukkaista siirrettiin yöllä Mannisen mukaan varotoimena toisiin tiloihin saman hotellin sisällä.

Pelastuslaitoksen partiot olivat alkuyöstä mittaamassa häkäpitoisuuksia paloaluetta ympäröivissä hotellirakennuksissa.