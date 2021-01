Testamenttilahjoitukset ovat kansalaisjärjestöille tärkeä varainhankinnan muoto.

Unicefissa ja Pelastusarmeijassa testamenttilahjoitusten pyytämistä on mietitty tarkkaan, järjestöt kertovat.­

Testamenttilahjoituksen tekeminen hyväntekeväisyys- ja kansalaisjärjestölle on nykyään varsin suosittua ja myös ahkerasti markkinoitua.

Muun muassa Unicefin ja Pelastusarmeijan testamenttilahjoittamisesta kertovia mainoksia on viime aikoina pyörinyt televisiossa. Niiden lisäksi lahjoitusmahdollisuuksia tarjoavat muun muassa Syöpäsäätiö, Animalia, Mielenterveysseura, Greenpeace ja Suomen Lähetysseura.

Pelastusarmeijan testamenttilahjoituksista vastaava Osmo Halonen kertoo Ilta-Sanomille, että Pelastusarmeijalla on ollut säännöllisiä mainoskampanjoita syksystä 2012 asti. Nyt näkyvillä olevat mainokset eivät siis liity mitenkään koronavirusepidemiaan, hän sanoo.

– Mainontaa aikakauslehdissä on lisätty neljä vuotta sitten huomattavasti. Nyt kokeilemme televisiomainoksia ensimmäistä kertaa.

Pelastusarmeijan sosiaalipalvelukeskus jakoi leipää Helsingissä 21. joulukuuta 2016.­

Testamenttilahjoitusten pyytämisen ja mainostamisen hyvän maun mukaisuutta on mietitty järjestössä tarkkaan. Halosen mukaan järjestö tarjoaa pienissä määrin neuvontaa huolimatta siitä, aikooko henkilö tehdä testamenttia heidän hyväkseen.

– Meillä on ajateltu niin, että annamme enemmän kuin pyydämme. Se on kokonaisvaltainen palvelu, jossa annamme neuvontaa, vuotuisia tapaamisia ja ihmisen kuoltua hoidamme kuolinpesän, perunkirjoituksen ja hautajaisjärjestelyt muistion ohjeiden mukaan missä päin Suomea tahansa. Tämä ei ole pelkästään sellaista, että otamme vain rahaa vastaan.

Kampanjoiden myötä Pelastusarmeija saa vuosittain noin sata testamenttilahjoitusta. Kaikista se ei saa tietoa välittömästi, vaan vasta testamentintekijän kuollessa. Niistä kertyy jopa vähän yli neljännes järjestön varainhankinnasta. Viime vuonna summa oli noin 2,6 miljoonaa euroa.

– Monilla on kiinnostus käyttää omaisuuttaan hyvään tarkoitukseen. Suuriin ikäluokkiin kuuluville on kertynyt omaisuutta, siinä missä heitä vanhemmilla ihmisillä sitä oli tyypillisesti vähemmän. Monilla ei myöskään ole rintaperillisiä, Halonen sanoo.

Pelastusarmeijan saamien testamenttilahjoitusten koko vaihtelee Halosen mukaan paljon. Pienimmät ovat noin tuhannen euron suuruisia ja tähän asti suurin taas on viime kesänä saatu hiukan yli miljoonan euron testamenttilahjoitus.

– Sen teki helsinkiläinen lapseton pariskunta. Ensin peri leski, mutta kun hänkin kuoli kesällä, omaisuus testamentattiin Pelastusarmeijalle.

Unicefinkaan mainoskampanjat eivät liity koronavirusepidemiaan, kertoo järjestön Sara Eronen. Hänen mukaansa kampanjat ajoittuvat pääasiassa vuodenaikojen mukaan.

– Syyskuu on tyypillisin. Silloin on kansainvälinen testamenttipäivä. Vuodenvaihde ja välipäivät ovat myös hyviä kampanjoinnin kannalta, sillä silloin ihmiset ovat pääasiassa kotona ja seuraavat paljon mediaa. Telkkarit ovat auki ja lehtiä luetaan.

Kampanjoiden hyvän maun mukaisuutta mietitään tarkkaan, Eronen sanoo. Etenkin he yrittävät välttää vastakkainasettelua omaisten ja perillisten kanssa.

– Yritämme tuoda esille, että tämä on aina omien rakkaiden lisäksi tai jälkeen. Meidän tehtävämme on kertoa mahdollisuudesta. Jos on elänyt tällaisten arvojen mukaan, moni voi haluta jättää osan omaisuudestaan tätä työtä varten. Lopulta tarvitaan kuitenkin ihmisen oma ja vapaaehtoinen päätös.

Eronen kertoo, että Unicefin huippuvuosi oli 2016, jolloin järjestö sai noin miljoonan euron verran testamenttilahjoituksia. Monena vuotena summa on jäänyt neljännekseen siitä.