Leo, 11, on nukkunut jo puolitoista vuotta teltassa talvellakin – Kouvolan maan­järistyksetkään eivät häirinneet yöunia

Kouvolalainen Leo Ampuja sanoo, ettei enää oikein edes osaa nukkua sisätiloissa.

Tänä sunnuntaiaamuna 11-vuotias Leo Ampuja nukkui pidempään kuin normaalisti, jopa puoleenpäivään saakka. Hän oli jännittänyt yöllä yhdessä isänsä kanssa Suomen ja Ruotsin välistä lätkätrilleriä, joka päättyi Nuorten Leijonien voittoon.

– Normaalisti en nuku ihan näin pitkään, Leo Ampuja kertoo.

Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Kouvolassa tapahtui kymmenkunta lievää maanjäristystä, joista Korian asuinalueen asukkaat raportoivat pelastuslaitoksellekin.

Ampujien talo sijaitsee Korian asuinalueella, mutta omakotitalon yläkerran parvekkeella teltassa sikeästi nukkunut Leo ei havainnut mitään normaalista poikkeavaa.

– En huomannut mitään, hän sanoo ja naurahtaa.

Leon äiti Minna Ampuja sen sijaan heräsi aamuyöllä järistyksiin mutta jatkoi pian uniaan. Äidin mukaan kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun nukkuva poika ei havaitse voimakkaita luonnonilmiöitä teltassaan.

– Yleensä hän ei ole lainkaan huomannut, vaikka yöllä olisi satanut tai tuullut todella rankasti, Minna Ampuja kertoo.

Leo on nukkunut teltassa jo yli puolentoista vuoden ajan vuodenajasta tai säästä riippumatta. Siksi hän saa aina vastata yhteen väitteeseen.

– Kaikki aina väittävät, että teltassa olisi muka kylmä nukkua talvella. Mutta ei siellä ole, hän vakuuttaa.

Leolla on yleensä yllään vain bokserit, kun hän kietoutuu makuupussin sisään teltassaan. Äiti Minna Ampuja oli aluksi talvikeleillä hieman huolissaan mutta huomasi nopeasti pojan tarkenevan hyvin teltassa.

– Olemme odotelleet, että koskahan hän laittaisi villasukat jalkaan ja pipon päähän. Uni taitaa kuitenkin tulla parhaiten pelkissä boksereissa. Hän on pysynyt todella hyvin terveenäkin, Minna Ampuja sanoo.

– Kovemmilla pakkasilla täytyy toki pukeutua tekniseen alusasuun tai johonkin vastaavaan.

Leo Ampuja kertoo, ettei oikein osaa edes nukkua sisällä.

– Ulkona on rauhallisempaa, ja ilma on raikkaampaa. Saan paljon paremmin nukuttua, hän perustelee unipaikkansa valintaa.

Paras paikka nukkua. Leo Ampuja ei tahdo takaisin sisälle.­

Leo ei vie telttaansa puhelinta tai näyttöpäätteitä. Mukana on vain joululahjaksi saatu radiopuhelin ja taskulamppu. Joskus myös lukemista.

Leon teltan pohjalle on aseteltu makuualusta, jonka päällä on sijaispatja. Teltan alle on laitettu styroksilevy hieman estämään lämmön karkaamista.

– Ei alusta kaikista pehmein ole, mutta uni näyttää maistuvan, äiti sanoo.

– Se on ihan tarpeeksi pehmeä, Leo kuittaa.

Ulkona nukkumisessa on omat haasteensa. Kerran Leon teltan pohjalle pääsi vuotamaan vettä, kun vanha teltta alkoi jo olla tiensä päässä.

Viime yönä puolestaan lunta oli tupruttanut sen verran paljon, että teltta oli saanut valkoisen peitteen.

– Teltan ylempi vetoketju ei auennut, koska se oli jäässä. Kun menin telttaan sisään, niin lumet tippuivat niskaani, Leo kertoo viime yön tapahtumia.

Pienet vastoinkäymiset kuuluvat Leon mukaan asiaan, eikä hän todellakaan ole siirtymässä sisätiloihin. Sänkykin on jo siirtynyt pikkusiskon käyttöön.

– Lopetan teltassa nukkumisen vain, jos tulee maailmanloppu.