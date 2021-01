THL: Suomessa 168 uutta koronatartuntaa

Suomessa on nyt raportoitu yhteensä 36 772 koronatartuntaa.

Suomessa on todettu 168 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Kahden viikon aikana tartuntoja on todettu noin 3 600, kun niitä edeltävien kahden viikon aikana tartuntoja todettiin noin 5 500. Kahden viikon aikana ilmoitettujen tartuntojen kokonaismäärä on siis pudonnut noin 1 900 tapauksella.

Viimeisten kahden viikon aikana valtaosa tapauksista on todettu 20–39-vuotiailla, joilla tartuntoja on havaittu noin 1 400. Suurin osa tartunnoista on todettu samassa ikäryhmässä myös koko pandemian aikana.

Juttua muokattu 12.05. Korjattu tartuntojen määräksi 168.