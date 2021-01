HS: Suomessa on lapsia, jotka saavat leikkiä vain aseilla – kotona näytetään terroristijärjestöjen propagandavideoita

Sisäministeriön kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen toivoo Helsingin Sanomissa, että ääriajatteluun lapsiperheissä puututtaisiin nykyistä tiukemmin.

Leiriltä al-Holista on palannut Suomeen naisia ja lapsia.­

Sisäministeriön kehittämispäällikön Tarja Mankkisen mukaan Suomessa ei ole puututtu tarpeeksi jämäkästi tapauksiin, jossa lapset kasvavat huolestuttavan äärimielisissä perheissä.

Väkivaltaiseen radikalisoitumiseen erikoistunut Mankkinen puhuu asiasta Helsingin Sanomien haastattelussa.

– Asia on noussut säännöllisesti esille jo parin vuoden ajan. Tämä kissa pitäisi ottaa selkeästi pöydälle eikä väistellä sitä, sekä ääri-islamismiin että väkivaltaiseen äärioikeistoon viittaava Mankkinen sanoo Helsingin Sanomissa.

HS:n mukaan Mankkisen tiedossa on tapauksia, joissa jihadistisissa perheissä lapsille on näytetty terroristijärjestöjen propagandavideoita. HS kertoo myös tietävänsä tapauksia, joissa lasten on annettu leikkiä ainoastaan aseilla.

Viranomaistietoa asiasta ei kuitenkaan ole kootusti saatavilla, joten Mankkinen ei ota kantaa ilmiön laajuuteen.

– Tämä on joka tapauksessa niitä ongelmia, joissa määrä ei ole ratkaiseva. Olennaista on se, että on lapsia, joita kasvatetaan näin. Näin ei saisi käydä lainkaan. Lapselle aiheutuvan pitkäkestoisen haitan lisäksi se vaikuttaa koko ympäristöön ja muihin ihmisiin, hän sanoo HS:ssä.

Lasten varttumisesta äärimielisissä perheissä on keskusteltu painokkaasti jälleen sen jälkeen, kun Syyrian al-Holista palasi Suomeen kaksi naista ja kuusi lasta joulukuussa.

Tarja Mankkinen otti tuolloin kantaa Ilta-Sanomien haastattelussa al-Holista palanneiden lasten asemaan.

– Meidän tavoitteemme on, että ihmiset saisivat rauhassa asettua, varsinkin lapset kaikkien näiden kokemusten jälkeen.

Mankkinen muistutti, että lapset ovat viettäneet pitkiä aikoja leirillä, ja ”olosuhteet ovat olleet aika kauheat”.

Suojelupoliisi kertoi lokakuussa, että merkittävimmän terrorismin uhkan Suomessa muodostavat radikaali-islamistista tai äärioikeistolaista ideologiaa kannattavat yksittäiset henkilöt tai pienryhmät, jotka saavat motivaationsa terroristisesta propagandasta.

– Myös Suomessa on tunnistettu äärioikeistolaista terroristista toimintaa kannattavia ja sympatisoivia ihmisiä. Samaan aikaan radikaali-islamististen terrorististen toimijoiden aiheuttama uhka ei ole kadonnut mihinkään, sanoi Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari tiedotteessa.