23-vuotiaat identtiset kaksostytöt kuolivat selittämättömällä tavalla lähes samalla hetkellä – mysteeriin saatiin jonkinlainen vastaus pitkien tutkimusten jälkeen

Marraskuussa 1970 Suomessa uutisoitiin erikoinen tapaus: 23-vuotiaat identtiset kaksostytöt kuolivat selittämättömällä tavalla lähes samanaikaisesti.

Mystistä tapausta muisteltiin tällä viikolla Helsingin Sanomien 50 vuotta sitten -palstalla. Vanhassa uutisessa kerrottiin, että porvoolaiset identtiset kaksoset olivat kuolleet kotonaan yhtäkkiä 10 minuutin välein selittämättömästä syystä.

Heidät oli toimitettu sairaalaan, mutta hoito ei heitä pelastanut. Tapaus herätti huomiota myös lääketieteen asiantuntijoiden piirissä.

Ruumiinavauksissa ei todettu mitään rakenteellista vikaa elimistössä.

”Tässä vaiheessa on mahdotonta sanoa, mikä on aiheuttanut näiden nuorten äkillisen kuoleman. En usko, että se mikään ihan sattumakaan voi olla. Jokin perinnöllinen sairaustekijä täytyy olla molemmissa sama. Jonkinlainen myrkytys voisi olla myös yksi mahdollisuus”, tohtori Aldur Eriksson arveli Helsingin Sanomissa joulukuussa 1970.

Tapauksessa spekuloitiin kolmea mahdollisuutta: vieraan aineen vaikutusta eli myrkytystapausta, geneettistä eli perinnöllistä tekijää tai psykosomaattista syytä eli identtisten kaksosten herkkää samaistumista toisiinsa.

Porvoon aluesairaalan sisätautiosaston päällikkölääkäri Josef Burstein totesi, että tapauksista tehdään lääketieteellinen tutkimus.

Tyttöjen äiti kertoi joulukuussa 1970 Helsingin Sanomille, ettei hän ollut havainnut tyttöjen terveydentilassa tai käytöksessä mitään erikoista. Tytöt olivat aiemmin päivällä tehneet normaalin työpäivän eräässä elintarvike­tehtaassa. He olivat vanhempien mukaan tulleet pirteinä kotiin. Kuolemat sattuivat illalla päivällisen jälkeen.

Ensin toinen tytöistä oli saanut kotona tajuttomuuskohtauksen, jonka yhteydessä hänellä oli vuotanut verta nenästä. Kun sisko tuli paikalle, myös hän sai tajuttomuuskohtauksen ja kaatui maahan.

Ruumiinavauksessa todettiin jo maaliskuussa, että kaksosten elimistössä ei havaittu rakenteellisia vikoja. Myöskään myrkkyä ei pidetty kuolemien aiheuttajana.

Huhtikuussa 1971 Helsingin Sanomat uutisoi, että tutkimukset oli saatu päätökseen.

”Porvoon aluesairaalassa viime vuoden marraskuussa sattuneen kaksoskuoleman kuolemansyyn tutkimukset ovat vainajien omaisten ja sukulaisten osalta päättyneet. Mitään selvästi määriteltävää kuoleman syytä ei ole voitu esittää”, oli lopputulema.

Mysteeri ei ottanut ratketakseen.

Elokuussa 1971 Ilta-Sanomat uutisoi vielä yhdestä käänteestä. Se oli patologisanatominen tutkimus.

”Todennäköisimpänä syynä kuitenkin pidetään sydänlihaksen alttiutta pysähtyä jonkun suuren järkytyksen tai shokin sattuessa. Saman kuolinsyyn täytyy päteä molempiin, koska tytöt olivat identtisiä kaksosia. Paras tähän mennessä saatu teoria on seuraava:

Kaksosista ensin kuollut on ennen kuolemaansa kokenut shokin tai sen tapaisen. Se on johtanut sydämen pysähtymiseen. Ja kun toinen kaksosista vaipuu äkkiä kuolleena lattialle, toinen kokee tämän suurena järkytyksenä, jolloin hankin kuolee. Joka tapauksessa tähänastisissa tutkimuksissa on todettu, että kuoleman lopullisena syynä on ollut sydämen pysähtyminen.”